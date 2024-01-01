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智慧生活
讓您生活更加
輕鬆自在
在 LG ThinQ 應用程式中設定您的家電，可依照實際房間進行管理，您還可使用彩色壁紙進行分類和裝飾。
適用於所有 LG ThinQ 家電產品
透過連網，隨時隨地監控和管理您的家電，即使是外出旅行也能安心無慮。
回家之前開啟家中空調。
為精緻織物選擇專用的乾衣行程。
從您的手機檢查洗衣狀態和行程完成度。
找不到遙控器嗎？用 LG ThinQ 應用程式來控制您的電視。
出遠門時打開低耗能模式以節約能源。
遠端控制您的清潔機器人。
遠端控制您的清潔機器人。
智慧生活
預約行程
您可以在想要的時間運轉您的家電。對您的所有家電啟動睡眠模式，確保一夜好眠。
智慧生活
掌控您的居家生活
告別在洗衣機旁焦急等待的日子，透過 LG ThinQ 應用程式，您可以隨時隨地監控智慧洗滌狀態。
圖片顯示一個螢幕上呈現 LG ThinQ 應用程式中洗衣機狀態更新的畫面。
智慧生活
魔術點擊連接電視和手機
把您的遙控器換成 LG ThinQ 應用程式。只需魔術點擊一下，即可鏡射電視畫面並共享音效到手機上，反之亦然。²⁾
圖片顯示兩名女子邊喝咖啡邊談話。左邊的女子旁邊有支智慧型手機，右邊的女子旁邊有個遙控器。
顧客關懷
即刻解決問題
透過 LG ThinQ 應用程式即時診斷故障原因，獲取故障排除建議方式。
下載 LG ThinQ 應用程式
還沒有帳戶？建立帳戶快速又簡單。
01 下載 ThinQ App
02 搜尋您的家電
點選應用程式中的 + 號，掃描附近的家電裝置。您還可以在 LG ThinQ 產品清單或掃描產品的 Qrcode，找尋您的家電。
03 連接 Wi-Fi
長按 Wi-Fi 按鈕3秒鐘。一旦 Wi-Fi 網路出現在 LG ThinQ 應用程式中，
便可透過手機連接並控制家電。
立即下載 LG ThinQ 應用程式
*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況請洽詢您當地的零售商。
**影片或網站中介紹的產品、服務和可用功能，可能因型號或地區 / 國家而異。
***影片或網站中的 ThinQ App 畫面僅作示意使用，可能與實際操作不同。
****Alexa 和 Google Assistant 是其他公司持有的商標。
LG 為智慧家庭領導品牌，致力滿足消費者對於 Wi-Fi 智慧家電的需求。以 ThinQ 智慧家庭連網科技技術為基礎，讓使用者可透過行動裝置、LG 電視和智慧音箱全面掌控，不受時間和空間限制，輕鬆享受便利美好的生活。
LG ThinQ智慧整合功能：
1. 遠端遙控：即使不在家，也可隨時隨地監控家中的家電。
2. 耗電量確認：透過 ThinQ 應用程式，掌握家電用電狀況。
3. 濾網壽命確認：隨時掌握濾網使用狀況，確認濾網更換時間。
4. 異常及行程完成推播：透過應用程式通知頁面，了解異常和家電行程完成度。
5. 情境模式：選擇適合情境，設定家電開關。
6. 智慧診斷：即時掌握家電故障原因和排除建議。
7. 預約行程：透過相關行程，在想要的時間運轉家電。
8. 雲端行程下載：針對部分產品，下載額外功能。
9. 語音控制：一句話，隨時隨地掌控、確認家電狀態。
10. 客製化指令：製作屬於自己的指令。