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27 吋全高清電視顯示器
所有規格
設計
-
系列
個人電視
-
顏色
灰色
顯示
-
屏幕尺寸 (Inch / cm)
27" / 68.57 cm
-
屏幕類型
VA
-
色域 (CIE1931)
72% (Typ.)
-
色深
8bit
-
色彩支援
16.7M
-
屏幕比例
16:9
-
解像度
1920x1080
-
亮度 (典型)
250 cd/m2 (typ.)
-
對比度 (DFC)
5M:1
-
反應時間
5ms
-
可視角度
178°
-
屏幕表面處理
防反光
廣播接收
-
模擬廣播接收
PAL Multi
-
數碼電視接收 (DTMB)
EPG
影像
-
影像引擎
XD engine
-
影像模式
鮮艷 / 標準 / ECO / 戲院 / 運動 / 遊戲 / 專家1 / 專家2
音效
-
音響系統
5W x 2
-
自動音量
支援
-
等化器
支援
功能特色
-
智能自動
支援
-
按鍵鎖
支援
-
隨插即用
DDC2B
-
畫中畫
支援
-
自訂開/關時間
支援
-
訂時關機
支援
-
自動關機 / 自動休眠
支援
USB 錄影
-
錄影功能
支援
-
即時重溫
支援
其他
-
界面語言
中文 / 英文
連接性
-
天線
1
-
HDMI
2 (ver 1.3, 支援HDCP 1.4)
-
HDMI 水平刷新頻率
30kHz~83kHz
-
HDMI垂直刷新頻率
56Hz~75Hz
-
D-Sub
1
-
D-Sub水平刷新頻率
30kHz~83kHz
-
D-Sub 垂直刷新頻率
56Hz~75Hz
-
復合端子
有 (與色差共用)
-
色差
有 (與復合端子共用)
-
RCA
1
-
PC 音效輸入
1
-
耳筒輸出
1
配件
-
遙控器
有
-
電源線
有
電源
-
類型
外置電源變壓器
-
電力供應
100~240Vac 50/60Hz
尺寸(MM)
-
機身不連座檯架 (闊x高x深)
634.6 x 400.6 x 90.4
重量(KG)
-
機身不連座檯架
4.5
掛牆架(選購)
-
VESA
100 x 100
-
固定式
RW120