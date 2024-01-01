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SIGNATURE InstaView™敲敲看智慧溫控冰酒櫃 星辰銀

功能

圖庫

規格

評論

支援

SIGNATURE InstaView™敲敲看智慧溫控冰酒櫃 星辰銀

GR-W570ST

SIGNATURE InstaView™敲敲看智慧溫控冰酒櫃 星辰銀

(0)
直驅變頻壓縮機

直驅變頻壓縮機

10年保固

10年保固

led內部光源

LED內部光源

分類界線

最佳保存技術™

LG SIGNATURE InstaView® WiFi敲敲看智慧溫控冰酒櫃可降低溫度波動、減少震動、阻隔外部紫外線照射內部，並鎖住濕度，使您最鍾愛的美酒能夠像在傳統酒窖中熟成，並釀造出迷人香氣。

LG SIGNATURE 酒櫃已放置於酒窖內。

多重溫度控制

三個最佳溫度區可提供理想保存條件，並釀造出紅酒、白酒及香檳或氣泡酒的獨特風味。

不同的溫度等級放置不同的葡萄酒。

*香檳儲藏模式為氣泡酒與香檳的儲藏提供了最佳溫度，而該項有一定溫度基礎，因而無法控制。

精準溫度控制

精準溫度控制可透過降低溫度波動，確保完美釀造條件。

減震控制

運作平穩流暢的直驅變頻壓縮機可大幅減少震動，創造出穩定且安靜的環境，保護美酒風味不受破壞。

最佳濕度控制

最佳濕度控制可使冰酒櫃中的空氣保持在理想濕度，以保護美酒風味不受破壞及防止酒標剝落。

*依據 LG 內部測量平均峰值的測試方法獲得的 UL 測試結果，讓葡萄酒儲藏室的溫度波動達至峰值。適用於 LGE 型號 GR-W570ST。無負載及高、中、低溫度設定。效果因實際使用而異。

LG SIGNATURE 酒櫃設有 3 層鏡面玻璃以阻擋紫外線。

抗紫外線

令人驚嘆的黑色鏡面塗層玻璃門可阻隔外部熱氣及紫外線照射，保存美酒特殊風味。

InstaView™ 敲敲看門中門

快速輕敲兩下，時尚的鏡面玻璃面板隨即亮起，讓您無須開門也能輕鬆查看內部，減少冷空氣流失，確實保存您的美酒。
將位於正中的紅色按鈕向左滑動，則玻璃幕會變為透明。
將位於正中的紅色按鈕向右滑動，則玻璃幕會變為黑色。

分類界線

永恆設計

Textured Steel™ 織構鋼不鏽鋼材質

內外部採用不鏽鋼材質及防刮花紋表面處理，呈現高優質製作工藝的永恆設計。

液晶觸控面板

液晶觸控面板可於休眠時呈現玻璃質感，僅在使用時亮起，完美呈現其便利性與極簡設計。

LUMIShelf® LED冷光層架

層架下方 LED 照明設計，點亮內在高雅空間，讓您清楚查看內部，同時讓您方便拿取珍藏的美酒。

分類界線

技術娛樂

肉類、芝士等食品可存放如 LG SIGNATURE 酒櫃的抽屜內。

可變溫抽屜

視餐酒搭配內容，可變換抽屜溫度可自訂為冷藏或冷凍模式。
LG SIGNATURE 酒櫃的抽屜會自動抽出。

智動升降抽屜™

打開最下層抽屜，內部置物盒會自動抬升；按下按鈕即可降下置物盒並收起抽屜，讓您輕鬆拿取食物及飲品。
LG SIGNATURE 酒櫃的門會自動開啟。

智動感應門™

透過自動光感應技術，當腳踩在冰箱投射光點上，無須觸碰門把，冰箱門即可自動開啟。
酒櫃可使用應用程式控制

ThinQ®

ThinQ® 方便您監控並操作冰酒櫃

*ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。

酒櫃的設計及技術之詳述
LG SIGNATURE 系列產品

The Art of Essence
以藝術為名

LG SIGNATURE忠於本質，締造經典，將家電帶向另一個嶄新境界，喚醒感官，體驗不凡；啟發生活靈感，探索絕美。
The Art of Essence<br>以藝術為名 了解更多

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使用者見證

@默森夫妻

使用者見證1

6.28 萬人關注>

本次搬新家的眾多家電當中~ 有一個家電可以說是完成了夫妻倆的夢想!! 那就是傳說中冰箱界的極致精品之一~ LG敲敲看門中門冰箱…

@krumble

使用者見證2

41.5 萬人關注>

我家的最新冰箱超夢幻的！

@thrivingonplants

使用者見證3

36.9 萬人關注>

InstaView 冰箱空間超大！而且還有多元的收納方式…

@ashleighdmello

使用者見證4

12.9 萬人關注>

在這個不確定的時期，大家都很注重預算考量

@julianaandrea_m

使用者見證5

10.5 萬關注人數>

這台冰箱很神奇，輕輕敲玻璃門就可以看到冰箱內部…

摘要

列印
能耗等級
5
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
產品尺寸 (寬x高x深mm)
700 x 1793 x 735
產品重量 (kg)
185

所有規格

控制和顯示螢幕

  • 外 LCD 顯示螢幕

    Yes

尺寸和重量

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    700 x 1793 x 735

功能

  • 門中門

    Yes

  • InstaView

    Yes

冰箱隔層

  • 玻璃擱架包邊

    Yes

智慧科技

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yes

冷凍庫

  • 玻璃擱架包邊

    Yes

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