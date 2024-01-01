*根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling⁺™ 和 Non-DoorCooling⁺™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。

*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。

*DoorCooling⁺™ 會在門打開時停止。