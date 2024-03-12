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LG Personal TV MT57S
所有規格
設計
-
系列
個人電視
-
顏色
黑色
-
座檯架設計
上下傾動式, -5~20度
顯示
-
屏幕尺寸 (Inch / cm)
27" / 69 cm
-
屏幕類型
IPS
-
色域 (CIE1931)
72%
-
色深
8bit (6bit+FRC)
-
色彩支援
16.7M
-
屏幕比例
16:9
-
解像度
1920x1080
-
亮度 (典型)
250 (Typ.), 200(Min.)
-
對比度 (DFC)
5M:1
-
反應時間
14ms
-
可視角度
R/L 178 (Typ.), U/D178 (Typ.) (CR≥10)
-
屏幕表面處理
不反光
廣播接收
-
模擬廣播接收
PAL Multi
-
數碼電視接收
DTMB
-
- EPG
支援
影像
-
影像引擎
Triple XD engine
-
影像模式
鮮艷 / 標準 / ECO / 戲院 / 運動 / 遊戲 / Expert1 / Expert2
音效
-
音響系統
5W x 2
-
虛擬環迴立體聲
支援
-
自動音量
支援
-
等化器
支援
智能電視
-
智能系統
webOS
-
LG Content Store
有
-
網頁瀏覽器
有
智能分享
-
流動裝置應用程式 (LG TV Plus)
支援
-
WiDi
支援
-
Miracast
支援
-
DLNA(網絡文件瀏覽器)
支援
功能特色
-
按鍵鎖
支援
-
隨插即用
DDC2B
-
Divx HD 器 (USB 媒體播器)
有
-
智能省電
支援
-
自訂開/關時間
支援
-
訂時關機
支援
-
自動關機 / 自動休眠
支援
無線連接
-
Wi-Fi
支援
-
Wi-Fi Direct
支援
其他
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
界面語言
中文 / 英文
連接性
-
天線
1
-
HDMI
2 (HDMI1.4)
-
- HDCP
支援
-
- ARC
支援
-
- H-Frequency
30kHz~83kHz
-
- V-Frequency
56Hz~75Hz
-
復合端子
有 (與色差共用)
-
色差
有 (與復合端子共用)
-
USB
2 ( 2.0)
-
RCA
支援
-
數碼音效輸出(光纖)
支援
-
乙太網絡連接
1
配件
-
遙控器
有
-
電源線
有
電源
-
類型
外置電源變壓器
-
電力供應
100~240Vac 50/60Hz
-
能源標籤
1 級能源標籤
尺寸(MM)
-
機身連座檯架 (闊x高x深)
642 x 222.7 x 488.5
-
機身不連座檯架 (闊x高x深)
642 x 75.0 x 394.5
重量(KG)
-
機身連座檯架
5
-
機身不連座檯架
4.7
掛牆架(選購)
-
固定式
RW120