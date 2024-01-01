LG WashTower™ AI智控洗乾衣機 (尊爵黑)｜洗衣19公斤+乾衣16公斤

*洗衣機的過敏防護行程獲得 BAF（英國過敏基金會）認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎，而乾衣機的殺菌行程獲得 BAF（英國過敏基金會）認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎。

*洗衣機的過敏防護行程與乾衣機的殺菌行程皆獲得Intertek認證，可消除99.9% 細菌。

*過敏防護行程及殺菌行程可透過 ThinQ 應用程式下載或直接從應用程式中的雲端行程選擇。

*影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。 結果因環境而異。