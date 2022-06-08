如何確保你的家已為夏天做好準備

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含有多種夏天用的智慧型科技的住家插圖
野餐和海灘放鬆是最棒的夏季活動之一，沒什麼比得過回到涼爽舒適的家更愜意。有了創新的智慧家庭科技，你可以輕鬆讓住家環境，變得更涼爽宜人。以下提供訣竅和技巧，讓你今年能在家享手最棒的夏日生活。
把臥室變成避暑勝地
如果沒有可靠的壁掛式空調，把我們從夏天炎熱的夜晚拯救出來，該怎麼辦？雖然整晚開著空調可能會幫助你睡得更好，不過這對你的電費帳單可不保。
LG ThinQ 應用程式的智慧能源監控功能，讓你能夠即時查看每個連網的家電裝置使用狀況，確保你隨時掌握用電量，讓你高枕無憂。
打造省時又省力的洗衣間
夏天往往代表更多髒衣服，讓洗衣時間更加冗長。使用正確的科技可以讓你省下洗衣服的時間，有更多時間享受夏日時光。
擁有 AI DD 技術的 LG 洗衣機會測量衣物的重量和柔軟度，自動推薦最佳的洗程，為你省時又省力。更重要的是，從輕質棉背心裙到聚酯纖維泳衣，LG ThinQ 能為各種材質提供可下載的洗滌行程。
為廚房注入更多智慧
夏天要保持所有食材和生鮮食品的新鮮度，是所有煮夫/主婦的一大挑戰。有了 LG ThinQ 應用程式的食材儲存日期通知，這個問題就迎刃而解。
在 LG 智慧冰箱的「食品管理」功能上，記下易腐食材的保存日期，LG ThinQ 應用程式就會在快過期時提醒你。此外，智慧能源監控功能，也能讓你消耗更少的能源。
想來一支冰棒來消暑嗎？快速冷凍功能增加了冰箱的製冰和冷凍效率，讓你更快、更輕鬆地享用直接從冰箱取出的冰品。
舒適的夏日午睡時光、在電視機前吃冰淇淋、在涼風下讀一本好書....，智慧家電可讓你輕鬆擁有以上享受，讓你在家中度過一個陽光明媚的夏日。