【2021 年 8 月 17 日， 新澤西州Englewood Cliffs 】 — 深入分析美國智慧家居用戶習慣和生活方式，最新消費者研究顯示，智慧家居技術正在减少年紀較大、對技術不太擅長的消費者的數字鴻溝。雖然大多數專注於這一主題的研究主要以技術為焦點，但這項新研究——《2021 LG ThinQ® Smart Home Report》 ——展示了獨特的發現，即不同年齡段、對技術瞭解程度不同的用戶，智慧科技是如何改變其日常生活。[1]

不僅僅是技術人員和年輕人

智慧家居技術領先公司 LG Electronics 展開的研究發現，對技術不太精通的用戶對智慧家居更為滿意，50至54歲的用戶（60.0%）對智慧家居和產品感到「非常滿意」的人數，是25至29歲用戶的兩倍。研究結果顯示，無論技術熟練程度和年齡如何，每個人均能享受智慧家居帶來的便利。透過使所有消費者能夠更方便使用簡單易用的解決方案，智慧家居在縮小數字鴻溝方面發揮重要作用。

為各種生活方式帶來獨特的好處

雖然智慧家庭普遍為消費者帶來許多好處，但每個人對智慧家庭為其帶來的感受不盡相同。在與不同智慧家庭使用族群深度討論，報告說明，智慧空間如何根據使用者的關鍵價值觀、興趣和愛好，提供適應獨特生活方式的靈活解決方案。例如，追求高社會地位的受訪者是唯一將智慧洗衣機的衣物材質識別及最佳推薦洗程，列為最常使用的三個功能，對喜歡社交活動的他們，可透過分享新事物展現新知，成為討論話題。在閒暇之餘，熱愛園藝的受訪者將智慧電視、冰箱和洗衣機的遠端操控及語音命令功能，列入最常用的三大功能，有了該功能，他們即使在花園裡工作，也能輕鬆自如操控居家設備。

環保生活新基準