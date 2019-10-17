我們的家應該成為我們的堡壘，是我們感到最舒適的避風港。但是無論是在聚會後打掃、準備飯菜招待客人，還是決定下班後播放的電影，都需要讓冷冰冰的房子變成溫暖的家。 幸運的是，人工智慧有辦法讓瑣碎的家務變得輕而易舉。LG 研究居住空間趨勢，發現人們渴望的三個關鍵重點：整合和開放、個人化與細分和連動性。將其與 LG ThinQ 的創新技術結合，可以成就 LG ThinQ Home：

重新打造出安裝互連智慧型裝置的空間，完美合作打造出舒適的居家空間 – 包括廚房、客廳、在家辦公室、家庭電影院、試衣間和洗衣間。成果就是完全針對每個使用者需求打造的個人化環境，同時最重要的是還可節省能源。

LG XBOOM AI ThinQ 喇叭可置於客廳或廚房中，連接至其他空間的其他智慧型裝置和產品，並可以透過語音，輕鬆進行控制。只要說出，

例如：嗨 Google 開始品酒大會模式 將自動調暗家中酒吧的燈光並開啟酒窖的燈光。只需要一個簡單指令，您就可改變整個居家氛圍。

都只需透過 LG TV AI ThinQ 的 Home Dashboard 連接，然後集中調整和控制其他空間的智慧型家電。同時是全球首創的產品，可與 Alexa 和 Google Assistant 整合。

LG TV 提供完整的個人化觀影體驗： 例如您正在觀賞您最愛演員的節目 - 您只需透過一個語音指令並搜尋作品中的所有目錄。LG TV 同時可偵測家中的照明亮度並適度改變螢幕亮度。並密切注意您的觀影習慣，推薦適合您觀賞的節目。

LG CordZero R9 ThinQ 掃地機器人是完全由語音控制的智慧清潔工具，可調整自己適應的的生活環境。R9 先進的空間學習功能讓其可從路徑中的物體和人旁繞過。My Zone 功能讓您可告訴 R9 您想要讓它打掃或不要打掃的區域，同時智慧型渦輪功能讓 R9 得以偵測地板較為骯髒的區域以及需要加強的區域，以適當調整吸力。最後 Home View 模式提供相機內容，讓您可欣賞家人和寵物的相片。 這不是 LG 唯一的革命性家電產品。依據與其他主要廚房電器的通訊功能，

LG InstaView ThinQ 冰箱可作為廚房的中樞神經， 可推薦美味食譜、預熱烤箱到適當溫度乃至啟動洗碗機。冰箱也可讓您透過有色玻璃面板，不須開啟冰箱門，就可看見冰箱內部，節省能源。甚至提供實用的維護技巧，並在潛在問題發生前提示您。