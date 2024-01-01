- 生產：在電視零件中使用再生塑膠 *LG OLED G2 和 C2 系列獲得基於電視框架和後蓋的「環境聲明驗證」認證。再生成分的百分比因型號和尺寸而異。

*「減少二氧化碳」足印標籤僅適用於 65G2 和 65C2。所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「已測量 CO2」標籤。

環保生命週期

LG OLED 的生命週期

LG OLED 設計旨在於整個生產到廢棄過程中更友善地對待環境。

由於無背光設計且外殼主要使用金屬物料，螢幕僅在必要地方使用回收塑膠，更不含鎘和磷化銦等有害物質。

電視包裝於可回收紙箱中，遙控器則包裝於生物可分解材質製成的袋子中，而高效節能的電視亦可在觀看時減少碳排放。

當需要廢棄電視時，因高回收率降低廢棄過程中產生的碳排放，LG OLED 電視在整個生命週期中對地球環境的影響都較小。

*「減低二氧化碳」足跡標籤僅適用於 65G2 和 65C2。其他 G2 和 C2 型號只帶有「已測量二氧化碳」標籤。