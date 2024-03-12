We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
IPS 顯示器
所有規格
基本規格
-
屏幕大小(吋)
22"
-
屏幕類型
TN
-
色域(CIE1976)
72%
-
色彩深度（顏色數）
16.7M
-
螢幕比例
16:10
-
解像度
1680 x 1050
-
亮度（Typ.)
250 cd/m2 (Typ)
200 cd/m2 (Min)
-
對比度
1000:1 (Typ)
-
對比度 (DFC)
5000000:1
-
反應時間 (on/off)
5ms
-
可視角度（CR≥10）
170 / 160 (CR≥10)
-
表面處理
Anti-Glare 3H
功能特色
-
USB 下行
2 (USB 2.0)
-
DDC/CI
支援
-
HDCP
支援
-
閱讀模式
支援
-
不閃爍屏幕
支援
-
隨插即用
支援
-
Intelligent Auto (Auto Adjustment)
支援
-
Key Lock
支援
-
Smart Energy Saving
支援
輸入/輸出
-
D-Sub
Yes
-
- 水平頻率
30 ~ 83kHz
-
- 垂直頻率
56 ~ 75Hz
-
DVI-D
Yes
-
- 水平頻率(DVI-D)
30 ~ 83kHz
-
- 垂直頻率(DVI-D)
56 ~ 75Hz
-
DisplayPort
Yes
-
- 水平頻率(DisplayPort)
30 ~ 83kHz
-
- 垂直頻率(DisplayPort)
56 ~ 61Hz
-
耳筒輸出
Yes
解像度 - 訊號輸入
-
DisplayPort
1680 x 1050
-
DVI-D
1680 x 1050
-
D-Sub
1680 x 1050
揚聲器
-
類型
2ch stereo
-
輸出功率 (watt)
1W x 2
外觀 - 顏色
-
外框
Black - Non Glossy
-
背部
Black - Non Glossy
-
支架
Black - Non Glossy
-
底座
Black - Non Glossy
座檯架設計
-
可拆式底座
支援
-
傾斜屏幕
-5º ~ 35º
-
可調高支架
130mm (最高)
-
旋轉 (左/右)
±180°
-
轉向 (垂直)
支援 (雙向垂直, 90º)
界面語言
-
界面語言
English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Greek, Polish, Russian, Ukrainian, Portuguese (Brazil), Hindi
控制鍵
-
控鍵類型
Tact
電源
-
類型
Built-in
-
輸入
100~240V (50/60Hz)
耗電量
-
一般運作
15.3W
-
省電模式/睡眠(最大)
0.3W
標準及認證
-
TCO (Ver.)
有 (7.0)
-
UL (cUL)
有
-
TUV-GS
有
-
TUV-Ergo
有
-
CB
有
-
FCC-B
有
-
CE
有
-
ISO 9241-307
有
-
EPEAT
有 (Gold,US/DG)
-
Windows
Win 10
-
ROHS, REACH
有
尺吋(闊X深X高, MM)
-
連座檯架
505.7 x 270 x 387.7
-
不連座檯架
505.7 x 57.9 x 338.6
重量(KG)
-
連座檯架
4.9
-
不連座檯架
3.5
配件
-
標準配件
Power Cord