智慧家庭減少家人間的數位隔閡

在智慧家庭的好處中，受訪者最常提到的就是「節能」。智慧家庭不僅能為消費者帶來更永續的生活方式，同時還能降低電費。這些有趣的發現告訴我們，智慧家庭是環保生活的重要推手。



「未來的住家將會是彈性的生活空間，提供配合個人獨特生活方式的解決方案，」LG 電子資深總監兼 LG 全球行銷中心的負責人 Lee Jeong-seok 表示。「LG ThinQ 提供 AI 解決方案，達到更上一層的家庭自動化和連網能力，展現更美好、更智慧的生活方式。LG 的宗旨是改善消費者生活的各個層面，而 LG ThinQ 將會是讓這一切變得有可能的關鍵。」



LG ThinQ® 智慧家庭報告展現了智慧家庭市場業界領導品牌的願景。Lee 說：「透過倡導將智慧科技融入日常生活的好處， LG ThinQ 得以優化你我的生活，並確保家中的每個人都能擁有美好生活。」