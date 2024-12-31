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55吋/ LG QNED AI 量子奈米 4K AI 語音物聯網 86 系列 (可壁掛)/2024

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55吋/ LG QNED AI 量子奈米 4K AI 語音物聯網 86 系列 (可壁掛)/2024

55QNED86TTA

55吋/ LG QNED AI 量子奈米 4K AI 語音物聯網 86 系列 (可壁掛)/2024

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LG QNED 電視 QNED86 的前視圖，螢幕上有一段文字，展示着 LG QNED、2024 和 webOS Re:New Program 的標誌。
Pocket-lint

Pocket-lint

webOS

LG webOS 榮獲最佳智慧電視作業系統。
2024 年 iF DESIGN AWARD 標誌。

iF Design Award

webOS 24 UX

iF DESIGN AWARD「大獎得主」

量子進階 奈米驚艷

在 LG QNED 大尺寸螢幕上體驗超凡的畫面色彩，全新升級的影音處理晶片和區域控光技術完美呈現，呈現清晰自然的影像

*模擬螢幕影像。

探索 LG QNED 創新技術

以從下方打出的橘色光芒照射 alpha 8 AI 處理器 4K。紅黃紫螺旋形狀在「可升級的 webOS」與「webOS Re:New Program」之間顯示。LG QNED89、QNED90 和 QNED99 電視由左至右顯示。每台電視顯示五彩的開機畫面，電視上面顯示「超大型電視」。

α8 4K AI 影音處理晶片

影音體驗再升級

了解更多
a8 4K AI 影音處理晶片，讓影音體驗獲得全面升級，提供您前所未有的沉浸感。

*模擬螢幕影像。

QNED 創新 AI 體驗

LG TV 壁掛於客廳，螢幕上顯示一名吉他手，代表音波的同心圓圖形，「AI 客製化」文字位於左上方。在晴天湛藍的天空下，女人蹲在樹前，「AI Picture Pro」文字位於左上方。LG TV 圍繞著從螢幕發出的音效氣泡和音波並填滿整個空間，「AI Picture Pro」文字位於左上方。

AI 智慧專屬設定

快速了解你的觀賞喜好，
並優化提供最符合你的
觀賞體驗設定

量身打造專屬於您的畫面

利用 AI 影像設定精靈來根據您偏好的圖片，分析資料庫中的 8500 萬個案例，設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。

LG TV 壁掛於客廳，螢幕上顯示一名吉他手。代表音波的同心圓圖形。
AI 聲學調控

完美空間音效

AI 音效 Pro 根據所在環境及播放內容類型，最佳化音訊內容，為您帶來幾乎前所未有的沉浸感。
夜晚時間位於現代客廳空間的 LG TV 和 LG Soundbar。極光螢幕影像隨著理想亮度顯示。

夜晚

 

白天時間位於現代客廳空間的 LG TV 和 LG Soundbar。極光螢幕影像隨著理想亮度顯示。

白天

在任何光源下皆完美出色

無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。

AI 影像 Pro

感受前所未有的逼真感

AI 帶來極致色彩及清晰度

AI 智慧升頻使用深度學習演算法，優化人臉和物體，讓它們看起來更加清晰、生動和立體，讓每一個場景都成為一幅風景。


*QNED91、QNED86具備 AI 影像 Pro 和 AI 智慧升頻。

**搭載 alpha 9 / alpha 8 影音處理晶片 (QNED91、QNED86 ) 的型號具備 AI 動態色彩調節技術 Pro 。
***AI 影像 Pro 不適用於 OTT 服務上的任何受版權保護的內容。
****升頻內容的畫質將根據來源解析度而改變。

AI 音效 Pro

聆聽場景中的每個聲音細節

逼真音效，震撼空間

體驗全方位 9.1.2 虛擬環繞音效，感受不可思議的極致沉浸感

震撼的音效體驗

AI 影音處理晶片為您增強音效動態，帶給您前所未有的震撼

根據您觀看的內容自動調控音效

自動音效調控會根據內容即時平衡，在任何場景提供最佳音效體驗。

*模擬螢幕影像。
**AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
***音效可能因聆聽環境而異。

webOS Re:New Program 標誌背後有黑色的背景，帶有黃橘色，底部有紫色圓球。

webOS 5年升級保證

持續升級最佳使用者體驗

LG 承諾於5年內進行4次 webOS 升級，隨時掌握最新功能與技術

*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。
**webOS Re:New Program 的五年升級是2024新產品的保證
***客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
****產品功能可能會有所變化，某些功能、應用程序和服務更新可能會因型號而異。

webOS 24

滿足您的個人化喜好

從您的個人檔案到您偏愛的觀看設定，量身打造專屬於您的觀看體驗。
滿足您的個人化喜好 了解更多資訊

*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 型號。
****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。
*****螢幕影像模擬。

超大尺寸

超大尺寸，體驗前所未見


一家人在客廳中觀看壁掛的超大型 LG TV，螢幕上顯示包括珊瑚和海龜的海洋景色。

在 QNED 令人驚嘆的大螢幕上，盡情享受無與倫比的清晰度，以鮮豔的色彩將觀影體驗進化到全新境界。

*QNED86 和 QNED80 採用超纖薄設計。
**QNED91、 QNED80 最大 86 吋。
***適用型號可能隨地區而異。

區域控光技術

區域控光為影像
帶來極致清晰度

身臨其境地體驗每個畫面，區域控光技術進行精確的背光控制，呈現最清晰的影像

*QNED86 和 QNED80 皆有先進的區域控光功能。

QNED 色彩

卓越的色彩表現

沉浸於色彩豐富的世界，超越您的現實視界。

*QNED86 和 QNED80 皆具備 QNED Color。
*顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

超纖薄設計

融入居家空間的時尚設計

超纖薄設計，能夠完美融入您的生活空間，打造獨一無二的風格。

*QNED86 和 QNED80 採用超纖薄設計。
**適用型號可能隨地區而異

完美結合 LG 音響設備

出色 LG QNED 與 Soundbar 的完美搭配


WOW 專屬支架

畫面與聲音最佳的協同效應

為 LG QNED 設計的專屬支架，能確保 Soundbar 安裝於最佳音場位置，用最時尚的設計創造絕美音效。

*Soundbar 與專屬支架皆須另行購買。
**WOW 專屬支架隨附 1 桿支架或 2 桿支架 (可能隨著國家/地區/產品而異)。

無縫整合 體驗再進化

開啟智慧操作介面，設定 soundbar 功能，如模式選擇、個人設定及快捷功能聲音模式。

讓每個畫面與聲音都完美合拍

WOW 同步音場讓 LG Soundbar 與 LG 電視同時發聲，共同創造出立體深邃的劇院音效。

無線連接擺放更俐落

透過無線高品質音效傳輸，讓您無線感受LG Soundbar的無限潛力

*Soundbar 可另行購買，Soundbar 模式可能因電視型號而異。
**LG 電視遙控器用途僅限部分功能。
***請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
****WOW 智慧操作介面相容電視型號：QNED91、QNED86 和 QNED80。
*****WOW 同步音場相容電視型號：QNED91、QNED86。
******WOW CAST 相容電視型號：QNED91、QNED86。

盡情享受電影及遊戲樂趣

製作人模式

真實呈現導演想像

呈現最原始的電影畫面，保留原始顏色、設定和幀率，透過導演的眼睛來觀看電影，完整呈現導演希望的原始視覺感受。

一位男士在黑暗的剪輯工作室裡，看著顯示日落的 LG TV。影像的右下角是 FILMMAKER Mode 標誌。

*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

劇院級影音享受

媲美真正劇院的沉浸影音饗宴

開啟 LG QNED 把劇院搬進您家中，杜比全景聲 (Dolby Atmos) 提供極致逼真的沉浸音效，帶給您無與倫比的臨場感，同時 HDR10 Pro 逐幀自動提升影像的對比度和清晰度

一家人坐在光線昏暗的客廳地板上，旁邊是一張小桌子，大家抬頭看著牆上安裝的 LG TV，電視螢幕上顯示著太空中的地球。

*HDR10 Pro 是 LG 基於標準「HDR10」的標準化影像品質所開發的技術。

終極遊戲體驗

刺激緊張的遊戲體驗

支援 FreeSync 和 VRR，透過簡易的設定就能流暢地遊玩，輕鬆贏得遊戲勝利。

*QNED91、QNED86 具備 AMD FreeSync™ Premium 和 VRR。
**QNED91、QNED86 和 QNED80 具備 GeForce NOW、遊戲儀表板與優化器、ALLM、eARC 和 HGiG。
***VRR 是 HDMI 2.1 的認證規格。
****HGiG 來自遊戲和電視顯示產業的企業志願組織，他們共同制定標準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
*****對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

隨心操控

不需暫停遊戲，使用遊戲最佳化設定，依據遊戲類型和遊戲環境立即提供理想設置。

FPS 遊戲場景和遊戲儀表板在玩遊戲時在畫面上出現。昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲上出現。

*「遊戲儀表板」僅在「遊戲最佳化設定」和「遊戲儀表板」都為「開啟」時才會啟用
**模擬螢幕影像。

享受您所有最愛的遊戲。

數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。

Boosteroid 首頁畫面顯示「Trine 4: The Nightmare Price」遊戲。GeForce NOW 首頁畫面在右側以縮圖顯示五款不同的遊戲。

*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。

永續性

探索 LG QNED 的永續願景

透過輕量化的生質包裝和全球永續發展，選擇最合適的作法。

LG QNED 包裝以帶著發光的樹木的米黃色背景映襯。

*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**所有 QNED 的底部支架和 QNED86 (65/55吋) 的整個背蓋都是由再生塑膠製成。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K QNED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    QNED Color

  • 影像處理器

    α8 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 音效輸出

    20W

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1236 x 716 x 29.7

  • 重量不含底座 (kg)

    15.5

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K QNED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光模組類型

    側光式

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    QNED Color

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α8 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 影像升頻

    α8 4K AI 智慧影像升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (AI 動態色彩調節技術Pro)

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    區域控光

  • Motion

    Motion Pro

  • 影像模式

    10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI)

遊戲

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1236 x 716 x 29.7

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1236 x 786/746 x 260

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1360 x 810 x 187

  • 底座 (WxD, mm)

    500 x 260

  • 重量不含底座 (kg)

    15.5

  • 重量含底座 (kg)

    19.3

  • 外箱重量 (kg)

    24.2

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    300 x 300

音效

  • AI音效

    α8 AI 音效 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)

  • 清晰語音Pro

    Yes (自動音量調整)

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

  • 音效輸出

    20W

  • AI音效調校

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.0聲道

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 3)

  • 藍牙支援

    Yes (V5.1)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI 輸入

    4組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（4個連接埠））

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

智慧功能

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 24

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 隨時就緒模式

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • AI智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 多重檢視

    Yes

  • 客廳⇄房間畫面不間斷

    Yes (接收)

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 110V 60Hz

  • 待機功耗

    低於 0.5W

內附配件

  • 遙控器

    智慧滑鼠遙控器

  • 電源電纜

    Yes (可拆卸)

  • 遙控器電池

    Yes (AA x 2組)

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