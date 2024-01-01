LG 蒸氣滾筒洗衣機 (蒸洗脫烘)｜洗衣9公斤+烘衣6公斤 (冰瓷白)

*過敏防護行程獲 BAF（英國過敏協會）認證，減少 99.9% 居家塵蟎過敏原。測試結果將因環境而異。

*經Intertek於2018年12月根據AATCC標準進行測試，加入「防皺」選項的棉質衣物洗淨行程（3件混合襯衫）相較於無加入防皺選項的棉質衣物洗淨行程所得結果。其結果可能因衣服和環境而有所差異。

*防皺選項可適用於6種洗衣行程