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【LG官方線上商城】 2024 OLED電視新品上市抽獎活動辦法_購買即享音響/喇叭抽獎機會
一、活動辦法
【活動期間】：2024/04/08 ~ 2024/05/31
【活動內容】：凡於以下指定活動期間內 ，購買指定2024年OLED電視新品，即可獲得音響/喇叭抽獎機會，每購買一台即享有一次抽獎機會
2024/4/8 ~ 2024/4/28 購買 OLED evo 4K AI 語音物聯網 G4 零間隙藝廊系列（55/65/83吋），即抽LG Soundbar SC9S 超維度 6D立體聲霸乙台(價值$29,900)，共三名
2024/4/15 ~ 2024/5/5 購買 OLED evo C4極緻系列 4K AI 物聯網智慧電視（42/48/55/65/77/83吋），即抽XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響乙台(價值$13,900，兩色，隨機出貨不挑色)，共五名
2024/5/7 ~ 2024/5/31 購買 65吋/ LG OLED evo 4K AI 語音物聯網 B4 經典系列電視（OLED65B4PTA），即抽XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響乙台(價值$13,900，兩色，隨機出貨不挑色)，共2名
二、領取贈品辦法
．LG台灣預計將於2024/6/5(三)，從確認已收貨且7天猶豫期後，無退貨行為之符合資格名單中抽出幸運獲獎者共8名。
．抽獎名單將公佈於LG官網公告處，LG台灣將陸續以E-mail方式傳送領獎辦法通知中獎人，無中獎者恕不另外通知。
．請中獎者於2024/6/21(五)前回傳機會中獎簽收單，逾期即視為自動放棄中獎權益，所得稅相關規範請見注意事項。
．贈品預計於2024/6/25起陸續發放。
三、活動注意事項
．本活動僅適用會員註冊時有同意接收行銷資訊之LG官方線上商城會員，LG 官方線上商城之企業客戶 (D2B/ D2B2C) 及 LG 員購 (D2E)，恕無法參加本活動。
．參加本活動前，請詳閱本辦法，凡參加本活動者，即視為已充分了解本辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定。
．依中華民國所得稅法及各類所得扣繳率標準規定，中獎金額或獎項若為新台幣 1,000-20,000 元（含 20,000 元），中獎人須申報當年所得， LG 將於年底寄發扣繳憑單予中獎人。中獎金額或獎項若超過新台幣 20,000 元，依法應扣繳 10% 之稅金（非中華民國境內居住之個人，依法應扣繳 20% 之稅金），若中獎人未能依法繳納稅金，即視為自動放棄中獎權益。
．本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG保留更換贈品之權利。
．LG保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將另行公告於LG台灣官網，依LG台灣官網公告內容為準。
．台灣樂金電器股份有限公司提醒您，如接獲可疑電話，請直撥165反詐騙諮詢中心查證；如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司消費者服務專線：0800-898-899或免付費活動專線0809-066-669。(星期一至五09:00~12:00、13:30~18:00
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