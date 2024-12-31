55吋/ LG OLED evo AI 4K 語音物聯網 G4 零間隙藝廊系列 (含壁掛架)/2024

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不只第一 更是唯一*
*模擬螢幕影像。
*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球 OLED 電視單位出貨量，2024年台灣區銷售產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。
LG OLED evo
屹立視界的關鍵
LG 的 alpha 11 AI 處理器 4K 位於主機板上，散發紫色和粉紅色光芒。 LG OLED G4 的一體牆面設計和 LG Soundbar 齊平壁掛在現代客廳空間內。 LG OLED Care+ 技術和五年面板保固標誌以黑色背景映襯。 Brightness Booster Max 及一條鯨魚在繁星點點的夜空下從海面躍出的圖像。
11年的 OLED 專業核心
再進化
以下為 alpha 11 AI 處理器與 alpha 5 AI 處理器的規格比較。alpha 11 AI 處理器的 AI 效能提升 6.7 倍、圖形提升 7.7 倍，以及處理速度提升 2.8 倍。
*與搭載 α5 AI 影音處理晶片的電視進行比較。
**模擬螢幕影像。
OLED 創新 AI 體驗
身處於現代客廳空間的 LG OLED 在螢幕上展示音樂演奏。描述電視與空間周圍個人化特色的藍色圓形波紋 有著銳利藍色眼睛並身穿褐橘色上衣的女人在黑暗空間中。紅色線條描述她臉龐的 AI 強化部分（明亮又充滿細節），而影像的其餘部分則看起來暗淡無光。 LG OLED TV，隨著音效泡泡與波浪從螢幕發射，並填滿空間。
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AI 影像設定精靈根據您偏好的圖片，分析資料庫中的8500 萬個案例，設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。
在任何光源下皆完美出色
夜晚
白天
感受前所未有的逼真感
AI 優化畫面精細度
保留真實色彩及氛圍
*模擬螢幕影像。
聆聽場景中的每個聲音細節
逼真音效，震撼空間
LG OLED TV，隨著音效泡泡與波浪從螢幕發射，並填滿空間。
細緻人聲 層次分明
女人手拿麥克風高歌，她的嘴巴周圍有一個橘色圓形圖形，以顯示聲景。
震撼的音效體驗
男人在髒污的賽道上騎一台摩托車，車的周圍有明亮的圓形圖形。
根據您觀看的內容自動調控音效
LG OLED TV 展示音樂家演奏，在麥克風和樂器周圍出現明亮的圓形圖示。
*模擬螢幕影像。
**虛擬 11.1.2 聲道環繞和 AI 人聲增強技術僅 α11 AI 影音處理晶片提供。
***AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
****音效可能因聆聽環境而異。
峰值亮度150%提升
*150% 峰值亮度 度增強涵蓋 3% 畫面，並適用於 55/65/83 G4型號。
**70% 亮度提升僅適用於 55/65/83 G4型號。
***亮度會因系列與尺寸而異。
****模擬螢幕影像。
無限對比，無盡感動
極致純黑對比鮮艷色彩，感受生動場景與鮮明的色彩
*模擬螢幕影像。
**「其他」為非亮面的 OLED。
***LG OLED 面板獲得 UL 認證，根據統一眩光指數 (UGR) 發出的無不適眩光認證。
****觀看 70 lux 到 300 lux 亮度的電視時，UGR 低於 22 時頒發認證。
*****僅適用 C4 和 B4 的 LG OLED 面板，此面板已通過 UL 認證，其純黑符合 IDMS11.5環狀光反射標準。
栩栩如生的場景
*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
**顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
減少反射 畫面清晰
在任何光線環境下也能享受清晰的 OLED 畫質，經過 Intertek 認證，LG OLED evo G4 系列減少 99% 的光源反射，即使在充滿陽光的房間內，LG OLED 也能提供純淨不受干擾的觀影體驗。
*模擬螢幕影像。
**適用於 83/77/65吋 OLED evo M4 和 83/77/65/55吋 OLED G4。
***經過Intertek 獨立驗證，以鏡面反射數據 (Specular Component Included (SCI)) 定義的顯示反射率為 550nm。
****經 Intertek 採用 IDMS 11.2.2 採樣球面測試結果顯示，LG OLED 面板為反射率低於1%的無反射顯示，測量結果或根據實際情況而有所差異。
*邊框尺寸隨著系列與大小而異。
最大到最小，都是最佳選擇
比較 LG OLED TV，OLED G4 不同的尺寸，展現 OLED G4 55 吋、OLED G4 65 吋和 OLED G4 83 吋。
持續升級最佳使用者體驗
webOS 將於5年內進行4次升級，隨時掌握最新功能與技術
*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次webOS升級。
**webOS Re:New Program 的五年升級是2024新產品的保證。
***客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
滿足您的個人化喜好
*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/Nanocell/UHD 型號。
****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。
*****螢幕影像模擬。
盡情享受電影及遊戲樂趣
栩栩如生的真實場景
*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
沉浸式環繞音場
慵懶昏暗的客廳空間，LG OLED TV 展現一對情侶共撐一把雨傘，而且明亮的圓形圖案圍繞著房間。Dolby Atoms 標誌位於左下角。
*模擬螢幕影像。
導演認可的影像處理技術
畫面流暢，享受遊戲極速快感
144Hz 模式和內建VRR（可變更新率），解決螢幕撕裂和延遲問題。
*獲得Intertek認證的『卓越遊戲效能』和反應時間。
**VRR範圍從40Hz到144Hz，是HDMI 2.1的認證規格。
***144Hz模式適用於55/65/77/83英寸的G4，並與連接PC的內容兼容。
隨心操控
不需暫停遊戲，使用遊戲最佳化設定，依據遊戲類型和遊戲環境立即提供理想設置。
FPS 遊戲場景和遊戲儀表板在玩遊戲時在畫面上出現。 昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲上出現。
*遊戲儀表板只會在「遊戲最佳化」和「遊戲儀表板」開啟時啟用。
**模擬螢幕影像。
享受您所有最愛的遊戲
數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，
完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。
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*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
** 可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。
探索 LG OLED 的永續願景
透過輕量化的生質包裝和全球永續發展，選擇最合適的作法。
*所有 2024 年的 LG OLED 型號均採用環保包裝。
**所有 G4、C4 和 B4 型號均經過「環境評估」認證。
***「減少二氧化碳」足跡標籤適用於 77/65/55G4。所有 C4 和 97/83G4 型號均帶有「CO2 Measured」標籤。
****「回收材料」標籤適用於所有 G4&C4 型號。根據 ISO 14021 使用質量平衡方法進行基於產品抽樣的驗證。
1.與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。
2.第一至二年全機保固，第三年至第五年面板保固。
3.根據安裝環境的不同，電視和牆壁之間可能會有些微間隙。安裝上可能會有異。詳情請參閱安裝指南。
主要規格
-
面板類型
4K OLED
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
-
影像處理器
α11 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
音效輸出
60W
-
揚聲器類型
4.2 聲道
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1222 x 703 x 27.2
-
重量不含底座 (kg)
17.9
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K OLED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α11 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像升頻
α11 4K AI 智慧影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes (OLED動態色彩調節Pro)
-
AI 類型選擇
Yes (SDR/HDR)
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
像素控光
-
Motion
OLED Motion
-
影像模式
10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))
-
HFR (高幀率)
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
自動校準
Yes
-
AI 影像 Pro
Yes
遊戲
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
-
VRR (可變更新率)
Yes (Up to 144Hz)
-
反應時間
少於0.1毫秒
-
遊戲專用杜比視界(4K 120Hz)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1222 x 703 x 27.2
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
1222 x 742/787 x 263
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
1360 x 810 x 172
-
底座 (WxD, mm)
485 x 263
-
重量不含底座 (kg)
17.9
-
重量含底座 (kg)
23.2
-
外箱重量 (kg)
28.2
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
300 x 200
音效
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
AI音效
α11 AI 音效 Pro (模擬 11.1.2 環繞音效)
-
清晰語音Pro
Yes (AI人聲增強技術)
-
WiSA Ready
Yes (達 2.1聲道)
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
-
音效輸出
60W
-
AI音效調校
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
4.2 聲道
-
WOW同步音場
Yes
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (V5.1)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI 輸入
4組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（4個連接埠））
-
USB 輸入
3組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 24
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
隨時就緒模式
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
免持語音控制
Yes
-
AI智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
多重檢視
Yes (最多四畫面)
-
客廳⇄房間畫面不間斷
Yes (發送/接收)
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
-
居家中心
Yes
-
支援Apple Home
Yes
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
智慧滑鼠遙控器
-
電源電纜
Yes (已附)
-
遙控器電池
Yes (AA x 2組)
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