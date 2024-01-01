打造更智慧的生活方式

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為什麼選擇 LG ThinQ？
LG ThinQ 使用情境
LG ThinQ 簡化您的生活
集中管理您的所有家電，讓您無論在家或是出門在外，都能安心無慮。
提供最即時的服務
LG ThinQ 會根據您的使用習慣和偏好，發送提示和技巧，幫您避免意外和故障。
減少時間和能源消耗
LG ThinQ 可以分析您的使用模式，幫您節省時間、能源和金錢
探索 LG ThinQ 產品系列
掌控您的智慧型居家
圖片顯示 LG ThinQ 應用程式螢幕
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管理您所有的裝置
*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況請洽詢您當地的零售商。
**影片或網站中介紹的產品、服務和可用功能，可能因型號或地區 / 國家而異。
***影片或網站中的 ThinQ App 畫面僅作示意使用，可能與實際操作不同。
****Alexa 和 Google Assistant 是其他公司持有的商標。
LG 為智慧家庭領導品牌，致力滿足消費者對於 Wi-Fi 智慧家電的需求。以 ThinQ 智慧家庭連網科技技術為基礎，讓使用者可透過行動裝置、LG 電視和智慧音箱全面掌控，不受時間和空間限制，輕鬆享受便利美好的生活。
LG ThinQ智慧整合功能：
1. 遠端遙控：即使不在家，也可隨時隨地監控家中的家電。
2. 耗電量確認：透過 ThinQ 應用程式，掌握家電用電狀況。
3. 濾網壽命確認：隨時掌握濾網使用狀況，確認濾網更換時間。
4. 異常及行程完成推播：透過應用程式通知頁面，了解異常和家電行程完成度。
5. 情境模式：選擇適合情境，設定家電開關。
6. 智慧診斷：即時掌握家電故障原因和排除建議。
7. 預約行程：透過相關行程，在想要的時間運轉家電。
8. 雲端行程下載：針對部分產品，下載額外功能。
9. 語音控制：一句話，隨時隨地掌控、確認家電狀態。
10. 客製化指令：製作屬於自己的指令。