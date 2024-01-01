LG OLED TV 可靠穩定

| 自動像素重新整理器能輕鬆恢復殘影 |



每次累積使用四小時後



觀看電視超過四小時後，在您關閉電視時，「像素重新整理器」便會自動執行。例如，如果您昨天看了兩小時電視，今天看了三小時電視（超過總時數），「像素重新整理器」便會自動執行，處理潛在殘影問題，並重設其操作時間。