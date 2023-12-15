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【LG官方線上商城】 安裝施工費用說明

12/15/2023
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    標準安裝標準：

    標準安裝係指拆箱定位，以原廠提供零件施工，如有超出標準安裝範圍，現場由師傅估價收費。若不同意報價請勿拆箱安裝。

     

    以下額外施工收費標準僅作為參考 (僅限LG線上商城購買)

    產品別施工項目細項說明施工費用
    費用NT$單位
    電視固定式壁掛 施工費
     (壁掛材料另計)    		59吋(含)以下1200
    69吋(含)以下2000
    79吋(含)以下3000
    90吋(含)以下3600
    91吋(含)以下5000
    註:1.此報價適用水泥牆面，特殊壁面另加計。
    註:2.沿用原有之壁掛架無須鑽孔施工，則為上項施工費的50%。活動式/天吊式臂架施工費另議。
    冰箱
    洗衣機
    乾衣機    		拆、裝門拆裝房門一般型-後紐3個(含)以下400
    落地窗300
    其他-(防爆門/防火門/滑門/百葉拉門…等)另議
    拆裝冰箱門300
    搬運樓梯搬運高度須過扶手500
    過窗搬運冰箱450L 以下500
    冰箱450L 以上800
    對開160KG 以下1500
    對開200KG 以下2000
    對開201KG 以上另議
    直立式(1m)以下500
    滾筒(1m)以下800
    乾衣機(1m)以下600
    舊機不回收，
    移至其他樓層    		冰箱450L 以下，樓層費另+$100/每層300
    冰箱450L 以上，樓層費另+$100/每層500
    對開160KG 以下，樓層費另+$200/每層800
    對開200KG 以下，樓層費另+$200/每層1200
    對開201KG 以上另議
    直立式(1m)以下，樓層費另+$100/每層300
    滾筒(1m)以下，樓層費另+$200/每層500
    乾衣機(1m)以下，樓層費另+$100/每層400
    製冰機進水管安裝　基本5m管線，超出每米+$100500
    三通考克300
    其他配合吊車作業 (不含吊車費用)500小時
    車馬費-第二趟起500
    空調現場勘查(跨區費另計)2台(含)以下500
    3~5台1500
    超過5台另議
    窗型拆舊機費用(隨新機安裝同拆除)裝新機拆舊機，並同意交由安裝人員處理免費
    拆舊機，不回收500
    移機費
    (隨新機施工)    		同地址，
    樓層另計    		原地移機(含拆裝)2.2~2.8KW1500
    原地移機(含拆裝)3.6~5.0KW2000
    原地移機(含拆裝)6.3~7.1KW2500
    不同地址，
    跨區、樓層另計    		不同地移機(含拆裝)2.2~2.8KW2500
    不同地移機(含拆裝)3.6~5.0KW3000
    不同地移機(含拆裝)6.3~7.1KW3500
    配線延長配線基本費(附2m)300公尺
    規格2.0mm70公尺
    規格3.5mm90公尺
    規格5.5mm120公尺
    電線壓條100
    修改窗框或封板修改木框或鋁框400
    冷氣孔安裝封板寬度或高度超過25cm300
    下鋁窗安裝封板(拆兩扇窗戶)300
    用木板封板1000
    空調窗型剪鐵窗鋁窗或鐵窗300
    不鏽鋼窗1000
    遮雨棚隨新機施工1500
    單獨施工2000
    排水管延長4"透明水管100樓層
    更換/加裝 插座、開關更換插座-冷氣專用插座300
    無熔絲開關-30A-2P800
    分離式拆舊機費用(隨新機安裝同拆除)
    (危險施工另議)    		裝新機拆舊機，並同意交由安裝人員處理免費
    同上，倘若非標準拆機，如需切割…等700
    拆舊機，不回收1500
    一對多，每多一台室內機500
    洗洞水洗式工法2200
    移機費
    危險施工另議    		同地(樓層另計)$1000+基本安裝費
    不同地(樓層另計)$1500+基本安裝費(跨區費另計)

    冷媒管路延長

    (超出基本5m)

    		2分 / 3分450公尺
    2分 / 4分500公尺
    2分 / 5分600公尺
    3分 / 5分650公尺
    3分 / 6分750公尺
    4分 / 6分850公尺
    控制線控制線100公尺
    配線延長配線基本費(附2m)300公尺
    規格2.0mm70公尺
    規格3.5mm90公尺
    規格5.5mm120公尺
    電線壓條100
    排水器一般型1500
    靜音型2000
    遮雨棚隨新機施工1500
    單獨施工2000
    排水管排水管延長4"透明水管100樓層
    安裝架鍍鋅架標準(小/中)1500
    2000
    特大2500
    白鐵架標準(小/中)2500
    3000
    特大3500
    落地架塑膠底座1000
    角鋼組合架鍍鋅5000
    其他施工冷媒填充10m以上冷媒填充(以5米計算一單位)1300公尺
    洗管　2500
    危險施工
    (依實際環境評估,保留承接權利)    		3樓以下1500
    4~5樓2000
    6~8樓2500
    9樓以上另議
    更換/加裝 插座、開關更換插座-冷氣專用插座300
    無熔絲開關-30A-2P800
    割(敲)玻璃
    (強化玻璃恕無法施工)    		敲玻璃100
    割玻璃300
    其他配合吊車作業 (不含吊車費用)500小時
    車馬費-第二趟起500

    ★依現場環境宅配師有權利調整價格

    ★宅配師有權決定安裝與否

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