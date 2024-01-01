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LG OLED TV 可靠穩定
LG OLED TV 的一流畫質廣受CNET、What Hi-Fi 和 TechRadar等世界知名科技媒體好評。
LG OLED TV 甚至解決了消費者在非正常觀看條件下使用此技術時可能發生的殘影風險。
*「非正常觀看條件」是指長時間顯示靜態影像。
LG OLED TV 技術能避免殘影及恢復影像
- 避免殘影 -
為了避免及減少殘影的發生，LG OLED TV 提供下列各種技術。
| 螢幕位移 |
當螢幕影像長時間固定時，此技術可減少殘影的可能性。「螢幕位移」能移動靜態區域的像素。
| 標誌亮度調整 |
此技術可偵測螢幕上的標誌，並降低受影響區域的亮度。
| TPC（時間峰值亮度控制）|
LG OLED TV 的技術能偵測具有較高殘影風險的靜止影像，並適當調整像素亮度。
- 殘影恢復 -
LG OLED TV 還支援殘影恢復技術，能解決消費者在非正常觀看條件下使用顯示器時可能發生的殘影問題。
*「非正常觀看條件」是指長時間顯示靜態影像。
| 像素重新整理器 |
LG OLED TV 內建的「像素重新整理器」功能可透過定時掃描來自動偵測像素劣化，並根據需要進行補償。它還可以感應斷電期間的任何 TFT（薄膜電晶體）電壓變化，透過比較設置的參考值來偵測及校正像素退化。
如何啟用殘影恢復技術？
| 自動像素重新整理器能輕鬆恢復殘影 |
每次累積使用四小時後
觀看電視超過四小時後，在您關閉電視時，「像素重新整理器」便會自動執行。例如，如果您昨天看了兩小時電視，今天看了三小時電視（超過總時數），「像素重新整理器」便會自動執行，處理潛在殘影問題，並重設其操作時間。
*如果電視電源線未插入，系統便不會啓動此功能。
累積使用 2,000 小時後
觀看總計2,000 小時或以上時（相當於一年中每天 5 小時），「像素重新整理器」便會在關閉電視後自動執行，並執行約一小時。在此過程中，您將會在螢幕上看到一些直線，但這不是故障。此功能設計為在螢幕上向下滾動水平線來消除殘影。
「像素重新整理器」會根據電視的狀況自動執行，您也可以在需要時手動執行。
| 手動啟動「像素重新整理器」，控制殘影恢復 |
如果您發現任何殘影，或在觀看 2,000 小時電視後收到執行提醒時，您也可以手動啟動像素重新整理器。請按照以下步驟進行手動啟動：
首先，長按遙控器上的設定按鈕以進入設定選單
[設定] → [影像] →[OLED 面板設定] → [像素重新整理器]
*請注意，如果在「像素重新整理器」功能執行時打開電視，該功能便會停止。
減少殘影風險的積極方法
在大多數正常觀看條件下不會產生殘影。
通常，當消費者在非正常觀看條件下使用顯示器時，才可能產生殘影現象。
請避免使用以下可能導致殘影的影像。
*「非正常觀看條件」是指長時間顯示靜態影像。
您可以透過手動變更電視上的特定設定來降低殘影的風險。
| Eco 模式設定 |
當您長時間觀看相同內容時，請將顯示器設為 Eco 模式，並在 [圖像模式設定] 中將 OLED 燈調整為低水平。
| 標誌亮度設定 |
在影像選單的 [OLED 面板設定] 中，將 [標誌亮度調整] 設為 [高]。
| 選單顯示設定 |
為避免外部裝置的設定選單長時間顯示在螢幕上，請參閱連線裝置的手冊並關閉設定選單。
| 畫面比例設定 |
在觀看電視時，如果上下左右顯示黑色背景（黑邊），建議您按照以下方式調整，以移除黑色背景：
[影像] → [畫面比例設定] → [畫面比例] → [垂直縮放] 或 [全方向縮放]