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DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 豪華清淨冷暖型 _4.4kw_建議適用坪數約5-8坪
Smart ThinQ®
由 TUV 認證
*TUV 已認證 PM0.1(0.1㎛) 粉塵去除率達 99.9%。**TUV 已認證覆蓋範圍依據產品效能而不同。（SJ:27.4㎡，SK:29.3㎡）
由 KCL 認證
*KCL 已認證 PM0.1(0.1㎛) 粉塵去除率達 99.9%。
由 TUV 認證
*根據 ISO 20743:2007 進行的 TÜV Rheinland 試驗證實：
暴露在風扇下方的 UV LED 燈 4 小時，UVnano LED 可去除空調風扇中 99.99% 的金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和肺炎克雷伯菌。試驗的型號包括 S3NM12JL1GA (SJ)、S3NM09AA1MA (SA) 和 S3NM24K21GA (SK)。試驗結果不代表空調釋出的空氣 99.99% 為無菌。去除細菌的功效可能因實際情況而異。
由 KTR 認證
*根據 ISO 20743:2007 進行的 KTR 試驗證實：
暴露在風扇下方的 UV LED 燈 4 小時，UVnano LED 可去除空調風扇中 99.99% 的金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和肺炎克雷伯菌。試驗的型號包括 S3NM12JL1GA (SJ)、S3NM09AA1MA (SA) 和 S3NM24K21GA (SK)。試驗結果不代表空調釋出的空氣 99.99% 為無菌。去除細菌的功效可能因實際情況而異。
由 TUV 認證
LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的製冷快達 40%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)。
由 TUV 認證
LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的節能速率高 70%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)、測試時間（8 小時）。
*依據 LG 內部測試，LG 雙變頻空調噪音不到 19dBA。（型號 - V10API）
10 年保固
變頻壓縮機提供10年保固，使用者可以長期享受LG變頻空調的好處。
*變頻壓縮機保固10年，主機板保固7年，冷凝器、冷凍系統、蒸發器、馬達保固3年。
*Safe Plus 預濾網具備抗菌功能（氧化鋅）。
由 KOTITI 認證
**KOTITI 已認證可去除 99.9% 的 3 種細菌（金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌和大腸桿菌）。
由 FITI 認證
**FITI 已認證可去除 99.9% 的 3 種細菌（金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌和大腸桿菌）。
獲 BAF 認證
*BAF 已認證濾網已有塗層，可去除有害物質 - 如空氣中可導致過敏的室內塵蟎、黴菌。
智慧生活，輕鬆享受美好時光
利用語音助理進行遠端遙控
透過行動裝置控制空調
有效產品維護
*Google 和 Google Home 為 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和行動標示為 Amazon.com, Inc 或其關聯公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。
*智慧功能和語音助理產品依據各國和各型號而不同。請向當地零售商或 LG 查詢是否提供該服務。
*不含啟用語音的智慧喇叭裝置。
LG 原廠服務榮獲 ISO 國際雙驗證肯定
更推出 LG Careship 產品尊榮服務，
到府養護、教學等多項專屬方案，提供全方位售後體驗
VIP
摘要
尺寸
主要規格
-
產品類別
壁掛
-
HVAC 類別
冷暖
-
最大冷房能力 (W)
4700
-
最大暖房能力 (W)
5000
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
是
-
奈米離子
是
所有規格
條碼
-
條碼
8851434639043
冷房
-
擺葉方向
上下/左右
-
氣流方向控制（左右）
是
-
氣流方向控制（上下）
是（6 段）
-
舒適風
是
-
風扇速度
6 段
-
快速冷房
是
奈米離子
-
奈米離子
是
-
奈米離子
是
產品資訊
-
上市月份 (YYYY-MM)
2024-03
-
製造商（進口商）
LG Electronics
-
產品型號名稱
S3NW15KL19A
-
產品類型與型號名稱
Inverter & S3NW15KL19A
便利性
-
自動重新啟動
是
-
風扇模式
是
-
濾網清潔提醒
不適用
-
強制切換操作
是
-
人體偵測
不適用
-
開關預約定時 (24 小時)
是
-
遙控
是
-
預約定時
不適用
-
智慧診斷
是
-
ThinQ (內建Wi-Fi)
是
-
語音控制（第三方裝置）
不適用
節能
-
主動三段省電模式(80%/60%/40%)
是
-
能源監控
是
-
省電模式(冷氣)
是
-
ICA（I 控制安培）
不適用
設計
-
顏色 (機身)
白色
-
顏色 (出風口)
黑色
-
顯示螢幕
88 個隱藏
濾網
-
抗敏濾網
是
-
細塵濾網
不適用
-
初級濾網
是
暖房
-
快速暖房
是
衛生
-
自體乾燥
是
室外機
-
室外機型號名稱
S3UW15KL19A
一般
-
最大冷房能力 (W)
4700
-
額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)
4400 / 890
-
最大暖房能力 (W)
5000
-
額定暖房能力(W)/最小暖房能力(W)
4800 / 890
-
HVAC 類別
冷暖
-
室內機尺寸_WxHxD(mm)
1020x385x210
-
室內機重量 (kg)
12.9
-
室內機重量 (lb.)
28.4
-
室外機尺寸_WxHxD(mm)
770x545x288
-
室外機重量 (kg)
35.0
-
室外機重量 (lb.)
77.2
-
產品類別
壁掛
-
產品類別 II
變頻
-
額定輸入電壓 (V, Hz)
220, 60
-
製冷劑類型
R32
-
噪音值 (冷房) SH/H/M/L/SL(dB(A))
0 / 43 / 38 / 33 / 24
-
噪音值 (暖房) SH/H/M/L/SL(dB(A))
0 / 43 / 38 / 33 / 0
除濕
-
除濕
不適用
-
濕度感應器
不適用