We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
23.8 吋全高清廣闊視角 LED 電視顯示器
所有規格
顯示
-
尺寸 (英寸)
23.8
-
尺寸 (cm)
60
-
解像度
1920 x 1080
-
屏幕類型
IPS
-
屏幕比例
16:9
-
像素間距
0.2745mm x 0.2745mm
-
亮度 (最少)
160cd/m²
-
亮度 (典型)
250 cd/m²
-
色深
8bit
-
色域 (典型)
NTSC 72% (CIE1931)
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
對比度 (典型)
1000:1
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
可視角度 (CR≥10)
178°(左/右), 178°(上/下)
功能特色
-
黑色穩定器
支援
-
舒眼模式
支援
-
防閃屏幕
支援
-
遊戲模式
支援
-
智能省電
支援
-
USB錄影
支援
-
USB 媒體播器
支援
-
自動關機 / 自動休眠
支援
連接性
-
音效輸入
支援
-
復合端子
支援
-
D-Sub
支援(1組)
-
D-Sub (H-Frequency)
30kHz - 83kHz
-
D-Sub (V-Frequency)
56Hz - 75Hz
-
HDMI
支援 (2組)
-
HDMI (H-Frequency)
30kHz - 83kHz
-
HDMI (V Frequency)
56Hz - 75Hz
-
RCA Input
支援
-
USB
支援(USB 2.0 1組)
-
HDCP
支援
音效
-
自動音量
支援
-
等化器
支援
-
喇叭
支援
-
喇叭輸出
5W
-
虛擬環迴立體聲
支援
電源
-
類型
外置電源 (變壓器)
-
電力供應
100 - 240V
-
能源標籤
3級
-
耗電量 (典型)
28W
-
耗電量 (睡眠模式)
1W
-
耗電量 (DC 電源關閉)
0.4W
廣播接收
-
模擬廣播接收
PAL
-
數碼電視接收
DTMB
-
- EPG
支援
呎吋(毫米)
-
機身連座檯架 (闊x高x深)
554.9 x 422.9 x 203.5 毫米
-
機身不連座檯架 (闊x高x深)
554.9 x 342.3 x 92.8毫米
-
包裝(闊x高x深)
624 x 139 x 405 毫米
重量(公斤)
-
機身連座檯架
3.6
-
機身不連座檯架
3.2
-
包裝
5.1
配件
-
電源線
有
-
遙控器
有
掛牆架(選購)
-
掛牆架尺吋
75 x 75