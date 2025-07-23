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洗衣機內槽清洗不乾淨？滾筒、直立必學日常保養與清潔費用全攻略
洗好的衣服總有悶悶的霉味？甚至還有海苔般的噁心屑屑？其實這就是洗衣機洗不乾淨的明顯警訊。許多人只會使用，卻忽略了重要的保養，日積月累下，內槽就成為髒污與細菌的溫床。不想忍受衣物越洗越髒的你，這篇攻略帶你一步步學會保養技巧，並深入解析滾筒、直立洗衣機的專業清洗服務與費用行情， 讓你輕鬆找回衣物應有的潔淨與清爽！
洗衣機保養上你忽略了什麼，才會洗不乾淨？
無論是直立或滾筒機型，洗衣機洗不乾淨的主因往往不在洗衣粉，而是需要徹底的清洗洗衣機內槽。 大多數看不見的髒污，正是源自我們日常洗衣機保養上的疏忽！這些忽略可能短期省了小工夫或看似不重要的費用，長期卻積累成更難處理的清潔問題。究竟洗衣機洗不乾淨的原因有哪些？在日復一日的保養上，你遺漏了哪些細節，才讓內槽悄悄變髒呢？
- 洗劑殘留
使用過量洗劑，或未選擇適合滾筒洗衣機的清潔用品，容易在內槽形成殘留，影響洗淨力。
- 潮濕環境助長黴菌
臺灣氣候潮濕，洗衣機內部若不通風，黴菌和細菌會附著在內槽，讓衣服愈洗愈有異味。
- 忽略定期保養
很多人以為洗衣機自帶清潔功能已足夠，其實還需要定期進行內槽清洗，否則再高級的機型也難逃洗不乾淨的問題。
- 水質影響
水中若礦物質（鈣、鎂離子）含量高，容易積累在內槽、加熱管或出水口形成水垢，不僅會降低洗淨效率，長期下來也可能影響零件效能。
洗衣機內槽清洗不乾淨？保養時機與清洗方法詳解
洗衣機內槽長期接觸衣物髒污與洗劑殘留，容易滋生黴菌，形成「越洗越髒」的惡性循環。尤其是結構較為封閉的滾筒洗衣機，定期的內槽清潔與保養更顯關鍵。為了維持洗衣效能與衣物潔淨，LG貼心提醒，建議每月至少清潔內槽一次，若出現特定情況（例如：異味、棉絮增多、洗後衣物有斑點等），則應立即進行清潔。
洗衣機有這類狀況就應清潔：
- 洗衣後衣物仍有霉味或污漬
- 洗衣機長期高頻率使用（如每日開機）
- 居住環境潮濕，內槽易孳生細菌
- 洗衣機螢幕出現TCL訊號提示
跟著LG這樣做：洗衣機內槽清洗6步驟
Step1、淨空洗衣機內的衣物
Step2、將筒槽清潔劑倒入對應抽屜盒
Step3、啟動「筒槽保養」功能
Step4、系統自動執行浸泡→洗滌→洗清→脫水
Step5、筒槽清潔結束後，使用軟布擦拭機門與機門密封處
Step6、保持門打開以乾燥洗衣機內部
⚠️LG用戶請注意：看到面板顯示TCL（筒槽殺菌提醒)）燈號時，就別再拖啦！想省下專業清洗費用？平時利用市售的洗衣槽專用清潔劑，搭配機器內建的清潔行程進行DIY保養，就是維持內槽乾淨、省錢又有效率的好方法。詳細操作也可參考LG官方教學影片。
洗衣機內槽清洗不乾淨怎麼辦？ 保養與清洗費用說明
如果洗衣機試過DIY內槽清洗還是洗不乾淨，那麼尋求專業洗衣機保養服務，可能是更有效率的選擇。市面上的服務從基本清潔到全機拆解都有，費用也因服務深度、機型（滾筒或特殊機款通常較高）而有差異，費用範圍確實可能從幾千元到上萬元不等。
但與其毫無頭緒地詢價，不如先對服務項目和市場行情有個底，才能聰明消費不吃虧。以下參考LG官方提供的「尊榮保養服務」價格（此為LG特定服務項目與費用，實際價格請以洽詢時為準），先讓你對不同機型的專業保養費用有個概念：
適用機型
費用 (新臺幣)
直立式洗衣機 (全機型)
$3,000
滾筒式洗衣機 (全機型)
$6,500
TWINWash™ 雙能洗洗衣機
$8,000
LG SIGNATURE 洗衣機 (WD-S12SW)
$9,000
WashTower™ 洗衣塔 (WT-1310V)
$9,500
洗衣機內槽清洗不乾淨，推薦LG原廠保養服務
就算做了簡單的內槽清洗也效果有限？尤其是結構精密的滾筒洗衣機，日常保養可能無法觸及深處藏污納垢的死角。LG原廠服務，強調由授權技師到府、使用原廠零件、進行筒槽拆解等深層清潔來徹底解決問題。最關鍵的差異點在於：LG原廠保養完成後，還提供一年產品功能保證！這份安心感，是一般服務無法比擬的。想深入了解LG專業保養的具體優勢嗎？以下為你詳細說明：
- 專業授權：由LG原廠授權，熟悉產品構造的專業技師親自到府服務。
- 深層潔淨：進行筒槽拆解清洗、管路與濾網清潔等，徹底清除內部污垢與細菌。
- 原廠保障：使用LG原廠耗材與零件，確保產品性能與使用安全。
- 安心保固：服務前會先進行機器功能檢測，自保養服務完成日起，更享有一年內產品功能保證。
看完這篇攻略，相信你對如何擺脫洗衣機洗不乾淨的夢魘，以及內槽清洗與日常洗衣機保養的重要性，已經更有心得了！了解適合自己洗衣機（不論直立或滾筒）的清潔方式，以及專業服務的費用行情，都能幫助你做出最聰明的保養決策。與其等到飄出異味、影響健康才煩惱後續處理的麻煩與費用，不如現在就開始行動吧！
若你是LG用戶，或正在尋找值得信賴的專業服務，LG原廠提供了從檢測、深層清潔到保固的完整方案，歡迎進一步洽詢了解。養成保養習慣，才能讓每次洗衣都是真正的潔淨享受！
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LG 全方位尊榮到府教學項目介紹 21/07/2025
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