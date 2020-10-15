為迎接AIoT智慧物聯網與5G時代的來臨，並帶給消費者更直覺的使用體驗，LG ThinQ APP迎來全面改版，以「人」為設計概念， 開啟畫面以使用者與智慧居家的情境完美呈現，並增設個人化設定，使用者可依據居家空間增設包含客廳、臥室、餐廳等各種房間，並於各房間內自由串聯各種智慧家電，簡潔介面更允許消費者一次檢視所有串聯家電的使用狀態；圖像式介面設計結合動畫式影像，則讓使用上更為直覺好上手；此外，新版LG ThinQ App全面提升連線速度， 更領先業界同時支援包含LG ThinQ、 Google、Facebook、Apple、Amazon帳號等多元登入方式，提供使用者更便利的智慧串聯，期許讓消費者充分感受最極致、先進的智慧生活體驗。

LG 致力於提升旗下全系列產品的使用體驗及高品質的售後服務，為此於全台增設多達 10 處直營服務據點及客戶服務中心， 秉持著一貫的服務熱忱，提供高效率、高品質的服務，實現在地服務的承諾。貼心專業的售後服務，不僅獲得消費者給予的高度評價，更榮獲 ISO9001：2015國際驗證肯定，可見 LG 對產品及顧客的承諾之重視。

●貼心化服務：專業直營的 LG CIC 客戶服務中心，提供 0800 熱線接聽服務；即時 LINE@ 線上客服、LG.COM網路報修與諮詢相關服務；多管道的服務，能於第一時間解決客戶需求。使用系統報修管理，完成報修流程後同時以簡訊通知報修狀況及工程師聯絡之相關資訊，並通知工程師完成派單，以便客戶查詢相關後續進度，專業工程師會再次主動聯絡客戶，了解問題並進行維護作業。

●專業化服務：工程師接受定期的專業訓練與評價來確保維修及服務品質，並協助每位工程師通過電器修護及冷凍空調國家技術士相關認證，確保技術能力。

●E 化服務：公司提供每位工程師配戴手機 PDA 功能，即時接收維修資訊與更新維修進度，加速維修服務，掌握即時報修訊息；新增耗材網路購物平台，消費者可自行購買一般性耗材及簡易零件，進行簡易 DIY 更換。

●MPOS 行動支付：率先業界與凱基銀行合作，提供行動刷卡服務，提升付款便利性。

●感動服務：除一般大型家電之外，小家電也提供貼心到府維修與到府收送服務。包含快速維修。另外也提供 LG SIGNATURE VIP 尊榮服務，提供 24 小時快速專人到府服務。同時也提供洗衣機內筒保養清洗與不定期舉辦家電健檢服務活動。未來也將於服務中心暨智慧家庭聯網體驗館開設產品講座，滿足消費者使用需求。

●信賴及安心的服務：完善維修能力；提供透明合理維修費用，提升維修率減少地球負擔。