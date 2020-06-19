台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG 秉持著「Innovation for a Better life」的品牌理念，因應市場趨勢與消費者生活型態轉變， 從消費者需求出發，持續開創智慧家庭應用及產品革新。LG 作為智慧家庭的領導品牌，持續以領先業界的 ThinQ 智慧家庭連網技術，結合全系列內建 WiFi 的智慧家電商品，讓消費者體會最便利的生活。這次的「LG ThinQ HOME 智慧家庭體驗展」，完整體現消費者在 AIoT 時代的需求與美好生活嚮往，同時也是我們展現 5G 及 AIoT 時代企圖心的最好證明。」