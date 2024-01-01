We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
全台鑑賞據點
以下產品功能介紹圖片僅作示意使用。各型號產品圖請參閱頁面頂部圖庫。
零間隙藝廊設計
如畫作般 完美貼合壁面
OLED大視所趨 撼動視界第一
全新OLED亮度升級30%
絕美影像來自智慧的大腦
極黑更顯驚豔畫質
細節表現更出色
如同身歷其境的音效
坐在沙發上觀看音樂會的人，周圍環繞著描繪聲音的泡泡。
持續開發以人為本的智慧服務
*支援的功能表和應用程式可能因國家/地區而不同。
**顯示的功能表可能與正式發布時不同。
***語音控制可能因產品和國家/地區而不同。
是藝術品，還是電視？由您來決定
LG OLED G2 掛在中性色客廳牆上，其中裝飾植物和質樸的裝飾品。LG OLED G2 坐落在薄荷綠色房間的電視架上，其中裝飾著色彩繽紛的藝術品和家具。隨附展示架的 LG OLED G2 位於住宅的角落。 LG OLED G2 超薄設計的側視圖。
**此型號台灣型號設計為壁掛式，底座或站立式專用展示架需另購。
尺寸業界最齊全
LG OLED G2 電視系列提供 55 吋到 97 吋等尺寸可供選擇。
現在 您是主角
坐在沙發上觀看動作片的人，他們與電視的周圍都環繞著描繪電影沉浸體驗的泡泡。
包攬您所有的愛好
Netflix 的《紙房子》、Disney Plus 的《波巴·費特之書》、Prime Video 的《時光之輪》和 Apple TV Plus 的《末日光明》海報。
**OTT 服務需要單獨訂閱。
電競遊戲首選
兩人坐在客廳沙發上手持遊戲控制器，看著 LG OLED電視在玩賽車遊戲。
*VRR 是 HDMI 2.1 的認證規格。
新的遊戲聯盟
在 LG OLED 電視上顯示的《電馭叛客 2077》場景，玩家駕駛摩托車穿過霓虹燈照亮的街道。
*圖片中顯示的 65G2 僅作為示意目的。所有 2022 款 LG OLED 型號均採用環保包裝。
**減少二氧化碳足跡標籤僅適用 65G2 和 65C2。所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「二氧化碳測量值」標籤。
1. CES 創新獎是依據提交給評審的說明資料而定。CTA 未確認提交資料或做出聲明的正確性且未針對給予獎項的商品進行測試。
2. 與非 OLED evo 型號相比，並依據「全白」模式測量。
3. 根據安裝環境，電線可能外露。
4. 根據安裝環境的不同，電視和牆壁之間可能會有些微間隙。
5. 建議安裝到螺柱中。請注意，所提供的錨定裝置並非在所有狀況下皆適用。在開始安裝前請閱讀所有指示並在必要時諮詢專家。
6. 需註冊 Netflix 串流會員。
7. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2022 Disney 及其相關實體的條款規定。
8. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和/或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。
9. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
10. 支援服務可能因應不同國家/地區而異。
主要規格
-
面板類型
4K OLED
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
-
影像處理器
第五代α9 AI 4K影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
2155 x 1225 x 28.2
-
重量不含底座 (kg)
57
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K OLED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
OLED Color
影像 (處理技術)
-
影像處理器
第五代α9 AI 4K影音處理晶片
-
AI 影像
AI 影像 Pro
-
AI 影像升頻
AI 4K畫質增強技術
-
AI 動態色彩調節技術
Yes (AI 動態色彩調節技術Pro)
-
AI 類型選擇
Yes (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
像素控光
-
Motion
OLED Motion
-
影像模式
9 modes (清晰, 標準, Eco, 劇院, 運動, 遊戲, 電影製作人模式,ISF 明亮空間, ISF 黑暗空間)
-
HFR (高幀率)
4K 120 fps (HDMI, USB)
遊戲
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (Game Dashboard)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
-
VRR (可變更新率)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
2155 x 1225 x 28.2
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
2155 x 1628 x 580
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
2365 x 1530 x 335
-
底座 (WxD, mm)
1658 x 580
-
重量不含底座 (kg)
57
-
重量含底座 (kg)
64
-
外箱重量 (kg)
95
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
600 x 400
音效
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
AI音效
AI音效 Pro (模擬7.1.2聲道)
-
清晰語音Pro
Yes
-
WiSA Ready
Yes (達 2.1聲道)
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (v 5.0)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
智慧功能
-
適用於 Apple Homekit
Yes
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
藝廊模式
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 22
-
賽事提醒
Yes
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
家用設備畫面
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes