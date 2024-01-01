*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。

**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。

***所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。

****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。

1. LG 的 α9第六代 8K AI影音處理晶片驅動的逼真影像和音效品質。



2. 與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。

3. 需要成為 Netflix 串流會員。

4. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney 及其相關實體的條款規定。

5. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。

6. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。