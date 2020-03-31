2020 年 3 月 31 日首爾報導 — 愈來愈多人以在家工作取代通勤前往擁擠的企業辦公室，比以往更龐大數量的人都在家工作，藉以平衡工作和家務。從遵循一系列的工作時程表乃至將家中的特定一處指定作為居家辦公室，大家都在思考有趣且實用的方式，讓他們在家工作的體驗更舒適。

幸好有了科技產業具前瞻性的領導者孜孜不倦找出全新且創意的方式，讓居家生活更方便。您需要的不僅僅是筆記型電腦和網路攝影機；

從語音控制乃至個人化的效能，最新的人工智慧科技和智慧型解決方案讓您花費更少的心力且不須踏出前門，就可以完成更多工作。

以下是一些解決方案，可在住家也變成是我們的辦公室時，協助我們提升效率：

1.在家工作難以專心？ 使用人工智慧喇叭作為您的個人助理！ 從忙碌吵雜的辦公室轉移到安靜平和的在家辦公室（當然是小孩不在家時）是一種令人放鬆且新奇的轉變，但同時也讓人難以專心工作。研究顯示換下睡衣並穿上半休閒服裝並布置一個專屬且光線充足的工作站，可以讓您專心工作並維持生產力。最具效益的解決方案是規劃家中特定區域為在家辦公室 - 而且也不一定要將自己孤立在一個空間內以減少分心狀況。最充分利用現今科技，發揮創意並改變周遭氣氛。 如果您發現自己難以專心，何不開口要求人工智慧喇叭 - 例如 LG XBOOM AIThinQ - 播放白噪聲、咖啡店的環境音或任何可以協助您專心的音樂類型。善用如 Spotify 的服務，設定播放清單和電台，為工作日以及下班時間建立適當的音樂清單。研究也已證明抗躁耳機對習慣安靜工作的人十分實用，而智慧型照明系統可在上班時間調高亮度，並在休息時間和下班的電影時間調暗亮度，打造工作生活的平衡感。 語音可控制的人工智慧喇叭如 LG XBOOM ThinQ 在您忙碌時 - 比喻上和字面上 - 也特別有用。您忙著吃點心或撰寫報告時，只要要求您的人工智慧喇叭：「您可以幫我開啟空調嗎？」或「距離電話會議還有多久時間？」不用問您的人工智慧喇叭，它們也會提醒您重要的截止期限或會議，讓您即使身處家中也可掌控一切。

2.那小孩怎麼辦？ 利用人工智慧建議的程式和功能讓他們忙得不亦樂乎！ 在家工作時若有小孩在場更是難上加難。嘗試照顧孩子時，要專注完成急迫的報告可能有點困難，更不用說還要洗衣、洗碗和打掃灰塵等工作都正急迫地等著您完成。在壓力爆發前，請想想另一個更平和安靜的情境： 您的工作進度不錯，而您的智慧型設備正在幫您處理洗碗、洗衣和打掃骯髒地板的工作。您快速一瞥客廳，小孩在客廳裡安靜的坐在電視前，正目不轉睛觀賞有趣且兒童宜觀的娛樂節目，更棒的是您完全不用自己動手搜尋。融合人工智慧的電視如 LG OLED ThinQ AI TV 可以依據觀賞者的年齡和之前觀賞的選擇而提供量身訂做的建議節目。還有更棒的是，您也不用擔心遙控器不見或壞掉，因為語音控制和 LG 的跨平台搜尋功能讓所有人都可輕鬆找到超棒的節目內容。 您的孩子可能有自己該做的工作，但有台電視在場時，對他們來說就變得難以專心。最新款的智慧型電視可轉換成虛擬畫廊，展示寧靜的風景、優美的畫作或熊熊燃燒的火爐，幫助您的孩子專注於功課或讀書，並讓客廳更顯大氣且改變周遭分為，幫助您和您的孩子提高生產力。

3.努力保持整潔並完成工作？ 連線您的人工智慧技術提供的設備，達到終極智慧的控制！ 專案截止日期、客戶會議和不時響起的電話，讓辨公室內的工作一點也不輕鬆。但是在家工作也不那麼有趣，您還得同時完成工作和持續堆積的家務。您很容易感覺自己必須變成多工的機器才能掌控一切，但是您只需一鍵或一個語音指令控制您的設備時，多工工作也許不再困難。 現今的智慧型科技可將家中所有家電連線，從照明和電視乃至電暖器和掃地機器人如 Amazon Alexa 或 Google Assistant 的虛擬助理，以及一些方便使用的智慧型手機應用程式，可讓您只需利用語音就可掌控一切。例如：

使用 LG ThinQ 應用程式，您只需一指觸控或單一語音指令，就可 遙控、排定時間和監控一整個系列的 LG 設備 - 例如洗衣機、乾衣機、掃地機器人和空調。 只需使用手機查看洗衣行程剩餘時間並在行程完成時收到提示。LG ThinQ 應用程式甚至可以在該清空掃地機器人時通知您，並讓您設定每日清潔時間表，且使用 LG 智慧型空調，讓您調整和監控每個空間的溫度。 完整的控制讓您可快速完成每日待辦清單上的許多家務，同時在電話會議開始前還有剩餘時間。LG 智慧型設備還可告知您清理濾網、訂購更多清潔劑並警告您冰箱門沒關，讓您更添一絲安心。