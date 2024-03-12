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LG Pra.L WashPop 超聲波潔面儀 BCP2A
超聲波潔面儀，甚至可以沖走深層污垢
深層潔淨功能
有效設計
安全性
使用方便
超聲波深層潔淨每秒 355,000 次
專利超聲波技術經過數萬次測試，能溫和地深層潔淨毛孔中的黑頭和雜質。
* (19) 韓國智慧財產局 / (12) 註冊專利公報 / 註冊號 10-2284490 / 註冊日期 21.7.27 / 公告日期 21.8.2 / 與皮膚形成接觸面的超音波振盪器組件去除皮膚表面雜質的頻率特性、輸出特性和控制技術專利。
* 模擬影像以提升對功能的理解。
臨床數據證實的皮膚改善效果
image
去污力
以圖表形式顯示了手洗和利用 WashPop 的清潔力差異。
肌膚改善
以圖表形式顯示了手洗和利用 WashPop 的肌膚改善差異。
* 即時 (暫時) 人體應用測試結果: 與 LAVIDA 泡沫潔面乳一起使用 / 與手洗相比的改善率 / 2021.4.29~5.4 / 26 名成年女性 (其中 6 名敏感皮膚) 1 次 / P&K 皮膚臨床研發中心有限公司。
* 根據個人皮膚特性和一起使用的化妝品，差異可能會有所不同。
精緻的水滴設計
螺旋圖案的矽膠刷頭和水滴設計能為鼻樑和下巴等部位提供細緻護理。
* 影片為提升對產品的理解。
IPX7 防水等級
產品具有 IPX7 防水等級，您可以在淋浴時和在浴缸中安全使用。
顯示帶有水滴的 WashPop 。
* 由 SGS 進行 / 於 21.5.18~5.21 進行測試 / 建議的 IPX 防護等級測試，證明即使浸入水中 1 米深處，於 30 分鐘內防水等級仍然正常。
適合敏感肌膚的安全材質
* 使用時間: 使用 3 級，每天 1 次 / 使用時間或因個人洗滌習慣和容量而有所差異。
兩個月充電一次
只要將連接電源線的充電器放在房間內，再於需要時進行充電，大約兩個月充電一次。
* 使用時間: 使用 3 級，每天 1 次 / 使用時間或因個人洗滌習慣和容量而有所差異。
容易掠乾
在清潔空間中使用後，將其放在底座上掠乾，十分方便。
顯示 WashPop 被放在一個虛擬空間中。
用家第一手滿意度
以圖表形式顯示用家滿意度。
* 根據用家調查結果，共有 23 名受訪者 (其中 7 名敏感患者) (20 ~ 55 歲女性) 測試時間: 2021 年 8 月 17 日、2021 年 9 月 1 日 (2週) I 測試中心: P&K Clinical 研發中心。
設備配置
展示了 WashPop 的主機、底座和充電座。
常見問題
我應該使用什麼潔淨產品？
我們建議使用能產生豐富泡沫、適合您膚質的潔面泡沫。 請避免使用含有穀物的磨砂膏 / 去角質產品以及卸妝油 / 水 / 乳霜，因為它們不會起泡並且會刺激皮膚。
如果我的皮膚感到乾燥該怎麼辦？
我們建議減少使用頻率，並在使用產品後塗抹保濕霜。 另外，如果您正在服用藥物，請檢查是否會使皮膚乾燥，並在使用前諮詢專家。
除了臉部之外，還可以在身體的其他部位使用嗎？
本產品專為臉部設計，因此不建議在身體其他部位使用。 另外，請避免在甲狀腺部位使用。
我可以在皮膚相關手術或治療後使用嗎？
我們建議於整形手術或皮膚相關的手術和治療大約 2 個月後，待皮膚恢復後才使用產品。
總結
尺寸
所有規格
電池
-
電池規格
Li-ion, 700mA
-
電池使用時間
2.5 個月 (每日使用第 3 級 1 次)
-
充電時間 (小時)
3
功效
-
臨床測試結果
與手洗相比，毛孔減少 2 倍、去角質提高 2.1 倍、黑頭改善 1.7 倍、卸妝力提高 1.9 倍、去除粉塵提高 1.2 倍
功能
-
主要功能
深層潔淨 (毛孔保養及去角質)、細緻保養 (黑頭保養、水滴設計)
-
模式運作時間
超音波潔面 (每日使用 1 次) / 70 秒
-
使用目的
臉部潔淨儀
一般規格
-
型號名稱
BCP2A
-
額定電壓
3.7V, 2A
安全規格
-
材質
矽膠刷頭: FDA認證矽膠；超音波頭：可安全接觸肌膚，SUS316L 耐用材料，即使接觸到水也不會生鏽
-
防水等級
IPX7 (IEC 60529 國際標準)
基本規格
-
顏色
白色
-
底座尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
66 X 42 X 46
-
尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
72 x 79 x 41
-
機身重量 (g)
154