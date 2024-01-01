332公升智慧變頻雙門冰箱｜雪霧白

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
展現生活品味
智慧變頻精準控溫
有效延長食材新鮮度
DoorCooling+™ 四方吹冷流
冷卻快速且均勻
FRESHConverter™ 隨選保鮮室
依據食材的特性選擇保鮮溫度
流線質感設計
流線型的時尚外觀設計，完美搭配廚房空間。
冷藏冷凍大空間
擴大更多食物儲存空間。
*根據越南法規 (TCVN 7828:2016)，LGE 型號 LBD33BLM 冰箱的總容量為 332 公升。
*與傳統 LGE 型號 GR-D305MC 相比，LBD33BLM 冰箱的總容量更大。
智慧變頻精準控溫
有效延長食材保鮮1。
DoorCooling+™
四方吹冷流 均冷速冷
冷卻快速且均勻，全方位保鮮零死角。
LG 變頻雙門下冷凍冰箱 DoorCooling 四方吹冷流技術 可讓食品和飲料保持穩定的溫度。
FRESHConverter™
隨選保鮮室
依據食材種類調整
無論是肉類、魚類和蔬菜可選擇適合的溫度進行保鮮
Deodorizer
雙重過濾除臭
藉由炭過濾技術，維持冰箱內部空氣清新。
智慧變頻壓縮機 控溫更精準
領先業界，有效延長食材新鮮度，節能高效運作更為安靜。
*僅對變頻壓縮機提供 10 年保固。
除變頻壓縮機外，產品其他部分之毀損或故障如超過LG台灣官網公告之保固期限，可能會收取維修費用。
整理模式
功能啟動時，冷流和警示音會關閉。您可以在不流失冷流的狀態下清潔冰箱。
*按下 Cleaning Time（整理模式）
3 秒鐘即可啟動整理模式功能。運作時間為 15 分鐘。
*當整理模式啟動時，冷流和警示音會關閉，LED燈則保持亮起。
LG ThinQ®
遠端操控 智慧升級
內建Wifi，提供智慧診斷功能，為居家環境帶來舒適與便利。
*LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ®。
*ThinQ® 功能或因產品和地區而有所差異。請洽LG官方客服或指定經銷商。
流線型時尚外觀
為廚房增添高質感。
LG變頻雙門下冷凍冰箱位於現代風格廚房中。
嶄新設計，時尚品味
*產品圖片和影片僅供說明之參考，可能與實際產品不同。
1)LinearCooling™
*基於 TÜV Rheinland 測試結果，採用 LG 內部測試方法測量 LGE LinearCooling 型號冰箱
測試冷藏室層架上的蔬菜，放置14天期間之重量減少量。實驗結果可能會因實驗條件、蔬菜種類、實際使用情況不同而有差異。
2)根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。
常見問題
雙門冰箱實用嗎？
雙門冰箱又稱為獨立式冰箱，可以提供獨立冷凍空間，方便您將冷凍食品分開存放。LG 獨立式冰箱有 70% 的空間是冷藏空間，下面的 30% 則是冷凍室，讓您輕鬆取用較常用的冷藏食品。
甚麼是無霜冷凍冰箱？
當水氣接觸到冰冷的冷卻管時就會立即結成冰霜。無霜冰箱會使用計時器來定時開啟冷卻管周圍的加熱管，融化冰霜以自動防止冰霜積聚。
如何調節 LG 冰箱的溫度設定？
使用冰箱門上或冰箱內的控制面板來設定冷藏室或冷凍室的理想溫度。在支援的型號上，您也可以使用智慧型手機上的 LG ThinQ™ 應用程式來遠端調節溫度設定。
購買冰箱時要考慮什麼？
首先要確認它是 LG 的產品。一旦確定最適合您的需求和居家環境的類型（美式對開、法式多門或雙門），可尋找讓食物更持久保鮮的創新冷卻技術、方便的功能，例如無霜技術、飲水機及製冰機 (最好設有 UVnano™紫外線殺菌)，或是摺疊收納架，更別忘了確認產品保固時間。
摘要
尺寸
主要規格
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
600 x 1720 x 720
-
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
所有規格
基本規格
-
能耗等級
1
控制和顯示螢幕
-
開門警示
否
-
內 LED 顯示螢幕
LED 面板
-
急速冷凍
是
-
快速冷卻
否
尺寸和重量
-
包裝重量 (kg)
72
-
產品重量 (kg)
67
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
600 x 1720 x 720
功能
-
Door Cooling+ 邊門冷卻
是
-
線性製冷
是
-
InstaView
否
-
整理模式
否
冰塊和給水系統
-
手動製冰器
否
-
僅給水系統
否
-
自動製冰機
否
材質和飾面
-
門 (材質)
Glass
-
飾面（門）
米色
-
扁平金屬管（金屬市面）
否
-
把手種類
隱藏式（配對裝飾）
效能
-
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
冰箱隔層
-
透明門籃
3
-
冰箱燈
頂部 LED
-
玻璃擱架包邊
3
-
Hygiene Fresh+
否
-
蔬果生鮮室
否
-
蔬果生鮮室（濕氣平衡保鮮室）
否
-
（酒）瓶架
否
-
折疊擱架
否
智慧科技
-
智慧診斷
是
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
冷凍庫
-
冷凍櫃抽屜
2 透明