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DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 豪華清淨冷暖型 _4.4kw_建議適用坪數約5-8坪

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DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 豪華清淨冷暖型 _4.4kw_建議適用坪數約5-8坪

LS-43AHU

DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 豪華清淨冷暖型 _4.4kw_建議適用坪數約5-8坪

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前視圖

Smart ThinQ®

坪數試算 了解更多有關 LG ThinQ

父親躺在床上抱著假裝自己在飛的女兒。背景有一台空調，藍色空氣在頂部流動，可見粉塵和綠色泡泡從底部流出，代表空氣乾淨。超細灰塵清淨器標誌在角落。圓圈放大圖顯示機器上的空氣品質的面板為空氣品質優良，一旁的彩虹從紅色變成綠色，顯示顏色以及在機器上代表的意義。
超細灰塵清淨

享受乾淨涼爽的空氣

可去除 99.9%* 的 PM 0.1 微小灰塵，
可濾淨範圍最大面積為 29㎡**。

步驟 1 透過PM1.0 感測器偵測空氣品質

偵測室內空氣品質。

步驟 2. 四色隱藏式空氣品質智慧顯示器

透過燈號顏色確認空氣品質狀況

步驟 3 負離子產生器

產生負離子並吸附空氣中的細小灰塵

步驟 4 靜電微塵過濾濾網

透過靜電微塵過濾濾網去除空氣中的細小灰塵

由 TUV 認證

 

*TUV 已認證 PM0.1(0.1㎛) 粉塵去除率達 99.9%。**TUV 已認證覆蓋範圍依據產品效能而不同。（SJ:27.4㎡，SK:29.3㎡）

由 KCL 認證

 

*KCL 已認證 PM0.1(0.1㎛) 粉塵去除率達 99.9%。

A video shows the front view of the air conditioner installed on a wall. The front of the machine is see through and it turns on to show the inner workings. The fans are highlighted blue to show the UV LED light that removes bacteria. Air blows out of the machine. The UVnano logo is in the bottom right corner.

Uvnano 紫外線消毒殺菌

淨化風扇上的細菌

利用 UV LED 燈去除 99.99%* 的細菌，維持風扇的乾淨並吹出清淨舒適的風

由 TUV 認證

 

*根據 ISO 20743:2007 進行的 TÜV Rheinland 試驗證實：

暴露在風扇下方的 UV LED 燈 4 小時，UVnano LED 可去除空調風扇中 99.99% 的金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和肺炎克雷伯菌。試驗的型號包括 S3NM12JL1GA (SJ)、S3NM09AA1MA (SA) 和 S3NM24K21GA (SK)。試驗結果不代表空調釋出的空氣 99.99% 為無菌。去除細菌的功效可能因實際情況而異。

由 KTR 認證

 

*根據 ISO 20743:2007 進行的 KTR 試驗證實：
暴露在風扇下方的 UV LED 燈 4 小時，UVnano LED 可去除空調風扇中 99.99% 的金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和肺炎克雷伯菌。試驗的型號包括 S3NM12JL1GA (SJ)、S3NM09AA1MA (SA) 和 S3NM24K21GA (SK)。試驗結果不代表空調釋出的空氣 99.99% 為無菌。去除細菌的功效可能因實際情況而異。

女人在地板上做伸展運動。背景是一台空調，藍色空氣流向女人並環繞空間。雙變頻標誌位於右下角。

快速冷卻
享受舒適涼爽的空間

可更快速的產生冷空氣，
有效降低室內溫度塑造舒適環境

由 TUV 認證

 

LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的製冷快達 40%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)。

There is a snowy mountain landscape in the background. The front view of the air conditioner is in the foreground and air blows out of the machine. The LG logo is in the center of the machine with the Dual Inverter logo, ThinQ logo and Dual Inverter 10 Year Warranty logo visible on the sides of the front. The air quality panel is lit up in green on the right side. The Dual Inverter logo is in the bottom right of the video.

節能省電更環保

快速冷卻的同時還能減少能源消耗並達到省電的效果

由 TUV 認證

 

LG 變頻空調 (US-Q242K*) 比 LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的節能速率高 70%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、環境溫度 (26℃)、測試時間（8 小時）。

女人坐在客廳的沙發上休息，牆上裝有 LG 空調。藍色氣流位於圖片上方，顯示已啟動且正在冷卻整個空間。

低噪音

LG特有的線流扇與雙迴轉變頻壓縮機能降低噪音並使機器運轉順暢，因此LG雙迴轉變頻空調運轉聲音小。

*依據 LG 內部測試，LG 雙變頻空調噪音不到 19dBA。（型號 - V10API）

透過透明外殼，可見雙變頻壓縮機的內部工作原理。附近有雙變頻標誌，兩個圖示代表風扇和壓縮機。
DUAL Inverter 雙迴轉變頻壓縮機

有效、更快速、耐用、更安靜

LG的雙迴轉變頻壓縮機降低了無效率以及噪音問題，讓空調更快速冷卻、更持久、並且運作更安靜。

10 年保固

 

變頻壓縮機提供10年保固，使用者可以長期享受LG變頻空調的好處。

*變頻壓縮機保固10年，主機板保固7年，冷凝器、冷凍系統、蒸發器、馬達保固3年。

代表一年四季的四個圖片拼貼成宛如牆上的一幅畫，而正上方安裝的 LG 空調流出空氣，流經每個季節的圖片。

快速冷房及暖房

即使身處極端氣候，有了雙迴轉變頻壓縮機，全年維持舒適感受。

LG 空調安裝在牆上並從側視角可見。頂部面板漂浮上方，可見內部濾網。從預濾網伸出的一條線指向放大圓圈圖，顯示預濾網濾出的灰塵。右下角顯示 SafePlus 預濾網標誌。

Safe Plus Pre-Filter™濾網

去除大型灰塵

透過Safe Plus Pre-Filter™濾網可去除99.9%的大型灰塵。

*Safe Plus 預濾網具備抗菌功能（氧化鋅）。

由 KOTITI 認證

 

**KOTITI 已認證可去除 99.9% 的 3 種細菌（金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌和大腸桿菌）。

由 FITI 認證

 

**FITI 已認證可去除 99.9% 的 3 種細菌（金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌和大腸桿菌）。

顯示空調的側視角，濾網漂浮上方，顯示內部安裝有防過敏濾網。機器旁是整個綠色的防過敏濾網，內有塵蟎。右下角顯示防過敏濾網標誌。
防過敏濾網

減少過敏原，享受更健康的空氣

去除造成過敏的物質，如室內塵過敏的物質，如空氣中的室內塵蟎。

獲 BAF 認證

 

*BAF 已認證濾網已有塗層，可去除有害物質 - 如空氣中可導致過敏的室內塵蟎、黴菌。

抗鏽蝕金散熱片™

抗鏽蝕金散熱片™

抗鏽蝕金散熱片™在熱交換器的表面上擁有抗鏽蝕塗料，
確保表面更具抗鏽蝕性與提升耐用性，延長使用年限。
LG 空調的前視圖，其外殼纯透明，讓您可見機器內部工作原理。機器正在運轉，然後自動清潔功能的藍光亮起，並利用藍光清潔整台機器。右下角顯示 AutoCleaning 標誌。
防止異味產生

自體乾燥清潔

保持機體乾燥，避免黴菌跟酸臭味產生

智慧生活，輕鬆享受美好時光

進一步瞭解 THINQ

利用語音助理進行遠端遙控

只需說出指令如開啟/關閉空調，智慧音箱及會擷取語音並開啟/關閉空調

透過行動裝置控制空調

LG ThinQ APP可讓您透過行動裝置進行遠端遙控，不需遙控器就可啟動空調

有效產品維護

LG ThinQ™ 應用程式持續監控空調。無論是每日維護或其他工作，應用程式讓您可輕鬆監控能耗。

*Google 和 Google Home 為 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 和所有相關標誌和行動標示為 Amazon.com, Inc 或其關聯公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。
*智慧功能和語音助理產品依據各國和各型號而不同。請向當地零售商或 LG 查詢是否提供該服務。
*不含啟用語音的智慧喇叭裝置。

輕鬆監控能耗

顯示器讓您隨時了解狀況，可輕鬆監控並減少能耗*。A/C 運轉時的能耗。

綠能冷媒

R32冷媒是對環境友善且為高效能的綠色環保冷媒。

四種能源使用方式

利用 R32 提升的能源效率，避免環境汙染。

快速簡易安裝

透過自動調整功能*，體驗最舒適的睡眠環境。 *啟動舒適睡眠功能時。

更舒適的睡眠環境

不須開燈，就可套用遙控器上的 GYRO 感應器，變更空調模式。

昏暗中輕鬆控制

享有可承受電壓波動* 的耐用空調。 * LG 內部測試的「額定電壓 ±30％」的波動，且可能因環境而不同。

電壓波動安全

只需較少的時間和精力即可安裝空調，及早享受涼爽的空氣。

LG 原廠服務榮獲 ISO 國際雙驗證肯定

LG 原廠設置 10 處直營服務據點及客戶服務中心，擴大服務動能，
更推出 LG Careship 產品尊榮服務，
到府養護、教學等多項專屬方案，提供全方位售後體驗

了解更多

VIP

摘要

列印

尺寸

KW (額定)
冷房能力 4.4 / 暖房能力 4.8
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
機身尺寸 (寬x高x深mm)
室內機 1020 x 385 x 210 / 室外機 863 x 545 x 353
雙迴轉變頻壓縮機
Yes

主要規格

  • 產品類別

    壁掛

  • HVAC 類別

    冷暖

  • 最大冷房能力 (W)

    4700

  • 最大暖房能力 (W)

    5000

  • ThinQ (內建Wi-Fi)

  • 奈米離子

所有規格

條碼

  • 條碼

    8851434639043

冷房

  • 擺葉方向

    上下/左右

  • 氣流方向控制（左右）

  • 氣流方向控制（上下）

    是（6 段）

  • 舒適風

  • 風扇速度

    6 段

  • 快速冷房

奈米離子

  • 奈米離子

  • 奈米離子

產品資訊

  • 上市月份 (YYYY-MM)

    2024-03

  • 製造商（進口商）

    LG Electronics

  • 產品型號名稱

    S3NW15KL19A

  • 產品類型與型號名稱

    Inverter & S3NW15KL19A

便利性

  • 自動重新啟動

  • 風扇模式

  • 濾網清潔提醒

    不適用

  • 強制切換操作

  • 人體偵測

    不適用

  • 開關預約定時 (24 小時)

  • 遙控

  • 預約定時

    不適用

  • 智慧診斷

  • ThinQ (內建Wi-Fi)

  • 語音控制（第三方裝置）

    不適用

節能

  • 主動三段省電模式(80%/60%/40%)

  • 能源監控

  • 省電模式(冷氣)

  • ICA（I 控制安培）

    不適用

設計

  • 顏色 (機身)

    白色

  • 顏色 (出風口)

    黑色

  • 顯示螢幕

    88 個隱藏

濾網

  • 抗敏濾網

  • 細塵濾網

    不適用

  • 初級濾網

暖房

  • 快速暖房

衛生

  • 自體乾燥

室外機

  • 室外機型號名稱

    S3UW15KL19A

一般

  • 最大冷房能力 (W)

    4700

  • 額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)

    4400 / 890

  • 最大暖房能力 (W)

    5000

  • 額定暖房能力(W)/最小暖房能力(W)

    4800 / 890

  • HVAC 類別

    冷暖

  • 室內機尺寸_WxHxD(mm)

    1020x385x210

  • 室內機重量 (kg)

    12.9

  • 室內機重量 (lb.)

    28.4

  • 室外機尺寸_WxHxD(mm)

    770x545x288

  • 室外機重量 (kg)

    35.0

  • 室外機重量 (lb.)

    77.2

  • 產品類別

    壁掛

  • 產品類別 II

    變頻

  • 額定輸入電壓 (V, Hz)

    220, 60

  • 製冷劑類型

    R32

  • 噪音值 (冷房) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    0 / 43 / 38 / 33 / 24

  • 噪音值 (暖房) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    0 / 43 / 38 / 33 / 0

除濕

  • 除濕

    不適用

  • 濕度感應器

    不適用

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