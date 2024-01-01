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LG ThinQ 標誌

首頁 應用程式 相關文章

圖片上是一位女性在客廳的沙發上看手機，背景有台電視正顯示著主畫面。

創新智慧居家生活

打造更智慧的生活方式

打造更智慧的生活方式 從 Google Play 下載 打造更智慧的生活方式 從 App Store 下載

為什麼選擇 LG ThinQ？

跨平台整合

支援 Google Assistant 和 Amazon Alexa 等 150 多種平台與服務。

全產品內建 WiFi

WiFi 配對，一鍵連網。讓您的生活更加智慧。

智慧科技

LG ThinQ 了解您的使用習慣與偏好，提供最即時的個人化服務。

LG ThinQ 使用情境

LG ThinQ 使用情境2
LG ThinQ 使用情境4
LG ThinQ 使用情境6
LG ThinQ 使用情境8
LG ThinQ 使用情境2
LG ThinQ 使用情境4
LG ThinQ 使用情境6
LG ThinQ 使用情境8

LG ThinQ 簡化您的生活

集中管理您的所有家電，讓您無論在家或是出門在外，都能安心無慮。

從 GOOGLE PLAY 下載 從 App Store 下載

圖片顯示一名女子坐在家裡的椅子上，在筆電上打字。她身後有一台空氣清淨機。她旁邊有一台平面電視，螢幕上寫著「Lisa，歡迎回家！」

了解您的智慧家電

LG ThinQ 能根據您的習慣，安排並提供生活建議，比任何人都更了解您。

提供最即時的服務

LG ThinQ 會根據您的使用習慣和偏好，發送提示和技巧，幫您避免意外和故障。

觀看影片

減少時間和能源消耗

LG ThinQ 可以分析您的使用模式，幫您節省時間、能源和金錢

觀看影片

探索 LG ThinQ 產品系列

圖片顯示 AI 電視

AI 智慧電視

了解更多
圖片顯示洗衣機

洗衣機

了解更多
圖片顯示乾衣機

乾衣機

了解更多
圖片顯示冰箱

冰箱

了解更多
圖片顯示空調

空調

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圖片顯示吸塵器

清潔機器人

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圖片顯示洗碗機

洗碗機

了解更多
圖片顯示智慧電子衣櫥

電子衣櫥

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圖片顯示空氣清淨機

空氣清淨機

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圖片顯示除濕機

除濕機

了解更多

掌控您的智慧型居家

進一步了解 LG THINQ 應用程式

圖片顯示 LG ThinQ 應用程式螢幕

下載 LG ThinQ 應用程式
管理您所有的裝置

從 Google Play 取得圖示
從 App Store 下載圖示

*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況請洽詢您當地的零售商。
**影片或網站中介紹的產品、服務和可用功能，可能因型號或地區 / 國家而異。
***影片或網站中的 ThinQ App 畫面僅作示意使用，可能與實際操作不同。
****Alexa 和 Google Assistant 是其他公司持有的商標。

LG 為智慧家庭領導品牌，致力滿足消費者對於 Wi-Fi 智慧家電的需求。以 ThinQ 智慧家庭連網科技技術為基礎，讓使用者可透過行動裝置、LG 電視和智慧音箱全面掌控，不受時間和空間限制，輕鬆享受便利美好的生活。

LG ThinQ智慧整合功能：

1. 遠端遙控：即使不在家，也可隨時隨地監控家中的家電。
2. 耗電量確認：透過 ThinQ 應用程式，掌握家電用電狀況。
3. 濾網壽命確認：隨時掌握濾網使用狀況，確認濾網更換時間。
4. 異常及行程完成推播：透過應用程式通知頁面，了解異常和家電行程完成度。
5. 情境模式：選擇適合情境，設定家電開關。
6. 智慧診斷：即時掌握家電故障原因和排除建議。
7. 預約行程：透過相關行程，在想要的時間運轉家電。
8. 雲端行程下載：針對部分產品，下載額外功能。
9. 語音控制：一句話，隨時隨地掌控、確認家電狀態。
10. 客製化指令：製作屬於自己的指令。