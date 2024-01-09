一、活動辦法

【活動期間】：2023/11/01 ~ 2023/12/31

【活動內容】：凡於活動期間內 ，預購StanbyME GO 閨蜜機 樂GO版，即可參加2000元可樂旅遊抵用券(3份)之抽獎活動，每購買一台即有一次抽獎機會。

獎項：2000元可樂旅遊抵用券(3名)

二、得獎名單公布

(以訂單編號表示中獎者)

2000元可樂旅遊抵用券(3名)

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61000050295

61000046068

61000046309

三、領獎辦法

LG台灣將陸續以E-mail方式傳送領獎辦法通知中獎人，無中獎者恕不另外通知。

請中獎者於2024/1/31(三)前回傳機會中獎簽收單，逾期即視為自動放棄中獎權益。

所得稅相關規範請見注意事項。

四、活動注意事項

．本活動僅適用會員註冊時有同意接收行銷資訊之LG官方線上商城會員。

．參加本活動前，請詳閱本辦法，凡參加本活動者，即視為已充分了解本辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定。

．依中華民國所得稅法及各類所得扣繳率標準規定，中獎金額或獎項若為新台幣 1,000-20,000 元（含 20,000 元），中獎人須申報當年所得， LG 將於年底寄發扣繳憑單予中獎人。中獎金額或獎項若超過新台幣 20,000 元，依法應扣繳 10% 之稅金（非中華民國境內居住之個人，依法應扣繳 20% 之稅金），若中獎人未能依法繳納稅金，即視為自動放棄中獎權益。

．本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG保留更換贈品之權利。

．LG保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將另行公告於LG台灣官網，依LG台灣官網公告內容為準。

．台灣樂金電器股份有限公司提醒您，如接獲可疑電話，請直撥165反詐騙諮詢中心查證；如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司消費者服務專線：0800-898-899或免付費活動專線0809-066-669。(星期一至五09:00~12:00、13:30~18:00)