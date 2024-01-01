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OLED Z3 尊爵系列 8K AI物聯網智慧電視88吋
*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球OLED電視單位出貨量。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。
LG OLED evo
十年權威的先驅
影像顯示 LG OLED evo Z3 的主要功能，背景為黑色，並顯示粉紅色和紫色的煙火表演。地面上的粉紅色煙火倒影顯示「OLED evo」字樣。圖片描繪出 α9第六代 8K AI影音處理晶片的影像，顯示晶片矗立在使用處理技術重新設計的湖景圖片前。展示 Brightness Booster Max 的影像，顯示高對比度和明亮白色的鳥。展示 Sleek OLED Design 的影像，顯示落地式 LG OLED evo Z3 矗立在一扇大窗戶前，可以從清淨、簡約的客廳俯瞰城市景觀。
*畫面模擬。
**亮度會因系列與尺寸而異。
10年專業經驗打造出
令人驚艷的8K畫質
十年核心再進化
AI 智慧升頻
一名女子在城市中的圖片。女子上方疊加了一個代表人工智慧超級畫質提升的方塊，讓鏡頭聚焦在她身上，顯示細膩的細節，搭配巧妙模糊的背景。
OLED 動態色彩調節技術 Pro
HDR 進階優化技術
透過清晰豐富的色彩地將其凸顯出來。
*畫面模擬。
**Soundbar可單獨購買。
走進電影音效境界
LG OLED 電視和 α9 第 6 代 AI 處理器 4K 的俯視圖。橙色和青綠色的波浪連接晶片和電視，然後描繪音效的氣泡從螢幕輻射出來。
*螢幕影像模擬。
**音效可能因聆聽環境而異。
***必須透過音效模式功能表啟動。
*螢幕影像模擬。
**音效可能因聆聽環境而異。
***AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
****遙控器可能因地區而異。
OLED 明亮再提升
*亮度會因系列與尺寸而異。
以極簡主義
演繹絕對美學
LG OLED Z3 的畫廊設計置於華麗房間牆上的圖片。LG OLED Z3 置於落地架上，前有可俯瞰城市景觀的窗戶之圖片。LG OLED Z3 的角落、邊緣和落地架的斜視圖。
無需背光 展現真正純黑
是甚麼讓 OLED 與眾不同？
LCD 和 OLED 並排的視圖。LCD 那一側顯示岩石景觀的低對比度和淺灰色的暗區。OLED 那一側則顯示深黑色、鮮豔的色彩，以及自然的高對比。
LCD 和 OLED 顯示層次的比較。顯示了 LCD 的許多層次，包括偏光板和玻璃基板、彩色濾光片、面板、TFT 玻璃基板、偏光板、組合光學片和背光 / 側光 LED。顯示了 OLED 的少少幾層，僅呈現出偏光板和玻璃基板、色彩提升和 TFT/OLED。
無限對比度
100% 色彩還原度與 100% 色彩容量
Intertek 色彩還原度認證。Intertek 色彩容量認證。
鸚鵡尾巴搭配黑色背景的影像，顯示在纖薄 OLED 電視的上方角落，後方亦搭配黑色背景。鸚鵡羽毛上的每一個顏色都生動又大膽地呈現出來。
*畫面模擬。
**LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
***顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
聲音和影像同步演出
完美結合零延遲
電視與音響聲音協同效應
更多音效設定
*Soundbar模式可能因電視型號而異。
**Soundbar模式控制可能因Soundbar型號而異。
***Soundbar可單獨購買。
AI 推薦打造
滿足您的個人化喜好
*螢幕影像模擬。
*螢幕影像模擬。
**支援的功能表和應用程式可能因國家而異。
***顯示的功能表可能與正式發布時不同。
****建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異。
栩栩如生的影像和聲音
引人入勝的劇院體驗
真實的畫面
無窮娛樂，浩瀚影音
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能有所不同。
** OTT 服務需要單獨訂閱。
踏上史詩級的遊戲冒險
三名男子在現代城市公寓中用 LG OLED 電視玩賽車遊戲的圖片。
*反應時間經 Intertek 測試與認證。
**VRR 是 HDMI 2.1 的認證規格。
設定遊戲簡單快速
三個遊戲螢幕顯示在黑色漸層背景上。其中一個顯示賽車遊戲，遊戲儀表板懸停在動作上。另一個顯示科幻遊戲以及遊戲優化器選單。最後一個螢幕顯示音樂遊戲，且遊戲畫面上顯示著遊戲優化器的遊戲標籤。
讓人屏氣凝神的賽事
影像中的顯示器展示一場足球比賽，一名身穿紅色條紋衫的球員正準備將球踢過體育場。賽事比分在螢幕底部顯示。球場上的綠草一直延伸至螢幕外的黑色背景。
*圖片僅供參考。
*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。
**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。
***所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。
****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。
1. LG 的 α9第六代 8K AI影音處理晶片驅動的逼真影像和音效品質。
2. 與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。
3. 需要成為 Netflix 串流會員。
4. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney 及其相關實體的條款規定。
5. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。
6. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
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