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GR-W570ST
SIGNATURE InstaView™敲敲看智慧溫控冰酒櫃 星辰銀
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分類界線
最佳保存技術™
LG SIGNATURE InstaView® WiFi敲敲看智慧溫控冰酒櫃可降低溫度波動、減少震動、阻隔外部紫外線照射內部，並鎖住濕度，使您最鍾愛的美酒能夠像在傳統酒窖中熟成，並釀造出迷人香氣。
LG SIGNATURE 酒櫃已放置於酒窖內。
多重溫度控制
三個最佳溫度區可提供理想保存條件，並釀造出紅酒、白酒及香檳或氣泡酒的獨特風味。
不同的溫度等級放置不同的葡萄酒。
*香檳儲藏模式為氣泡酒與香檳的儲藏提供了最佳溫度，而該項有一定溫度基礎，因而無法控制。
精準溫度控制
精準溫度控制可透過降低溫度波動，確保完美釀造條件。
減震控制
運作平穩流暢的直驅變頻壓縮機可大幅減少震動，創造出穩定且安靜的環境，保護美酒風味不受破壞。
最佳濕度控制
最佳濕度控制可使冰酒櫃中的空氣保持在理想濕度，以保護美酒風味不受破壞及防止酒標剝落。
*依據 LG 內部測量平均峰值的測試方法獲得的 UL 測試結果，讓葡萄酒儲藏室的溫度波動達至峰值。適用於 LGE 型號 GR-W570ST。無負載及高、中、低溫度設定。效果因實際使用而異。
InstaView™ 敲敲看門中門
快速輕敲兩下，時尚的鏡面玻璃面板隨即亮起，讓您無須開門也能輕鬆查看內部，減少冷空氣流失，確實保存您的美酒。
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永恆設計
Textured Steel™ 織構鋼不鏽鋼材質
內外部採用不鏽鋼材質及防刮花紋表面處理，呈現高優質製作工藝的永恆設計。
液晶觸控面板
液晶觸控面板可於休眠時呈現玻璃質感，僅在使用時亮起，完美呈現其便利性與極簡設計。
LUMIShelf® LED冷光層架
層架下方 LED 照明設計，點亮內在高雅空間，讓您清楚查看內部，同時讓您方便拿取珍藏的美酒。
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技術娛樂
*ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
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摘要
所有規格
控制和顯示螢幕
-
外 LCD 顯示螢幕
Yes
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
700 x 1793 x 735
功能
-
門中門
Yes
-
InstaView
Yes
冰箱隔層
-
玻璃擱架包邊
Yes
智慧科技
-
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
冷凍庫
-
玻璃擱架包邊
Yes
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