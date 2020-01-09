【2020 年 01 月 09 日，台北訊】— LG 電子 (LG) 總裁暨技術長 Dr. I.P. Park 於 2020 CES 大展上首度發表「AI 的體驗層次：AI 的未來與人類體驗」架構，清楚揭示人工智慧的未來發展。此概念性架構與 LG ThinQ 品牌理念一致， 並放眼遠大目標， 希望能將人類生活的各層面與智慧接觸點 (touchpoint) 串聯，進一步改變日常體驗。

LG 這項影響深遠的計畫清楚勾勒出 AI 的發展路線圖，最終目標是打造由產品與服務共構的整合系統，讓「家」無所不在。Dr. Park 在拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心舉行的演講中指出，隨著 AI 相關的思維與概念席捲而來， 產業之間必須要有一個共通且條理分明的 AI 發展框架，才有可能真正為所服務的消費者帶來有意義的改變。

本次邀請Element AI 公司創辦人暨執行長Jean-François Gagné 與 Dr. Park 同台演說，Element AI 總部位於加拿大蒙特婁，專門提供有效的 AI 應用方案。 會上兩人攜手分享此全新架構的發展過程， 以及就產業角度而言， 在發展未來技術時肩負著改變現況的責任，同時闡述 AI 體驗 (AIX) 的四大層次：效率 (Efficiency)、個人化 (Personalization)、推論 (Reasoning) 與探索 (Exploration)，皆植基於技術能力及其應用的重要躍進。

首先，「效率」(Efficiency) 是可以透過簡單的命令使指定裝置和系統功能自動化，目前市面上多數搭載語音辨識和支援 AI 技術的產品都能實現這一點。在此層次，AI 會依據預先建立的感測輸入參數自動調整性能， 進而最大程度的提高使用者互動的效率。Dr. Park 解釋道，LG ThinQ 空調就是第一層次的 AI 應用案例， 透過智慧感測器偵測屋內是否有人員存在，並據此情況調整溫度和風向。

Gagné 接續表示，第二層次的「個人化」(Personalization) 將專注於模式學習並優化和個性化設備功能。此階層的 AI 裝置及服務可以從跟環境及使用者的互動中積累數據、識別使用模式，以提高有效執行工作與簡化與使用者互動過程的能力。Dr. Park 以 LG 新一代 R9 濕拖清潔機器人為例，機器人可以運用記憶空間模式，從錯誤中學習（例如卡在縫隙或角落）。

接著第三層次「推論」 (Reasoning) 對於 AI 的設想是，透過由各種裝置與服務組成的系統之集合智慧，AI 可以學習因果關係。 此階段的 AI 藉由察覺某些模式和行為的原因，可以做出更準確的預測，並為使用者帶來正向結果。Dr. Park 表示：「在此層次， 我們可以透過多元的產品組合發揮影響，因為我們會需要許多與使用者互動的智慧接觸點，蒐集資訊並瞭解『為什麼』，進而得出因果關係。」

最後，Dr. Park 總結，雖然目前距第四層次「探索」(Exploration) 仍有一段時間需要努力，但這就是「LG AI 技術的最終目標」。 仰賴以科學方法為基礎的實驗性學習 (Experimental Learning) 概念，AI 系統將可以藉由建構與測試假設發現新的推論， 進而發展出新的能力；促使它們學習與改進，就能為使用者的生活增添更多價值。

Element AI 的 Gagné 補充道：「作為 AI 領域的先驅，我們有責任考量人類體驗的重要性，同時持續拓展 AI 研發的極限。 我們希望透過與 LG 電子的合作歸納出的架構，能有助推動產業標準與原則，引導 AI 業者建構未來技術時， 能考慮採用以人為本的方法。」

AIX 層次發表後，獲得同業眾多指標人物認可，亦得到各產業及學界支持。圖靈獎(Turing Award) 得主，與蒙特婁大學、 麥基爾大學及蒙特婁工程學院及蒙特婁高等商學院合作之研究機構 Mila 創辦人暨科學總監 Yoshua Bengio 說：「促使未來 AI 產業應用的發展能導向造福個人及整體社會，是我們的責任。」。

Dr. Park 也同時介紹 LG 於 1 月 7 日開幕的 2020 CES 盛大展出的 AI 創新。LG ThinQ 展區體現品牌「家，無所不在」的概念， 將真正互聯的生活型態延伸至家門以外，展示品牌如何以 AI 產品與服務滿足日常生活各層面所需，提供前所未見的消費者價值。

LG ThinQ 家庭體驗始於 Smart Door，可在開鎖之前以臉部與靜脈雙重辨識確認訪客身分。 使用生鮮食材儲存設備， 及生鮮雜貨送達時的安全儲藏區時，也需經生物辨識。離開時，使用者可以利用大門內側的顯示面板查看實用資訊，例如天氣和交通狀況等。設定為外出模式後，Smart Door 會通知 LG ThinQ 在所有人離開後，自動調整為低耗電模式。

在連網汽車展區，LG 將展示高度個人化的車內體驗，讓駕駛與乘客在出行時也能享有居家舒適空間。LG 的連網汽車解決方案以自家 webOS Auto 平台為基礎，並與一流汽車座椅製造商 Adient 合作研發。車內的 OLED 顯示面板讓使用者可以繼續播放在家未觀賞完的電視節目和電影。個人化音效區為每個乘客提供獨特的多媒體體驗，甚至可透過語音啟用虛擬個人助理，在嘈雜的音樂與對話聲中，將語音指令獨立出來進行辨識。