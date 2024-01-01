*UVnano（功能名稱：Self Care）是由TÜV Rheinland(德國萊茵)使用內部測試方法經實驗室測試評估，該測試方法是在正常家庭使用24小時後，每小時將其暴露於機器的UV LED燈下10分鐘後，測量蒸餾水樣品中大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和銅綠假單胞菌的減少情況。實際結果可能因環境條件和使用情況而不同。該產品不會治療或治癒與健康相關的疾病，也不保證該產品過濾的水不會受到影響使用者健康的微生物顆粒等污染物的影響。

*UVnano 是 UV（紫外線）和奈米（長度單位）這兩個詞的組合。