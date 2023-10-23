首先，我們對一直以來支持LG電子行動通訊產品的客戶表示誠摯的感謝。

在此，我們就LG電子行動通訊產品的LG Email / LG鍵盤 / LG Mobile Switch應用程式之內部功能作出以下終止服務通知。

1）即將終止的功能：LG Email 應用程式內的「使用Gmail帳戶」功能

- 目標機型：出廠即預載 LG Email 應用程式之LG手機/平板

- 服務終止日期：2023年12月29日00：00【韓國標準時間，GMT + 9】

- 服務終止後：由於LG Email 應用程式「使用Gmail帳戶」功能的合作夥伴將停止提供維護服務，因此，自服務終止日起即無法使用該功能，敬請注意。



2）即將終止的功能：LG鍵盤應用程式內的「手寫」功能

- 目標機型：出廠即預載 LG鍵盤應用程式之LG手機/平板

- 終止日期：2023年12月29日00：00【韓國標準時間，GMT + 9】

- 服務終止後：由於LG鍵盤應用程式「手寫」功能的合作夥伴停止提供維護，因此，自服務終止日起即無法使用該功能，敬請注意。



3）即將終止的功能：LG Mobile Switch應用程式內的「通過Google Drive自動備份」功能

- 目標機型：出廠即預載 LG Mobile Switch應用程式之LG手機/平板

- 終止日期：2023年12月29日00：00【韓國標準時間，GMT + 9】

- 服務終止後：由於LG Mobile Switch應用程式「通過Google Drive自動備份」功能的合作夥伴停止提供維護，因此，自服務終止日起即無法使用該功能，敬請注意。但是仍然可以手動轉移文件以完成備份。

謝謝。