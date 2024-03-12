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WF-C1206C4W
6 公斤 1200 轉 洗衣乾衣機
(0)
總結
所有規格
一般規格
-
洗衣機種類
前置式
-
香港能源效益級別
一級
-
摩打
直驅式變頻摩打
-
洗衣量 (公斤)
6
-
乾衣量 (公斤)
4
-
可變脫水轉速 (rpm)
免脫水/400/800/1000/1100/1200
-
多種水溫選擇 (℃)
冷水/20/30/40/60/95
-
控制
旋鈕 + 觸控 LED
-
尺寸 闊 x 高 x 深 (毫米)
600 × 850 × 450*(495#)
-
淨重量 (公斤)
62
設計
-
機身顏色
珍珠白
-
旋鈕
晶瑩白色旋鈕
-
機門
亮麗灰 + 珍珠白色外框
-
纖薄機身
是
功能
-
妙手 6 重洗
有
-
乾衣技術
冷凝式
-
單選乾衣
支援
-
不鏽鋼滾筒
有
-
「珍珠按摩」滾筒
有
-
魚尾型提升器
有
-
泡沫感應
有
-
洗衣量感應
有
-
自動平衡
有
-
用水量
有
-
滾筒清潔
有
-
濾網
有
-
運行中添加衣物
支援
-
兒童安全裝置
有
-
門鎖顯示器
有
-
運行時間顯示器
有
-
預約完成時間 (小時)
3-19
-
蜂鳴器提示
有
-
防霉膠圈
有
-
電路板防潮保護
有
洗滌程序
-
棉質衣物
有
-
特大棉質
有
-
簡易
有
-
混合洗
有
-
大件
有
-
運動裝
有
-
柔軟護理
有
-
除污護理
有
-
超柔呵護洗
有
-
30分鐘快速洗
有
-
洗滌+乾衣
有
-
全面乾衣
有
-
潔淨處理
有
-
下載模式
有
額外洗滌功能
-
預洗
有
-
防皺
有
-
過水+ (深層過水)
有
-
過水+脫水
有¹
-
淨脫水
有
-
免脫水
有
乾衣功能
-
標準乾衣
有
-
熨乾
有
-
低溫
有
-
選時乾衣
有
-
節能
有
備註
-
*
淨機身深度
-
#
機身包括機門及背蓋深度
-
1
透過 ThinQ™ 應用程式增強功能。