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LG Pra.L Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀 BLP1
緊緻肌膚，Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀
5 合 1 彈性肌膚改善
三種客製化護理模式
便利設計
image
RF 射頻
該療法使用低於 1MHz 的射頻能量將熱能傳遞到皮膚中，有助皮膚豐盈及彈性護理。
微電流刺激
它以少於 1mA 的溫和電流刺激震動皮膚表面，由外到內促進護膚品的吸收。
超聲波導入
它透過超聲波振動輕輕拍打皮膚、震動皮膚表面，幫助吸收護膚品中的活性成分。
離子電滲透導入
它以電極作用促進皮膚內外對水溶性護膚品活性成分的吸收。
冰爽護理
它有助於收縮毛孔、鎮定肌膚，並透過將皮膚溫度降低來減少暫時的腫脹。
*模擬影像以提升對產品的理解。
*本裝置為美容產品，並不提供任何醫療功能。
彈性逆轉密集護理模式
這是種專注於肌膚彈性的模式，透過射頻、微電流、超聲波導入及離子導入等技術，
穩固地填充額頭、臉頰、下巴等大面積肌膚表面和內部的彈性。
圖片中，一位女士正面向 Intensive Multicare，額頭、眼睛、臉頰和法令紋上出現箭咀，表示肌膚改善了多少。女性臉部的右方是一張圖表，展示以手進行護理和 Intensive Multicare 相比的改善效果。
*密集護理模式: 使用射頻、微電流、超聲波導入、離子導入功能。
*人體應用測試結果: 同時使用 LAVIDA Vita35 精華液 / 與以手進行護理相比的改善率 / 2021.4.26~7.21 / 21 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 全球醫學研究中心。
*根據個人皮膚特性和一起使用的護膚品，差異可能會有所不同。
*模擬影像以提升對產品的理解。
眼部護理模式 仔細管理眼部區域
憑藉兩個機頭，從肌膚彈性到臉部輪廓，即使是眼部周圍薄薄的皮膚及彎曲的法令紋區域也能一舉呵護。
放大顯示 Intense Multicare 的上半部，右側是使用該裝置前後的差異圖。
*眼部護理模式: 使用第 3 級射頻和微電流功能。
*人體應用測試結果：同時使用 LAVIDA Vita35 精華液 / 使用前後的改善率 / 2021.5.3~7.30 / 23 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 全球醫學研究中心。
*根據個人皮膚特性和一起使用的護膚品，差異可能會有所不同。
冰爽模式 消除毛孔問題
5℃、11℃、17℃ 低溫療程可降低皮膚熱量、呵護毛孔、撫平膚質。還有助舒緩早晨起床時腫脹或變熱的皮膚。
Intense Multicare 上形成水滴，右側是使用該設備前後的差異圖。
*使用第 3 級冰爽護理模式。
*人體應用測試結果: 同時使用 LAVIDA 舒緩護理凝膠 / 使用前後的改善率 /2021.5.3~7.30 / 23 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 全球醫學研究中心。
*根據個人皮膚特性和一起使用的護膚品，差異可能會有所不同。
符合人體工學設計
最大限度地減少手臂疲勞
110° 機頭設計可最大限度地減少手臂疲勞並提供出色的抓地力，讓您舒適地進行皮膚護理。
以 110 度角手持 Intense Multicare 。
*圖片以提升對產品的理解。
*人體工學設計: 於2020 年 10 月 14 日，與浦項科技大學人體工學設計技術實驗室聯合研究。數值結果反映出最大限度減少手臂疲勞的機頭角度、最大皮膚接觸面積的機頭尺寸，以及最符合韓國人手部尺寸的舒適握把。
榮獲 2021 年韓國優良設計獎
被評選為 2021 年韓國優良設計獎 (Good Design Korea 2021) 優秀工業設計。
榮獲 2022 年 IF 設計獎
榮獲 2022 年 IF 設計獎 (美容產品類)。
日常安全護理
即使敏感肌膚亦可安心信賴的安全材質
產品不僅採用對皮膚安全的材質，而且還通過了皮膚接觸過敏測試。
*產品採用防鏽耐用的 SUS316L 不銹鋼材料，通過 ASTM (美國材料與試驗協會) 標準。
*由測試機構 KTR 於 2018 年 6 月 7 日進行 SUS316L 細胞毒性測試。
*圖片以提升對產品的理解。
根據皮膚問題和日程使用各種護理模式
根據您的肌膚狀況，從三種護理模式中選擇一種，
進行個人化皮膚護理。
*建議日常護理使用程序: 第一天進行密集護理 (6 分鐘)，第二天進行眼部護理 (3 分鐘) 和冰爽護理 (3 分鐘)。完整護理: 每周 3 次密集護理 (6分鐘)、眼部護理 (3分鐘) 及冰爽護理 (3分鐘)。
設備配置
顯示 Intense Multicare 的主機、充電底座及 USB 線。
常見問題
使用產品前應塗抹什麼類型的護膚品？
使用本產品前，請徹底清潔臉部並塗抹常用或適合您皮膚類型的護膚品 (例如維生素精華液)。 請注意，使用含有工業酒精、防曬霜、油脂成分等的護膚品可能會降低產品功效。
如果我的皮膚感到乾燥該怎麼辦？
我們建議減少使用頻率，並在使用產品後塗抹保濕霜。 另外，如果您正在服用藥物，請檢查是否會使皮膚乾燥，並在使用前諮詢專家。
除了臉部之外，還可以在身體的其他部位使用嗎？
本產品專為臉部設計，因此不建議在身體其他部位使用。 另外，請避免在甲狀腺部位使用。
我可以在皮膚相關手術或治療後使用嗎？
我們建議於整形手術或皮膚相關的手術和治療大約 2 個月後，待皮膚恢復後才使用產品。
總結
尺寸
所有規格
電池
-
電池規格
Li-ion, 3,000 mAh
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電池使用時間
4 次 (基於每周 3 次密集護理 、每周 3 次眼部護理和每日 1 次冰爽護理）
※10 次 (基於每日單獨使用 1 次密集護理)
-
充電時間 (小時)
3
功效
-
臨床測試條件
密集護理: 與 LAVIDA Vita35 精華液一起使用 / 與手使用相比的改善率 / 2021.4.26~7.21 / 21 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 株式會社環球醫學研究中心
眼部護理: 與 LAVIDA Vita 35 精華液一起使用 / 使用前後改善率 / 2021.5.3~7.30 / 23 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 全球醫學研究中心有限公司
冰爽護理: 與 LAVIDA 舒緩護理凝膠一起使用 / 使用前後改善率 / 2021.5.3~7.30 / 23 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 全球醫學研究中心有限公司
-
臨床測試結果
密集護理: 與手部護理相比，臉頰彈性提高 2.2 倍，而臉頰豐盈度改善 2.5 倍
眼部護理: 與使用前相比，眼底彈性改善 16.1%，皺紋區域彈性提升 24.6%，黑眼圈改善 7.5%
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備註
本裝置為護膚裝置，並非醫療裝置。
功能
-
主要功能
密集護理 (為額頭、臉頰、下巴等部位的皮膚彈性進行由內到外的集中護理)、眼部護理 (對狹窄、彎曲的眼部/嘴部進行細緻護理)、冰爽護理 (毛孔護理、化妝準備、外出後的肌膚鎮靜)
-
模式運作時間
密集護理: 每周 3 次，使用第 3 級，每次 6 分鐘，開/關加熱模式
眼部護理: 每周 3 次、使用第 3 級、每次 3 分鐘
冰爽護理: 每日 1 次、使用第 3 級、每次 3 分鐘
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使用目的
彈性護理美容儀
一般規格
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型號名稱
BLP1
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額定電壓
5V, 2A
安全規格
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材質
機頭部分: 醫療級 SUS316L 材料防鏽耐用、並通過 ASTM (美國材料與試驗協會) 標準；產品外觀材料通過 SGS 過敏測試。
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安全認證
通過 IEC62471 國際標準 / 2021 年 7 月 29 日 / 韓國 Intertek-C&E
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安全感應器
密集護理: 當皮膚接觸到電極，並接觸機頭時啟動
眼部護理: 接觸到皮膚時啟動
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溫度檢測感測器
密集護理模式: 熱量透過通風孔散發，當機頭加熱至 41°C 或更高時，電源會自動關閉。
基本規格
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顏色
銀白色
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底座尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
115.8 x 148.5 x 113
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尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
42.3 x 215 x 33.6
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機身重量 (g)
375
-
機頭尺寸 (mm)
Φ52