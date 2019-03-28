人工智慧 (AI) 聽起來宛如不可思議的科幻小說，但一切卻再真實不過。而且已經改變我們不同面向的生活並改變人們完成日常工作的方式。

「雖然仍處以早期階段，人工智慧目前是全球最多人研究的技術。」消費者電子產品公司 LG Electronics 的執行長 Seong-jin Jo 說。

人工智慧在消費者電子產品發揮關鍵作用，讓公司可更適當了解消費者需求並提升他們的生活品質。Jo 說道。

LG 已開發自有的演算法，協助提供創新的解決方案。與其「Innovation for a Better Life」的理念一致，推出一系列配備人工智慧科技的消費者電子產品 LG ThinQ。