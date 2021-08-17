智慧家庭減少家人間的數位隔閡

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帶有「智慧家庭，人人皆贏」字樣的智慧型家電插圖
美國紐澤西 Englewood Cliffs，2021 年 8 月 17 日—針對美國智慧家庭使用者的習慣和生活方式，進行深入分析。研究結果指出，智慧家庭技術正為不懂科技的年長消費者，減少他們的數位隔閡。雖然針對該主題的研究大多數都集中在科技的層面，不過《2021 年 LG ThinQ®智慧家庭報告》揭露了關於智慧科技如何改變不同年齡層使用者的日常生活。
智慧家庭不再只是限定科技高手和年輕人
這項研究是由智慧家庭技術的領導品牌 LG 電子委託進行。該研究發現，較不懂科技的使用者，對於智慧家庭滿意度更高，與 25-29 歲的使用者相比， 50-54 歲的使用者對智慧家庭和產品「非常滿意」的人數多了一倍 (60.0%)。這項發現告訴我們，不論年齡或對科技的熟悉度，人人都可以享受智慧家庭帶來的好處。
智慧家庭為生活帶來更多好處
雖然智慧家庭的設計本意，是為生活帶來更多好處，不過實際上個人可能因此而受益。該報告訪問各式各樣智慧家庭的屋主，詳細說明了智慧型空間如何根據使用者的價值觀、興趣和愛好所形成的獨特生活方式，提供彈性的解決方案。
舉例來說，追求社會地位的受訪者，將智慧洗衣機的識別布料和建議最佳洗程，列在他們最常用的前 3 大功能中；熱愛園藝的受訪者，則將智慧型電視、冰箱和洗衣機的遙控 / 語音命令功能，列入最常用的前 3 大功能之一，因為這讓他們在院子裡，能輕鬆控制家中電器。
環保生活的新基準
在智慧家庭的好處中，受訪者最常提到的就是「節能」。智慧家庭不僅能為消費者帶來更永續的生活方式，同時還能降低電費。這些有趣的發現告訴我們，智慧家庭是環保生活的重要推手。
「未來的住家將會是彈性的生活空間，提供配合個人獨特生活方式的解決方案，」LG 電子資深總監兼 LG 全球行銷中心的負責人 Lee Jeong-seok 表示。「LG ThinQ 提供 AI 解決方案，達到更上一層的家庭自動化和連網能力，展現更美好、更智慧的生活方式。LG 的宗旨是改善消費者生活的各個層面，而 LG ThinQ 將會是讓這一切變得有可能的關鍵。」
LG ThinQ® 智慧家庭報告展現了智慧家庭市場業界領導品牌的願景。Lee 說：「透過倡導將智慧科技融入日常生活的好處， LG ThinQ 得以優化你我的生活，並確保家中的每個人都能擁有美好生活。」