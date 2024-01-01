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OLED evo G2零間隙藝廊系列 4K AI語音物聯網電視97吋

功能

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OLED evo G2零間隙藝廊系列 4K AI語音物聯網電視97吋

OLED97G2PSA

OLED evo G2零間隙藝廊系列 4K AI語音物聯網電視97吋

(4)
Front view

全台鑑賞據點

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以下產品功能介紹圖片僅作示意使用。各型號產品圖請參閱頁面頂部圖庫。

2022 美國消費性電子展創新獎標誌。

CES 2022 創新獎

LG G2

影片顯示器類別獲獎1
2022 年 T3 獎標誌。

T3 Awards 2022

LG G2

「G2 真的是一款令人驚艷的 OLED 電視，亮度上比其他電視都更上一層樓。」
TechRadar 標誌。

TechRadar

LG 65G2

「……G2 電視把 OLED 畫質提升到我們完全無法想像的境界。」
（2022 年 4 月）

What Hi-Fi? 標誌。

What Hi-Fi?

LG 65G2

「G2 真的是一款絕美之作。」
（2022 年 4 月）

AVForums 標誌。

AVForums

LG 65G2

G2 是 LG 至今最棒的 OLED 電視
T3 標誌。

T3

LG 65G2

「它絕對是地球上最棒的電視之一。」
（2022 年 3 月）

Trusted Reviews 標誌。

Trusted Reviews

LG 65G2

這可能是市面上最棒的 4K 電視。
紅點設計標誌。

Red Dot Design

LG 77G2

iF 設計標誌。

iF Design

LG 77G2

買得安心 用得安心
五年保固

買得安心 用得安心

G2 系列擁有5年面板保固，讓您對 LG OLED 電視工藝感到放心。

LG_OLED-G2-BN(PC)_0805_B

零間隙藝廊設計
如畫作般 完美貼合壁面
OLED大視所趨 撼動視界第一

智慧增亮引擎(Brightness Booster)MAX

全新OLED亮度升級30%

提升 LG OLED 自體發光像素的動人之美。亮度透過 α9 第5代 AI 4K影音處理晶片再升級，增加 30%2 的亮度。現在，有了優異的發光效率，可創造出更大膽的視覺效果。
*螢幕影像為模擬示意。
α9 第5代 AI 4K影音處理晶片

絕美影像來自智慧的大腦

隨著深度學習的進展，LG 的α9 第5代 AI 4K影音處理晶片透過深度學習運算法，分析和優化畫面中人與物。前景和背景增強功能可大幅擴大景深，進而呈現栩栩如生的畫質。
*螢幕影像為模擬示意。
無限對比度

極黑更顯驚豔畫質

自體發光像素由於沒有背光源，因此每種光線它都能實現最深黑暗下的清晰對比度。視覺效果更加清晰，因此可以辨認出眼睛通常會錯過的細微細節。
*螢幕影像為模擬示意。
AI動態色彩調節技術Pro(Dynamic Tone Mapping Pro)

細節表現更出色

全新AI動態色彩調節技術Pro(Dynamic Tone Mapping Pro)更細微地提升畫面品質。之前只提升了影格。現在，該技術在螢幕超過 5,000 個色塊上進行雕琢，力求在每個最細微的細節上都能取得更生動的 HDR。
*螢幕影像為模擬示意。
沈浸式環繞音效

如同身歷其境的音效

α9 第5代 AI 4K影音處理晶片將 2.0 聲道音效混入虛擬 7.1.2 聲道音效。動作和打鬥如同發生在周圍，就像成為電影的主角一樣。

坐在沙發上觀看音樂會的人，周圍環繞著描繪聲音的泡泡。

ThinQ AI 與 webOS

持續開發以人為本的智慧服務

電影之夜不知道要播點什麼？ThinQ 能根據您的品味推薦給您適合的電影。為家庭的每位成員設定個人資料檔案，以快速找到他們最喜歡的電視影集、合適的新聞和最新運動消息。

*支援的功能表和應用程式可能因國家/地區而不同。
**顯示的功能表可能與正式發布時不同。
***語音控制可能因產品和國家/地區而不同。

藝廊設計

是藝術品，還是電視？由您來決定

超薄電視的全新里程碑。LG OLED G2 極為纖薄的外型掛在壁面上，3,4,5，如畫作般完美貼壁面，打造俐落優雅的居家風景，不觀看電視時打開美工圖庫，就能展示如真畫般逼真細節和顏色的藝術作品。

LG OLED G2 掛在中性色客廳牆上，其中裝飾植物和質樸的裝飾品。LG OLED G2 坐落在薄荷綠色房間的電視架上，其中裝飾著色彩繽紛的藝術品和家具。隨附展示架的 LG OLED G2 位於住宅的角落。 LG OLED G2 超薄設計的側視圖。

*站立式專用展示架僅適用65G2和55G2。
**此型號台灣型號設計為壁掛式，底座或站立式專用展示架需另購。
OLED電視從大到小

尺寸業界最齊全

不論您想為遊戲或家庭劇院準備電視，尺寸從 55 吋到 97 吋可供選擇。

LG OLED G2 電視系列提供 55 吋到 97 吋等尺寸可供選擇。

真正的劇院體驗

現在 您是主角

杜比視界 IQ (Dolby Vision IQ)、杜比全景聲(Dolby ATMOS)結合，帶來震撼的沉浸式體驗。搭配 LG α9 第5代 AI 4K影音處理晶片與杜比視界 IQ (Dolby Vision IQ) ，讓聲音更具深度並呈現出微妙的質感。

坐在沙發上觀看動作片的人，他們與電視的周圍都環繞著描繪電影沉浸體驗的泡泡。

*Dolby Vision 的 Precision Detail 為 Dolby Vision IQ 更新的一部分，該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因地區而異。
娛樂

包攬您所有的愛好

準備好享受電影之夜。內建時下最夯娛樂串流平台，幾乎可以找到任何想要觀看的內容。Netflix6、Disney+7、Amazon Prime8 和 Apple TV+9，各種精彩內容輪番上陣。

Netflix 的《紙房子》、Disney Plus 的《波巴·費特之書》、Prime Video 的《時光之輪》和 Apple TV Plus 的《末日光明》海報。

*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能有所不同。
**OTT 服務需要單獨訂閱。
高規格遊戲體驗

電競遊戲首選

使用業內首款支援 120Hz 杜比視界遊戲 4K 的電視來提升遊玩品質，從而獲得更流暢、更逼真的遊戲體驗。憑藉 0.1 毫秒的反應時間、NVIDIA G-Sync 相容性、AMD FreeSync Premium 並支援 VRR，即使是超快速的動作也顯得清晰流暢。

兩人坐在客廳沙發上手持遊戲控制器，看著 LG OLED電視在玩賽車遊戲。

*反應時間獲 Intertek 測試和認證。
*VRR 是 HDMI 2.1 的認證規格。
雲端遊戲

新的遊戲聯盟

有了雲端遊戲服務 GeForce Now 加入，現在整個雲端遊戲都等著您暢玩。重新探索您喜愛的遊戲並從您的電視上找到新的最愛。

在 LG OLED 電視上顯示的《電馭叛客 2077》場景，玩家駕駛摩托車穿過霓虹燈照亮的街道。

環保的 LG OLED 電視硬紙板包材上，描繪茂盛的樹木和山脈。
永續性

環保包裝

G2 由比以前更輕的複合材料製成。只使用足以安全抵達您手中的包材 — 可回收的硬紙箱和生物基材料製成的遙控器袋。

*圖片中顯示的 65G2 僅作為示意目的。所有 2022 款 LG OLED 型號均採用環保包裝。
**減少二氧化碳足跡標籤僅適用 65G2 和 65C2。所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「二氧化碳測量值」標籤。

1. CES 創新獎是依據提交給評審的說明資料而定。CTA 未確認提交資料或做出聲明的正確性且未針對給予獎項的商品進行測試。
2. 與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。
3. 根據安裝環境，電線可能外露。
4. 根據安裝環境的不同，電視和牆壁之間可能會有些微間隙。
5. 建議安裝到螺柱中。請注意，所提供的錨定裝置並非在所有狀況下皆適用。在開始安裝前請閱讀所有指示並在必要時諮詢專家。
6. 需註冊 Netflix 串流會員。
7. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2022 Disney 及其相關實體的條款規定。
8. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和/或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。
9. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
10. 支援服務可能因應不同國家/地區而異。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K OLED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    OLED Color

  • 影像處理器

    第五代α9 AI 4K影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    2155 x 1225 x 28.2

  • 重量不含底座 (kg)

    57

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K OLED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    OLED Color

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    第五代α9 AI 4K影音處理晶片

  • AI 影像

    AI 影像 Pro

  • AI 影像升頻

    AI 4K畫質增強技術

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (AI 動態色彩調節技術Pro)

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR/Dolby HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    像素控光

  • Motion

    OLED Motion

  • 影像模式

    9 modes (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

遊戲

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (Game Dashboard)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    2155 x 1225 x 28.2

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    2155 x 1628 x 580

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    2365 x 1530 x 335

  • 底座 (WxD, mm)

    1658 x 580

  • 重量不含底座 (kg)

    57

  • 重量含底座 (kg)

    64

  • 外箱重量 (kg)

    95

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    600 x 400

音效

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • AI音效

    AI音效 Pro (模擬7.1.2聲道)

  • 清晰語音Pro

    Yes

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.0)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

智慧功能

  • 適用於 Apple Homekit

    Yes

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 藝廊模式

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 22

  • 賽事提醒

    Yes

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • 家用設備畫面

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

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