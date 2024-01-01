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LG WashTower™ AI智控洗乾衣機 (尊爵黑)｜洗衣19公斤+乾衣16公斤
智匯之作 洗乾衣機一體成型
提供輕鬆自在具智慧及效率的生活方式。
創造舒適優雅的洗衣空間
*與洗乾衣機堆疊產品相比，可節省更多空間。
搭載AI人工智慧
*經Intertek 測試使用一般行程清洗3 公斤內衣與 LG 傳統一般行程相比。結果將因衣物及環境條件而異。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
洗乾多重潔淨
99.9%去除塵蟎及過敏原
乾衣機「殺菌行程」再次潔淨，搭配雙重極細密濾網有效濾除棉絮毛髮。
*洗衣機的過敏防護行程獲得 BAF（英國過敏基金會）認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎，而乾衣機的殺菌行程獲得 BAF（英國過敏基金會）認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎。
*洗衣機的過敏防護行程與乾衣機的殺菌行程皆獲得Intertek認證，可消除99.9% 細菌。
*過敏防護行程及殺菌行程可透過 ThinQ 應用程式下載或直接從應用程式中的雲端行程選擇。
*影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。 結果因環境而異。
約兩小時即可完成
少量衣物洗滌烘乾行程
您可於約兩小時完成少量衣物的潔淨。
*Intertek 測試。使用 3 種衣物狀況測試；女性運動衣、三件襯衫和兩套睡衣。利用洗衣機上的快洗行程、乾衣機上的少量快乾行程和「乾衣準備」選項測試。結果因衣物及環境而異。
*由 Intertek 測試，測試條件是標準行程，利用 3 公升衣物，使用預設選項。結果因環境而異。
-
傳統定頻壓縮機無法控制運轉速度
-
LG 雙迴轉變頻壓縮機可調節的運轉速度
低溫除濕式乾衣
呵護衣物 乾衣更省電
*影像或影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*清潔度視操作環境而異。
*自動清潔冷凝器的運行頻率會因需乾衣內容物多寡與濕度而異。
智慧家電 智享生活
任何地方都可輕易掌控
隨時有效查詢洗乾衣行程
*LG SmartThinQ APP現為 LG ThinQ APP。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*ThinQ功能可能視國家和型號而不同。請洽詢當地經銷商或 LG客服，了解是否可使用服務功能及範圍。
低震動 低噪音 更耐用
*變頻馬達保固10年，主機板保固3年。
名人分享
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100室內設計 @100interior_design
WashTower 安裝指南
使用捲尺檢查產品的尺寸
1. 當水龍頭位於安裝空間兩側(左側或右側)時
2. 當水龍頭位於安裝空間
後側時
常見問題
門是否可以改成右開而不是左開？
不可以，此型號無法改變滾筒門的開啟方向。
它需要多少個插座？
LG WashTower 具備2條電源線，因此須備有2個獨立插座(不可使用轉接頭、延長線)。
該如何與我的智慧手機連線？
請先下載 ThinQ App，透過該應用程式享受以下功能：
1) 遠端遙控 - 遠端遙控、監控行程
2) 雲端行程下載 - 為不同衣物客製化不同洗乾衣行程
3) 監控耗電量 - 追蹤電力消耗狀況
4) 智能診斷 - 提前獲得診斷並獲得解決問題的資訊
5) 行程完成推播 - 收到週期完成或問題設定的訊息推播
摘要
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
19
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
700 x 1890 x 770
-
TurboWash360˚
TurboWash360˚勁速洗
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
AI DD™智慧直驅變頻馬達
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
門蓋材質
前蓋：強化玻璃 內蓋：強化玻璃
-
機身顏色 (乾衣機)
尊爵黑
-
機身顏色
尊爵黑
容量
-
最大乾衣容量 (kg)
16
-
最大洗衣容量 (kg)
19
功能（洗衣機）
-
6 Motion 智慧模擬手洗
6 Motion 智慧模擬手洗
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
AI DD™智慧直驅變頻馬達
-
攪拌翼材質
不鏽鋼
-
筒內燈
Yes
-
壓花內筒
Yes
-
行程結束提醒
Yes
-
ezDispense 自動洗劑投入
No
-
泡沫偵測系統
Yes
-
水平調整支腳
Yes
-
重量偵測
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
全不鏽鋼筒槽
-
蒸氣
Yes
-
TurboWash360˚
TurboWash360˚勁速洗
-
振動感應器
Yes
-
進水（熱/冷）
冷水
-
水位調整
自動偵測
控制和顯示螢幕
-
預約行程
Yes
-
控制面板
全觸控中央控制面板
-
數字指示
Yes
-
門鎖指示燈
Yes
功能（烘衣機）
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
智慧變頻馬達
-
智能濕度感測
Yes
-
自動清潔冷凝器
Yes
-
筒內燈
Yes
-
雙迴轉變頻壓縮機
雙迴轉變頻壓縮機
-
雙重極細密棉絮濾網
雙重極細密棉絮濾網
-
壓花內筒
No
-
行程結束提醒
Yes
-
乾衣類型
Heat Pump除濕式乾衣
-
重量偵測
Yes
-
可逆機門
左開
尺寸與重量
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
700 x 1890 x 770
-
重量 (kg)
154
-
後蓋到門的產品深度 (D' mm)
770
-
門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)
1400
能源
-
額定能源（洗衣）
洗衣：1000W 乾衣：1400W
行程(洗衣機)
-
柔洗 / 羊毛
Yes
-
標準
Yes
-
AI 智慧偵測洗衣
Yes
-
過敏防護
Yes
-
冷水洗衣
Yes
-
護色
Yes
-
精緻衣物
Yes
-
雲端客製
Yes
-
洗清+脫水
Yes
-
被子
Yes
-
高溫去污
Yes
-
快洗
Yes
-
洗淸+ 脫水
Yes
-
靜音洗滌
Yes
-
肌膚護理
Yes
-
運動衣物
Yes
-
筒槽保養
Yes
-
勁速洗39
Yes
行程(乾衣機)
-
標準
Yes
-
過敏防護
Yes
-
輕拍除塵
Yes
-
大型衣物
Yes
-
冷風
Yes
-
精緻衣物
Yes
-
雲端客製
Yes
-
羽絨衣保養
Yes
-
被子
Yes
-
少量快乾
Yes
-
晾乾
Yes
-
運動衣物
Yes
-
毛巾
Yes
-
暖風
Yes
-
柔洗/羊毛
Yes
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
雲端客製行程下載
Yes
-
智慧行程配對
Yes