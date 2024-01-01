*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況請洽詢您當地的零售商。

**影片或網站中介紹的產品、服務和可用功能，可能因型號或地區 / 國家而異。

***影片或網站中的 ThinQ App 畫面僅作示意使用，可能與實際操作不同。

****Alexa 和 Google Assistant 是其他公司持有的商標。



LG 為智慧家庭領導品牌，致力滿足消費者對於 Wi-Fi 智慧家電的需求。以 ThinQ 智慧家庭連網科技技術為基礎，讓使用者可透過行動裝置、LG 電視和智慧音箱全面掌控，不受時間和空間限制，輕鬆享受便利美好的生活。



LG ThinQ智慧整合功能：



1. 遠端遙控：即使不在家，也可隨時隨地監控家中的家電。

2. 耗電量確認：透過 ThinQ 應用程式，掌握家電用電狀況。

3. 濾網壽命確認：隨時掌握濾網使用狀況，確認濾網更換時間。

4. 異常及行程完成推播：透過應用程式通知頁面，了解異常和家電行程完成度。

5. 情境模式：選擇適合情境，設定家電開關。

6. 智慧診斷：即時掌握家電故障原因和排除建議。

7. 預約行程：透過相關行程，在想要的時間運轉家電。

8. 雲端行程下載：針對部分產品，下載額外功能。

9. 語音控制：一句話，隨時隨地掌控、確認家電狀態。

10. 客製化指令：製作屬於自己的指令。