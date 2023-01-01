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LG OLED evo M3 真無線系列 4K AI物聯網智慧電視 / 77 吋 (可壁掛)
*根據2013年-2023年全球OLED電視單位出貨量。
LG OLED evo
創新科技的權威
是什麼讓 OLED evo 成為全球 OLED 領導品牌的顛峰之作？標誌性的首創科技配上無線傳輸¹，讓您裝潢設計不受「線」；不斷發展、進步的技術²完善您的電視體驗；挑戰您的想像力，更明亮清晰的畫質；且我們提供五年面板保固的信心。
*模擬螢幕影像。
**適用於 77M3 和 55/65/77G3，比非 LG OLED evo至少提高 70%亮度。
***亮度會因系列與尺寸而異。
****與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。
*****第一至二年全機保固，第三年至第五年面板保固
全球首款真無線OLED電視
開啟前所未見的全新世代
開啟前所未見的全新世代。
*「全球首款真無線OLED電視」指的是具有4K 120Hz 影音無線傳輸技術的OLED電視。
**真無線 4K 影音傳輸盒應安裝在低於電視無線接收器的位置。
擁抱無線生活
LG OLED 超過十年的創新科技再進化，與真無線傳輸¹設計完美結合，掙脫有線的束縛，解放居家空間，打造獨一無二的專屬空間。
擺脫束縛 解放視界
盡情享受無線自由
*模擬螢幕影像。
**支架僅兼容 LG SIGNATURE 97英吋電視，需另行購買。
悠閒享受 輕鬆連接
真無線 4K 影音傳輸盒¹讓連接變得簡單又容易上手。
*裝置必須透過電線連接至真無線 4K 影音傳輸盒。
十年核心再進化
AI 智慧升頻
LG OLED M3的AI處理系統會使用AI降噪和AI超解析度，對影像進行分類，並且根據類別去除雜訊。再透過深度學習演算法會優化人臉和物體，讓它們看起來更加清晰、生動和立體。
OLED 動態色彩調節技術 Pro
HDR 進階優化技術
透過清晰豐富的色彩地將其凸顯出來。
走進電影音效境界
LG OLED M3歷經十年創新，AI Sound Pro模擬 9.1.2 環繞音效讓您能更沉浸其中，提供更加生動的聲音質感。
*螢幕影像模擬。
**Soundbar 可另行購買。
OLED 璀璨再突破
*70% 亮度提升適用於 77M3 和 55/65G3。
**亮度會因系列與尺寸而異。
***與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。
*****第一至二年全機保固，第三年至第五年面板保固
無需背光 展現真正純黑
*螢幕影像模擬。
聲音和影像同步演出
完美結合零延遲
Soundbar 輕鬆連接
更多音效設定
*Soundbar模式可能因電視型號而異。
**Soundbar模式控制可能因Soundbar型號而異。
***Soundbar可單獨購買。
****2023 年軟體更新將支援 Soundbar 模式。
AI 推薦打造
滿足您的個人化喜好
*螢幕影像模擬。
*螢幕影像模擬。
**支援的功能表和應用程式可能因國家而異。
***顯示的功能表可能與正式發布時不同。
****建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異。
栩栩如生的影像和聲音
引人入勝的劇院體驗
真實的畫面
無窮娛樂，浩瀚影音
直接從電視收看您喜愛的影音串流服務，包括Netflix³、Disney+⁴、Prime Video⁵ 和 Apple TV+⁶。
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能有所不同。
** OTT 服務需要單獨訂閱。
踏上史詩級的遊戲冒險
三名男子在現代城市公寓中用 LG OLED 電視玩賽車遊戲的圖片。
*反應時間經 Intertek 測試與認證。
**VRR 是 HDMI 2.1 的認證規格。
設定遊戲簡單快速
LG OLED M3使用遊戲最佳化設定依據遊戲類型和遊戲環境提供理想設置。深入「聲音」選項增強遊戲的音效，或在「遊戲」選項中調整設定，確保一切看起來和感覺都恰到好處。不需要暫停遊戲，只需從遊戲儀表板開啟，會在您遊戲時懸浮在畫面上。
遊戲世界等你挑戰
《Cyberpunk 2077》遊戲海報。
* GeForce NOW 服務需要另行訂閱。
讓人屏氣凝神的賽事
體育賽事已成為大眾的焦點。個性化的運動賽事提示功能( Sports Alert )可直接從主螢幕查看比賽日程，讓您隨時了解您的愛隊賽程。α9第六代 AI 4K 影音處理晶片讓您猶如身處場邊觀賞般享受賽事 - 更適合使用多重檢視 (Multi View)同時觀看兩場比賽。
*圖片僅供參考。
*所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。
1. 真無線 4K 影音傳輸盒 (Zero Connect Box)
2. α9 第六代 AI 4K 影音處理晶片驅動的逼真影像和音效品質。
3. 需要成為 Netflix 串流會員。
4. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney 及其相關實體的條款規定。
5. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。
6. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
主要規格
-
面板類型
4K OLED
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
-
影像處理器
α9 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
音效輸出
60W
-
揚聲器類型
4.2 聲道
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1712 x 992 x 24.8
-
重量不含底座 (kg)
36.5
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K OLED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α9 第六代 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像
AI 影像 Pro
-
AI 影像升頻
4K AI 智慧影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes (OLED動態色彩調節Pro)
-
AI 類型選擇
Yes (SDR/HDR)
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
像素控光
-
Motion
OLED Motion
-
影像模式
10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))
-
HFR (高幀率)
4K 120 fps (HDMI, USB)
遊戲
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
-
VRR (可變更新率)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1712 x 992 x 24.8
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
2184 x 1130 x 228
-
重量不含底座 (kg)
36.5
-
外箱重量 (kg)
52.9
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
300 x 300
音效
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
AI音效
AI 聲音 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)
-
清晰語音Pro
Yes
-
WiSA Ready
Yes (達 2.1聲道)
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
-
音效輸出
60W
-
AI音效調校
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
4.2 聲道
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (v 5.0)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI 輸入
3組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（3個連接埠））
-
RF Input (Antenna/Cable)
2組
-
USB 輸入
2組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
藝廊模式
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 23
-
賽事提醒
Yes
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
隨時就緒模式
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
免持語音控制
Yes
-
AI智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
多重檢視
Yes
-
客廳⇄房間畫面不間斷
Yes (發送/接收)
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
智慧滑鼠遙控器
-
IR遙控延伸
Yes
-
電源電纜
Yes (已附)
-
遙控器電池
Yes (AA x 2組)
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