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IPS 顯示器

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IPS 顯示器

22BK55WY-B

IPS 顯示器

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所有規格

基本規格

  • 屏幕大小(吋)

    22"

  • 屏幕類型

    TN

  • 色域(CIE1976)

    72%

  • 色彩深度（顏色數）

    16.7M

  • 螢幕比例

    16:10

  • 解像度

    1680 x 1050

  • 亮度（Typ.)

    250 cd/m2 (Typ)
    200 cd/m2 (Min)

  • 對比度

    1000:1 (Typ)

  • 對比度 (DFC)

    5000000:1

  • 反應時間 (on/off)

    5ms

  • 可視角度（CR≥10）

    170 / 160 (CR≥10)

  • 表面處理

    Anti-Glare 3H

功能特色

  • USB 下行

    2 (USB 2.0)

  • DDC/CI

    支援

  • HDCP

    支援

  • 閱讀模式

    支援

  • 不閃爍屏幕

    支援

  • 隨插即用

    支援

  • Intelligent Auto (Auto Adjustment)

    支援

  • Key Lock

    支援

  • Smart Energy Saving

    支援

輸入/輸出

  • D-Sub

    Yes

  • - 水平頻率

    30 ~ 83kHz

  • - 垂直頻率

    56 ~ 75Hz

  • DVI-D

    Yes

  • - 水平頻率(DVI-D)

    30 ~ 83kHz

  • - 垂直頻率(DVI-D)

    56 ~ 75Hz

  • DisplayPort

    Yes

  • - 水平頻率(DisplayPort)

    30 ~ 83kHz

  • - 垂直頻率(DisplayPort)

    56 ~ 61Hz

  • 耳筒輸出

    Yes

解像度 - 訊號輸入

  • DisplayPort

    1680 x 1050

  • DVI-D

    1680 x 1050

  • D-Sub

    1680 x 1050

揚聲器

  • 類型

    2ch stereo

  • 輸出功率 (watt)

    1W x 2

外觀 - 顏色

  • 外框

    Black - Non Glossy

  • 背部

    Black - Non Glossy

  • 支架

    Black - Non Glossy

  • 底座

    Black - Non Glossy

座檯架設計

  • 可拆式底座

    支援

  • 傾斜屏幕

    -5º ~ 35º

  • 可調高支架

    130mm (最高)

  • 旋轉 (左/右)

    ±180°

  • 轉向 (垂直)

    支援 (雙向垂直, 90º)

界面語言

  • 界面語言

    English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Greek, Polish, Russian, Ukrainian, Portuguese (Brazil), Hindi

控制鍵

  • 控鍵類型

    Tact

電源

  • 類型

    Built-in

  • 輸入

    100~240V (50/60Hz)

耗電量

  • 一般運作

    15.3W

  • 省電模式/睡眠(最大)

    0.3W

標準及認證

  • TCO (Ver.)

    有 (7.0)

  • UL (cUL)

  • TUV-GS

  • TUV-Ergo

  • CB

  • FCC-B

  • CE

  • ISO 9241-307

  • EPEAT

    有 (Gold,US/DG)

  • Windows

    Win 10

  • ROHS, REACH

尺吋(闊X深X高, MM)

  • 連座檯架

    505.7 x 270 x 387.7

  • 不連座檯架

    505.7 x 57.9 x 338.6

重量(KG)

  • 連座檯架

    4.9

  • 不連座檯架

    3.5

配件

  • 標準配件

    Power Cord

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