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智慧變頻雙門冰箱 星夜黑 / 395L
(冷藏305/冷凍90)
*根據德國萊茵(TÜV)使用LG內部測試方法進行測試，將大白菜放置於LGE LinearCooling型號保鮮室層架，重量減輕達5%所需時間。僅適用部分型號。效果因實際使用而異。
*根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling⁺™ 和 Non-DoorCooling⁺™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling⁺™ 會在門打開時停止。
*變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固5年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。
*能源等級：1級
**能源因數值：21.0公升/度/月
摘要
主要規格
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
700 x 1760 x 680
-
能耗等級
1
-
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
-
門中門
否
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
-
飾面（門）
黑鋼
所有規格
基本規格
-
能耗等級
1
控制和顯示螢幕
-
開門警示
是
-
內 LED 顯示螢幕
Yes
-
急速冷凍
是
-
外 LCD 顯示螢幕
Yes
-
快速冷卻
否
尺寸和重量
-
包裝重量 (kg)
74
-
產品重量 (kg)
68
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
700 x 1760 x 680
功能
-
Door Cooling+ 邊門冷卻
是
-
門中門
否
-
線性製冷
是
冰塊和給水系統
-
手動製冰器
1 拉桿 2 托盤
-
僅給水系統
否
-
自動製冰機
否
材質和飾面
-
門 (材質)
VCM
-
飾面（門）
黑鋼
-
把手種類
水平口袋
效能
-
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
冰箱隔層
-
透明門籃
4
-
冰箱燈
頂部 LED
-
玻璃擱架包邊
2
-
Hygiene Fresh+
是
-
蔬果生鮮室
是 (1)
-
Hygiene Fresh
是
智慧科技
-
智慧診斷
是
-
ThinQ (Wi-Fi)
是
冷凍庫
-
透明門籃
2
-
玻璃擱架包邊
1