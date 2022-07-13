你知道其實家中的電器是需要定時保養的嗎?

洗衣機的筒槽內部用久容易藏污納垢、除濕機的蒸發器容易殘留灰塵毛髮、冷氣的室內機跟室外機的扇葉積累了長年灰塵，這些外觀看不到的髒東西平時都偷偷地藏在家電的內部，不定時清潔的話，輕則可能會導致電器的工作效率不佳或是損壞，重則就可能會有健康上的隱憂，是一個不可輕視的問題!!而以上的問題都可以透過定期的清潔、保養來解決，並讓這些電器來守護家人的健康。

了解清潔保養的重要後，想找人來幫忙清潔家電卻又害怕外面的廠商不夠專業或是有價格不透明的問題嗎? 這種時候就交給LG吧!

原廠提供專業安心又有保障的清潔保養服務，從服務流程、價目表到服務後的功能檢測及產品延續保固，你擔心的每一個點我們都幫你顧到了，LG原廠清潔保養服務是你最好的選擇。

原廠清潔保養服務提供

•專人到府服務—清潔流程看的見，安心有保障

•原廠耗材更換—更換原廠濾網及濾心，產品有認證安全有保障

•專業技師清潔及功能檢測—把客戶的產品當作自己的產品來保養，專業細心，不遺失每一個細節!

•原廠安心保固—保養後有原廠三個月的保固，若期間有任何問題隨時都可以請原廠技師到家中幫忙檢測及維修

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