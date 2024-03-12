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24 吋 UltraGear 遊戲顯示器
所有規格
基本規格
-
屏幕大小(吋)
24"
-
屏幕類型
TN
-
色域（CIE1931）
NTSC 72%
-
色彩深度（顏色數）
8bits, 16.7M 顏色
-
螢幕比例
16:9
-
解像度
1920x1080
-
亮度（Typ.)
350cd/m2 (Typ.), 320cd/m2 (Min.)
-
對比度(原始)
1000:1(Typ.)
-
對比度 (DFC)
1,000,000:1
-
反應時間(GTG)
2ms
-
可視角度（CR≥10）
170˚/160˚ (CR≥10)
-
表面處理
防眩光, 3H 硬度
功能特色
-
影像模式
自訂, 閱讀, 照片, 影院, 色弱, FPS 遊戲1, FPS 遊戲 2, RTS 遊戲, 自訂(遊戲)
-
顯示比例
寬屏幕,原始
-
DDC/CI
支援
-
HDCP
支援
-
按鍵鎖
支援
-
反應時間控制
支援
-
遊戲模式
支援 (在影像模式中選取)
-
DAS 模式
支援
-
Black Stabilizer
支援
-
1ms 動態模式抑制
支援
-
準星
支援
-
不閃爍屏幕
支援
-
智能省電
支援
-
自動待機
支援
-
閱讀模式
支援 (在影像模式中選取)
-
Six Axis Control
支援
-
Super+ 解像度
支援
-
螢幕分割軟件
支援
-
OnScreen Control 軟件
支援
輸入/輸出
-
HDMI
2 (ver2.0)
-
- 水平頻率(HDMI)
30 ~ 160KHz
-
- 垂直頻率(HDMI)
56 ~ 144Hz
-
DisplayPort
1 (ver1.2)
-
- 水平頻率(DisplayPort)
30 ~ 160KHz
-
- 垂直頻率(DisplayPort)
56 ~ 144Hz
-
USB 上行
1 (ver 3.0)
-
USB 下行
2 (ver 3.0)
-
耳筒輸出
1
FREESYNC
-
HDMI / DP
48 ~ 144Hz
座檯架設計
-
傾斜屏幕
-5º ~ 35º
-
可旋轉屏幕
支援(90º)
電源
-
類型
變壓器
-
輸入
100-240Vac, 50/60Hz
標準及認證
-
UL (cUL)
有
-
TUV-Type
有
-
FCC-B, CE
有
-
CCC (中國)
有
-
BSMI (台灣)
有
-
Erp
有
-
Windows 10
有
尺吋(闊X深X高, MM)
-
連座檯架
567.6 x 240 x 388.7 (518.7)
-
不連座檯架
567.6 x 57.3 x 354
重量(KG)
-
連座檯架
5.94
-
不連座檯架
3.82
配件
-
標準配件
電源線, Display Port 線, 線材固定工具
掛牆架(選購)
-
型號
LSW140B
-
VESA 標準
100 x 100