*依據 UL 測試結果，使用 LG 內部測試方測量，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。

*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。

*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。