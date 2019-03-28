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人工智慧，創造更美好生活
LG 為客戶更輕鬆美好的生活打造出 AI 策略。
人工智慧 (AI) 聽起來宛如不可思議的科幻小說，但一切卻再真實不過。而且已經改變我們不同面向的生活並改變人們完成日常工作的方式。
「雖然仍處以早期階段，人工智慧目前是全球最多人研究的技術。」消費者電子產品公司 LG Electronics 的執行長 Seong-jin Jo 說。
人工智慧在消費者電子產品發揮關鍵作用，讓公司可更適當了解消費者需求並提升他們的生活品質。Jo 說道。
LG 已開發自有的演算法，協助提供創新的解決方案。與其「Innovation for a Better Life」的理念一致，推出一系列配備人工智慧科技的消費者電子產品 LG ThinQ。
例如，LG 配備 AI ThinQ 的全系列 4K UHD 電視，包括其最先進的 LG OLED 電視，可觀賞您最喜歡的節目並透過語音指令，線上搜尋資訊，讓使用者可以多工進行兩種工作。LG InstaView ThinQ 冰箱可透過推薦全家都喜愛的食譜，減少思考晚餐內容的時間。
LG V40 ThinQ 智慧型手機的 AI Cam 功能可充分利用手機的智慧功能，拍攝並推薦使用者拍攝的其他照片，進而免去每次調整相機設定的麻煩。此外，LG 的人工智慧喇叭還可以透過搭配 Google Assistant 功能，利用語音控制其他裝置以及喇叭功能，成為家中的中心樞紐。
LG ThinQ 還具有語音和視覺創新功能，讓產品可辨識影像、語言和空間，進而改變使用者與日常設備互動的方式。
Jo 說道。「閱讀手冊將成為過去式，因為產品可以學習使用者的模式。」
透過與全球公司建立合作夥伴關係，LG 希望為家庭，也為汽車和公共場所提供整合式的人工智慧體驗。「我們希望逐步擴大需求更甚的產品陣容，並最終打造出一個全新的生態系統，其中人工智慧可將使用者的便利最大化，並從長遠來看，積極改變他們的生活。」Jo 說道。
ThinQ 產品背後的哲理和 LG 對人工智慧的願景，我們稱為「進化、連接和開放」。歸功於專有的人工智慧演算法，LG ThinQ 產品可根據使用者習慣，進一步學習和開發更多功能。
「讓產品提供客戶更具個人化的體驗。」Jo 說道。｢透過將此功能整合到各種日常設備中，可為使用者提供完美連線的體驗，而產品可分享從使用者資料中分析的資訊。」
所有這些工作都將利用使用開放性策略進行，LG 將策略尋求與其他公司的合作和夥伴關係，以提供最佳的人工智慧解決方案。
「世界變得太過複雜，沒有一家公司可以堅持專有的封閉式解決方案。」Jo 說道。「這是我們著重於強化使用者體驗的原因，無論是來自我們或其他合作夥伴的解決方案。」