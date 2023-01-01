LG OLED evo M3 真無線系列 4K AI物聯網智慧電視 / 77 吋 (可壁掛)

*所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。

1. 真無線 4K 影音傳輸盒 (Zero Connect Box)

2. α9 第六代 AI 4K 影音處理晶片驅動的逼真影像和音效品質。

3. 需要成為 Netflix 串流會員。

4. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney 及其相關實體的條款規定。

5. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。

6. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。