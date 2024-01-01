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OLED A3 經典系列 4K AI 語音物聯網智慧電視65吋 (可壁掛)

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

  • 搭贈壁掛架OLW480B (價值$4,500)

OLED A3 經典系列 4K AI 語音物聯網智慧電視65吋 (可壁掛)

OLED65A3PSA

OLED A3 經典系列 4K AI 語音物聯網智慧電視65吋 (可壁掛)

(2)
LG OLED 的前視圖和 11 年全球第一 OLED 的徽章標誌。
一段影片，顯示 OLED 電視 11 年全球第一徽章在黑色背景上逐漸出現，並伴隨著紫色、粉紅色和橘色的煙火。

11年後
仍屹立巔峰

*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球OLED電視單位出貨量。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。

萬眾矚目的 LG OLED

LG OLED A3 出現在黑、藍、綠色漸層背景上的影片，螢幕上有類似的多彩抽象藝術作品。圖片放大，並且出現白色的 LG OLED 字樣。
α7 第六代 4K AI影音處理晶片

核心再進化

完美影音¹，不只讓立體生動躍然眼前。更讓您沉浸於逼真視界，
感受卓越影音帶來的非凡體驗。

AI 智慧升頻

AI處理系統會使用AI降噪和AI超解析度，對影像進行分類，並且根據類別去除雜訊。再透過深度學習演算法會優化人臉和物體，讓它們看起來更加清晰、生動和立體。

一名女子在城市中的圖片。女子上方疊加了一個代表人工智慧超級畫質提升的方塊，讓鏡頭聚焦在她身上，顯示細膩的細節，搭配巧妙模糊的背景。

OLED 動態色彩調節技術

OLED 動態色彩調節技術(OLED Dynamic Tone Mapping)，
透過程式化最佳色彩曲線來優化，以呈現更真實自然的影像對比度和細節，讓色彩更豐富、明暗細節更清晰。
顯示一名女子棲息在山邊的影片。橫跨螢幕的直線轉變成波浪，代表優化畫面的色調曲線。

*畫面模擬。
**Soundbar可單獨購買。

AI 音效 Pro

走進電影音效境界

AI 音效 Pro 將電影院搬回家。充滿整個空間、水晶般清晰的音效，為您帶來幾乎前所未有的沉浸感。

LG OLED 電視和 α9 第 6 代 AI 處理器 4K 的俯視圖。橙色和青綠色的波浪連接晶片和電視，然後描繪音效的氣泡從螢幕輻射出來。

*螢幕影像模擬。
**音效可能因聆聽環境而異。
***必須透過音效模式功能表啟動。

房間內的 LG OLED 電視正在播放音樂會的影像。描繪模擬環繞音效的氣泡充滿了整個空間。

環繞音效

模擬 9.1.2 環繞音效讓您置身於故事的中心。聆聽戰鬥機在頭頂呼嘯而過、身後沙沙作響的腳步聲，以及管弦樂漸強時的聲音。

 

令人心跳加入的音效體驗

以震撼的音效提升家庭影院的效果。動態音效加強功能放大了您所聽到的聲音功率、沉浸感，以及衝擊力。

 

根據您觀看的內容自訂音效

無論是賣座電影、原聲演奏，還是與家人的視訊通話，音效皆會即時平衡，在任何場景下展現最佳音頻。

牆與牆之間完美協調

遙控器可以即時偵測音效，並對其進行自訂，以呈現您所在空間的獨特聲學效果，無論您坐在何處，都可以讓您沉浸於其中。

*螢幕影像模擬。
**音效可能因聆聽環境而異。
***AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
****遙控器可能因地區而異。

極致纖薄設計

完美融入居家設計
質感脫穎而出

極纖薄OLED 提升室內質感，為空間設計增添極簡風格。

LG OLED A3 在木牆前置於電視架上的圖片。LG OLED A3 底部支架的下方角落。LG OLED A3 放在落地架上，置於可俯瞰城市的窗戶前。

*展示架支援 65A3 和 55A3。
**展示架另售。

OLED自體發光科技

無需背光 展現真正純黑

自體發光像素在沒有背光的情況下自動開關，獨立亮起時，
就能發揮出最亮、最鮮明的色彩。

無限對比度

只有單一獨立自體發光像素，才能呈現的極致純黑 ，對比出大膽鮮艷的色彩，強調出以往肉眼無法察覺的清晰細節。
男子徒步穿越崩塌隧道的影片。畫面上滑過一個滑桿，將無限對比度套用到影像上。

100% 色彩還原度與 100% 色彩容量

100% 的色彩還原度及色彩容量讓色彩能真實呈現，從最黑暗的夜景到最明亮的畫面皆能呈現準確逼真的色調。

Intertek 色彩還原度認證。Intertek 色彩容量認證。

鸚鵡尾巴搭配黑色背景的影像，顯示在纖薄 OLED 電視的上方角落，後方亦搭配黑色背景。鸚鵡羽毛上的每一個顏色都生動又大膽地呈現出來。

"*螢幕影像模擬。
**LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
***顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。"

聲音和影像同步演出
完美結合零延遲

電視與音響聲音協同效應

LG OLED 電視搭配 LG Soundbar，兩者協同運作無間，共同創造出立體的劇院音效。

多元化設定

只要連接至LG電視，Soundbar即會自動切換至相應模式，更會帶來額外的音效設定，享受電視及Soundbar同時帶來的音效體驗。

*Soundbar模式可能因電視型號而異。
**Soundbar模式控制可能因Soundbar型號而異。
***Soundbar可單獨購買。

webOS 23 全新設計頁面

AI 推薦打造
滿足您的個人化喜好

從您最喜歡的影音到您偏愛的觀看設定，webOS 23 new Home 皆以您為主。

*螢幕影像模擬。

房間內的 LG OLED 電視正在播放音樂會的影像。描繪模擬環繞音效的氣泡充滿了整個空間。

個人化娛樂頁面

取得量身打造的電影推薦、喜愛球隊近期的比賽概覽，以及您設定的通知，全於此頁讓您一覽無遺。

快捷介面

為您喜愛的應用程式和服務建立快捷介面。您可依照喜好排列或切換介面，並快速瀏覽您所需要的內容。

AI影像設定精靈

選擇您喜歡的圖片，AI影像設定精靈會根據您的選擇，分析資料庫中的8500 萬個案例，設定理想清晰度、對比度和色彩。

LG OLED 電視和遙控器的圖片。遙控器上的麥克風鍵亮起，然後螢幕出現建議的語音搜尋關鍵字。

AI個人化推薦

根據過往語音搜尋紀錄，智慧運算並推薦新的影音內容。

*螢幕影像模擬。
**支援的功能表和應用程式可能因國家而異。
***顯示的功能表可能與正式發布時不同。
****建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異。

栩栩如生的影像和聲音

引人入勝的劇院體驗

杜比視界的超逼真畫面和杜比全景聲的沉浸式空間音效，讓螢幕畫面栩栩如生。

真實的畫面

影像處理可能會改變影片原本想呈現的效果。而Filmmaker Mode（製作人模式）則能夠保留導演的呈現方式，以更忠實還原的方式享受影片

無窮娛樂，浩瀚影音

直接從電視收看您喜愛的影音串流服務，包括 Netflix²、Disney+³、Prime Video⁴ 和 Apple TV+⁵。

*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能有所不同。
**OTT 服務需要單獨訂閱。

強大的遊戲體驗

沉浸驚豔的遊戲體驗
盡情享受電競樂趣

按下播放，享受快節奏的遊戲樂趣。搭載頂級效能的電競效果，以毫秒反應消除遊戲中的卡頓延遲，讓遊戲畫面分秒維持在最佳狀態，給你更多勝算。

一個人用搖桿在 LG OLED A3 上玩賽車遊戲的圖片。

遊戲儀表板和最佳化設定

設定遊戲簡單快速

使用遊戲最佳化設定依據遊戲類型和遊戲環境提供理想設置。深入「聲音」選項增強遊戲的音效，或在「遊戲」選項中調整設定，確保一切看起來和感覺都恰到好處。不需要暫停遊戲，只需從遊戲儀表板開啟，會在您遊戲時懸浮在畫面上。

三個遊戲螢幕顯示在黑色漸層背景上。其中一個顯示賽車遊戲，遊戲儀表板懸停在動作上。另一個顯示科幻遊戲以及遊戲優化器選單。最後一個螢幕顯示音樂遊戲，且遊戲畫面上顯示著遊戲優化器的遊戲標籤。

環保的 LG OLED 硬紙板包材描繪於茂盛的樹木和山脈周圍。

永續性

生命的循環

從環保的產品設計到減少包裝、節能使用和廢棄物回收系統，LG OLED 從生產到棄置都有把地球納入考量。

*以上內容及認證適用於 65C3，並因應不同型號而異。
**所有 2023 LG OLED 型號均採用環保包裝。
***所有 Z3、G3、C3、B3 及 A3 型號均認證為「Eco Product」（環保產品）。
****「Reducing CO2」（減碳）足印標籤僅適用於 77/65/55/48/42C3。所有 G3 及 83C3 型號均帶有「CO2 Measured」（已測量二氧化碳）標籤。

1. LG 的 α7 第六代 4K AI影音處理晶片驅動的逼真影像和音效品質。
2. 需要成為 Netflix 串流會員。
3. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney 及其相關實體的條款規定。
4. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。
5. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K OLED

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

  • 廣色域

    OLED Color

  • 影像處理器

    α7 第六代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • 音效輸出

    20W

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1449 x 832 x 45.9

  • 重量不含底座 (kg)

    17.1

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K OLED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 螢幕更新率

    原生60Hz

  • 廣色域

    OLED Color

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α7 第六代 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 影像

    AI 影像 Pro

  • AI 影像升頻

    4K AI 智慧影像升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    像素控光

  • 影像模式

    10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))

遊戲

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1449 x 832 x 45.9

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1449 x 896 x 235

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1600 x 950 x 172

  • 底座 (WxD, mm)

    1057 x 235

  • 重量不含底座 (kg)

    17.1

  • 重量含底座 (kg)

    17.3

  • 外箱重量 (kg)

    24.4

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    300 x 200

音效

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • AI音效

    AI音效 Pro (模擬5.1.2聲道)

  • 清晰語音Pro

    Yes

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

  • 音效輸出

    20W

  • AI音效調校

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 3)

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.0)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI 輸入

    3組 （支援eARC和ALLM )

  • RF Input (Antenna/Cable)

    2組

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

智慧功能

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 藝廊模式

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 23

  • 賽事提醒

    Yes

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • AI智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 多重檢視

    Yes

  • 客廳⇄房間畫面不間斷

    Yes (接收)

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 110V 60Hz

  • 待機功耗

    低於 0.5W

內附配件

  • 遙控器

    智慧滑鼠遙控器

  • 電源電纜

    Yes (已附)

  • 遙控器電池

    Yes (AA x 2組)

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