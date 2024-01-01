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變頻雙門冰箱 夜墨黑 / 608L
(冷藏430/冷凍178)

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  • 2/9前，購買登錄回函贈 好禮即享券1,000元 *送完為止

變頻雙門冰箱 夜墨黑 / 608L
(冷藏430/冷凍178)

GR-HL600MBN

變頻雙門冰箱 夜墨黑 / 608L
(冷藏430/冷凍178)

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鎖住新鮮真實力

*部分功能限指定型號

NatureFRESH™ 原味優鮮

NatureFRESH™ 讓您體驗愉悅的感官盛宴

享用各式新鮮的食材，每一次都將給您美好的飲食感受

LinearCooling™

變頻精準溫控
有效延長食材新鮮

變頻壓縮機的精準溫控技術，可減少溫度波動，鎖住食物鮮味長達七天。

*依據 UL 測試結果，使用 LG 內部測試方測量，放置在 LGE LinearCooling™型號保鮮室層架，達到 5% 重量減輕所需的時間。效果因實際使用狀況而異。

24小時冷度均勻1

24小時冷度均勻

溫度控制更精準

* 依據 UL 測試結果，使用 LG 的內部測試方法測量 LGE 型號雙門下冷凍GBB72NSDFN (±0.5℃)，法式多門 GF-L570PL (±0.5℃)，對開冰箱 J811NS35 (±0.5℃)、雙門上冷凍 B607S (±0.5℃) 和 B606S (±1.0℃) 的平均峰值溫度波動。
* 無負載和正常溫度設定。實際使用結果可能不同。

四方吹冷流<sup>+</sup>™<br> 快冷且均冷 高效保鮮1

四方吹冷流+
快冷且均冷 高效保鮮

DoorCooling+™ 四方吹冷流+™的冷流效能更均勻、速度更快，讓飲料更沁涼、食材更新鮮。

*依據 UL 測試結果，使用 LG 內部測試方測量，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。

Smart鮮淨過濾系統去味除菌<br>大幅提高保鮮力1

Hygiene Fresh+

Smart鮮淨過濾系統去味除菌
大幅提高保鮮力

不僅可消除99.99% 的細菌，還可除去冰箱異味。乾淨環境更有利於食材的保存，讓冰箱也有媲美
空氣清淨機的濾淨效果，終身免更換耗材。

*細菌：金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、單核細胞增生李斯特菌、肺炎克雷伯菌。
*由 Intertek 確認所有過程和結果(ISO 27447 測試計劃書)。將 0.2ml 細菌溶液注入抗菌濾網，進行四小時之前後反應比較，計算細菌數量。殺菌效能是對直接注入濾網的細菌，進行計數。效果因實際使用狀況而異。

節省食物解凍時間

0度低溫保鮮室 免解凍

節省食物解凍時間

0度低溫保鮮室保持在零度低溫，保鮮但不結冰，讓您快速料理免解凍(建議勿放置超過兩天)。
更快冷，更均冷
Multi Air Flow多重冷流

更快冷，更均冷

冷流來自多個出風口
有效節能
變頻壓縮機

有效節能

業界首創，LG變頻壓縮機領先市場效能。
比傳統壓縮機使用更少元件，減少元件間摩擦以提升效能，噪音亦隨之降低。

*變頻壓縮機保固10年，一般壓縮機保固5年，主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器保固3年、馬達保固1年。

操作簡易
LED觸控面板

操作簡易

LE觸控美型設計，創造美好使用體驗
更省電 更持久
LED 光源

更省電 更持久

LED 燈比傳統燈泡更節能更持久。
快速且方便的控制
ThinQ™

快速且方便的控制

ThinQ™，讓您可在外使用智慧型手機遠端遙控冰箱。可遠端輕鬆設定冰箱溫度、設定鮮淨過濾模式與診斷冰箱狀態，您用WIFI串連家的美好。

*ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。

 

*能源等級：1級
**能源因數值：27.1公升/度/月

摘要

列印
能耗等級
1
ThinQ (Wi-Fi)
產品尺寸（寬x高x深，mm）
860 x 1840 x 730
產品重量 (kg)
95

主要規格

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    860 x 1840 x 730

  • 能耗等級

    1

  • 壓縮機類型

    智慧變頻壓縮機 (BLDC)

  • 門中門

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • 飾面（門）

    啞光黑 PCM

所有規格

基本規格

  • 能耗等級

    1

控制和顯示螢幕

  • 開門警示

  • 急速冷凍

  • 外 LCD 顯示螢幕

    觸控-88-白

  • 快速冷卻

尺寸和重量

  • 包裝重量 (kg)

    105

  • 產品重量 (kg)

    95

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    860 x 1840 x 730

功能

  • Door Cooling+ 邊門冷卻

  • 門中門

  • 線性製冷

冰塊和給水系統

  • 手動製冰器

    1 拉桿 1 托盤

  • 僅給水系統

  • 自動製冰機

材質和飾面

  • 門 (材質)

    PET

  • 飾面（門）

    啞光黑 PCM

  • 把手種類

    條狀

效能

  • 壓縮機類型

    智慧變頻壓縮機 (BLDC)

冰箱隔層

  • 透明門籃

    Yes

  • 冰箱燈

    頂部 LED

  • 玻璃擱架包邊

    2

  • Hygiene Fresh+

  • 蔬果生鮮室

    是 (2)

  • Hygiene Fresh

智慧科技

  • 智慧診斷

  • ThinQ (Wi-Fi)

冷凍庫

  • 透明門籃

    2

  • 冷凍燈

    頂部 LED

  • 玻璃擱架包邊

    1

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