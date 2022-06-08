如何確保你的家已為夏天做好準備

夏天要保持所有食材和生鮮食品的新鮮度，是所有煮夫/主婦的一大挑戰。有了 LG ThinQ 應用程式的食材儲存日期通知，這個問題就迎刃而解。



在 LG 智慧冰箱的「食品管理」功能上，記下易腐食材的保存日期，LG ThinQ 應用程式就會在快過期時提醒你。此外，智慧能源監控功能，也能讓你消耗更少的能源。



想來一支冰棒來消暑嗎？快速冷凍功能增加了冰箱的製冰和冷凍效率，讓你更快、更輕鬆地享用直接從冰箱取出的冰品。



舒適的夏日午睡時光、在電視機前吃冰淇淋、在涼風下讀一本好書....，智慧家電可讓你輕鬆擁有以上享受，讓你在家中度過一個陽光明媚的夏日。