親愛的顧客您好，近日因豪雨不斷，造成家園淹大水，LG電子貼心提醒各位顧客，泡水、受潮家電千萬不要貿然地插電運作，以防漏電而發生觸電意外，並且切記請勿自行拆解機器修理，以免造成後續原廠維修之困擾。

泡水家電處理三步驟

一、要使用清水清理機器外觀，包含面板上的泥濘等附著物，接著以不拆卸外殼為原則清洗內部（冰箱內部或洗衣機筒槽），清洗時的水壓也必須維持低水量，避免破壞零件。

二、將機器擺放於通風處，使其自然風乾至少3至4天，如果使用吹風機加速乾燥，也必須避免使用強風。

三、請原廠維修人員檢修。特別要注意的是，泡水或者淋雨的受潮機器，千萬不可隨意插電使用，兒童、孕婦及老人或對產品不了解的消費者也勿接觸電源處或自行插電使用產品。