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VC23GA
LG Smart Cam 智慧視訊鏡頭
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享受生活連接 LG Smart Cam
Full HD 1080p
捕捉 1080p Full HD
高畫質影像
LG Smart Cam 將徹底改變您的視訊通話。LG Smart Cam 具有Full HD 高畫質影像和 30fps 的幀速率，可捕捉清晰、流暢的高品質影像。
一名女子右手拿著一張黃牌，面朝前方，笑容燦爛。
*Smart Cam 必須單獨購買。
*產品供應情況和服務可能因國家/地區而異。
一體化設計
設計精巧，安裝簡單
隱私性高
LG Smart Cam 採用易於拆卸的纖薄低調設計，是能夠完美襯托 LG 電視的最強配件。 不使用相機時，您可以將內置隱私保護裝置滑到鏡頭上，蓋住鏡頭保護您的隱私。
LG Smart Cam 產品共有四張圖片。上圖顯示了處於打開狀態的攝像機，而中間的圖並排顯示了後視圖和側視圖。下圖從側面展示了產品的背面。
內置麥克風
視訊通話功能整合
LG Smart Cam 內建麥克風，因此視訊通話時無需加裝其配件，功能整合更簡易方便！
LG Smart Cam 產品上方顯示麥克風形狀的象形圖。
USB 連接
LG Smart Cam 具有 USB 2.0 連接功能，兼容多種設備。
空白處有線條，USB 圖標位於中央的黑色方塊內。
視訊通話變得簡單
無論是正式的電話會議，或是一般視訊通話，LG 電視都能助您輕鬆接聽。即便是多人同時參與線上會議，大螢幕都能顯示與會者，無需使用額外的設備。
鏡像畫面呈現
使用鏡像攝影畫面，您可以同步看到自己及您所觀看的影像內容！只需使用 LG Smart Cam 來進行連接，即可在家中鍛煉身體時確定自己的狀態，或在會議和演示期間看清自己的一舉一動。
*屏幕上的影像正模擬付費遠程會議應用程式。
*屏幕顯示可能因所使用的服務而異。
*RemoteMeeting 應用程式的服務可能因國家/地區而異。
所有規格
基本規格
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適用產品
2022、2023所有電視
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適用型號
2022、2023所有電視型號
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尺寸(長x寬x高 cm)
2.31 x 8 x 3.54
-
重量(kg)
38g
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