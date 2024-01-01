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可持續發展
以可持續發展的未來為願景
我們的使命
不斷以創新科技
為人類帶來
更好的生活
不論現在或未來
考慮環境
更環保的明天
讓我們創造一個更環保的明天
生產
綠色產品設計
包裝
環保包裝
使用
高效節能的觀賞體驗
廢棄
垃圾回收與循環再用
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因高效資源運用及無有害物質獲認證
- 生產：不含鎘和磷化銦
- 使用：使用過程高效節能
- 廢棄：高回收率
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因生產到廢棄過程中碳排放與去年相比降低獲認證
*「減少二氧化碳」足印標籤僅適用於 65G2 和 65C2。所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「已測量 CO2」標籤。
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因再造物料使用率高獲認證
- 生產：在電視零件中使用再生塑膠 *LG OLED G2 和 C2 系列獲得基於電視框架和後蓋的「環境聲明驗證」認證。再生成分的百分比因型號和尺寸而異。
環保生命週期
由於無背光設計且外殼主要使用金屬物料，螢幕僅在必要地方使用回收塑膠，更不含鎘和磷化銦等有害物質。
電視包裝於可回收紙箱中，遙控器則包裝於生物可分解材質製成的袋子中，而高效節能的電視亦可在觀看時減少碳排放。
當需要廢棄電視時，因高回收率降低廢棄過程中產生的碳排放，LG OLED 電視在整個生命週期中對地球環境的影響都較小。
*「減低二氧化碳」足跡標籤僅適用於 65G2 和 65C2。其他 G2 和 C2 型號只帶有「已測量二氧化碳」標籤。
環保包裝
內附生物可分解遙控器包裝袋。所有物料經精挑細選，
以符合環保認證。環保標籤已注明一切！
複合纖維
*65C2 支架型號比 C1 系列輕巧至少 39%。
減輕眼睛疲勞
呵護您的
雙眼
呵護您雙眼的貼心電視
低藍光
即使在電視前度過整個週末，雙眼仍能感到清爽舒適。
*LG OLED 電視螢幕均已獲 TUV-Eyesafe® 低藍光認證。
不閃爍
UL認證2,3,4 LG OLED 螢幕無導致眼睛疲勞的螢幕閃爍* 。
*LG OLED 電視面板已獲 UL 不閃爍認證。
無不適眩光
不論您身處黑暗或明亮的環境中，電視面板都能提供適中的亮度，帶來更舒適的觀賞體驗7。
*LG OLED 電視面板已獲 UL 無不適眩光認證。
環境、社會及企業管治
LG 創新科技
為地球帶來
美好明天
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OLED 8K120HZ
更新率88"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率65"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster Max
亮度提升技術120HZ
更新率77" 65" 55"
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OLED evo 4K
設有 Brightness Booster
亮度提升技術120HZ
更新率83" 77" 65" 55" 48" 42"
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OLED 4K60HZ
更新率65" 55" 48"
*Brightness Booster 亮度提升技術的測試結果不包括 48/42C2。
*在保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。
*5 年面板保固涵蓋 88Z2、77G2、65G2 和 55G2。
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坐地支架設計
88"
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Easel 設計
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無縫邊框
Gallery Design掛牆式設計更輕巧
複合纖維材料
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無縫邊框更輕巧
複合纖維材料
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幼薄邊框
Quality
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
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PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
with Precision Detail
-
Dynamic Tone Mapping
*所有 2022 OLED 產品支援 HDR 10 Pro。
*所有 2022 OLED 產品支援 100％ 色彩保真度。除 Easel 型號外，所有 2022 OLED 產品均支援 100% 色容量。
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Picture Pro。
*Dolby Vision IQ 部分功能更新後將可以使用 Dolby Vision 的 Precision Detail 功能，該更新最早將於 2022 年 6 月發佈；具體時間因國家/地區而異。
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4.2 Ch. / 80W
88"7.1.2
虛擬環迴立體聲
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4.2 Ch. / 80W5.1.2
虛擬環迴立體聲
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4.2 Ch. / 60W7.1.2
虛擬環迴立體聲
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2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
虛擬環迴立體聲
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
虛擬環迴立體聲
*所有 2022 OLED 產品支援 AI Sound Pro。
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
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Airplay 2
*所有 2022 OLED 產品支援 Airplay 2 但服務的可用性可能因應不同地區而異。
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
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*所有 OLED 產品支援 HGiG、ALLM 和 eARC。
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
- 比較 LG LED 電視和 LG OLED 電視的低藍光功能。
- 不閃爍認證的結果與 OLED 面板測試相關。比較對象為 LG LED 電視和 LG OLED 電視。
- 拍攝條件:120Hz OLED 和 LED 顯示器，默認圖片設置/快門速率:50FPS 120°。
- 結果可能因應不同拍攝和播放條件而異。
- 結果基於統一眩光評級 (UGR) 評測方法。
- 在 70 lux 和 300 lux 之間播放電視內容，而 UGR 少於 22，即可獲得認證。
- 與 LG LED 電視比較。