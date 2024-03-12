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LG Personal TV MT57S

規格

評論

支援

LG Personal TV MT57S

27MT57S

LG Personal TV MT57S

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列印

所有規格

設計

  • 系列

    個人電視

  • 顏色

    黑色

  • 座檯架設計

    上下傾動式, -5~20度

顯示

  • 屏幕尺寸 (Inch / cm)

    27" / 69 cm

  • 屏幕類型

    IPS

  • 色域 (CIE1931)

    72%

  • 色深

    8bit (6bit+FRC)

  • 色彩支援

    16.7M

  • 屏幕比例

    16:9

  • 解像度

    1920x1080

  • 亮度 (典型)

    250 (Typ.), 200(Min.)

  • 對比度 (DFC)

    5M:1

  • 反應時間

    14ms

  • 可視角度

    R/L 178 (Typ.), U/D178 (Typ.) (CR≥10)

  • 屏幕表面處理

    不反光

廣播接收

  • 模擬廣播接收

    PAL Multi

  • 數碼電視接收

    DTMB

  • - EPG

    支援

影像

  • 影像引擎

    Triple XD engine

  • 影像模式

    鮮艷 / 標準 / ECO / 戲院 / 運動 / 遊戲 / Expert1 / Expert2

音效

  • 音響系統

    5W x 2

  • 虛擬環迴立體聲

    支援

  • 自動音量

    支援

  • 等化器

    支援

智能電視

  • 智能系統

    webOS

  • LG Content Store

  • 網頁瀏覽器

智能分享

  • 流動裝置應用程式 (LG TV Plus)

    支援

  • WiDi

    支援

  • Miracast

    支援

  • DLNA(網絡文件瀏覽器)

    支援

功能特色

  • 按鍵鎖

    支援

  • 隨插即用

    DDC2B

  • Divx HD 器 (USB 媒體播器)

  • 智能省電

    支援

  • 自訂開/關時間

    支援

  • 訂時關機

    支援

  • 自動關機 / 自動休眠

    支援

無線連接

  • Wi-Fi

    支援

  • Wi-Fi Direct

    支援

其他

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • 界面語言

    中文 / 英文

連接性

  • 天線

    1

  • HDMI

    2 (HDMI1.4)

  • - HDCP

    支援

  • - ARC

    支援

  • - H-Frequency

    30kHz~83kHz

  • - V-Frequency

    56Hz~75Hz

  • 復合端子

    有 (與色差共用)

  • 色差

    有 (與復合端子共用)

  • USB

    2 ( 2.0)

  • RCA

    支援

  • 數碼音效輸出(光纖)

    支援

  • 乙太網絡連接

    1

配件

  • 遙控器

  • 電源線

電源

  • 類型

    外置電源變壓器

  • 電力供應

    100~240Vac 50/60Hz

  • 能源標籤

    1 級能源標籤

尺寸(MM)

  • 機身連座檯架 (闊x高x深)

    642 x 222.7 x 488.5

  • 機身不連座檯架 (闊x高x深)

    642 x 75.0 x 394.5

重量(KG)

  • 機身連座檯架

    5

  • 機身不連座檯架

    4.7

掛牆架(選購)

  • 固定式

    RW120

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