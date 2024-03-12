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LG TONE Free fit TF7
舒適穩固的貼合度
讓耳機隨您躍動
*根據 LGE 內部品質測試。
旋轉固定 隨意活動
放在耳中輕輕一轉，即可固定耳機。弧形耳翼設計舒適，就如按耳型度身訂造一樣。由事前熱身至事後緩和運動，即使是劇烈運動時，也同樣穩固貼合。
主動式降噪功能
讓您陶醉於動人音樂之中
1. 醫療級矽膠耳塞
乾淨舒適，貼合度有助阻擋噪音
2. 6mm 驅動單元
呈獻震撼人心的優越音質。
3. 旋轉固定技術
特別弧形耳翼有助耳機穩固舒服地戴在耳內。
4. 距離感應器
偵測耳機是否置在耳中。
5. 高續航力
可提供 10 小時使用時間，充電盒還可提供額外 20 小時。
輕鬆切換不同模式
Meridian 聯手打造
清晰自然音效
TONE Free fit 充電盒打開，左耳機在盒內，右耳機在盒外。Meridian 標誌在圖片底部。
英國頂級音響品牌 Meridian
黑暗房間內，有兩部 Meridian 喇叭及一個麥克風。
Meridian 的領先技術與專業知識
一位男士在桌上操作專業機器。
數碼訊號處理
DSP 插圖顯示藍光照耀下的電路板。
UVnano 使無線耳機煥然一新
TONE Free fit 耳機特寫，耳塞上有藍色網格。文字顯示 UVnano 有助徹底清潔，殺菌高達 99.9%。 一位女士戴著 TONE Free fit 耳機大汗淋漓，似乎她剛剛做完運動。
健身後將無線耳機放入 UVnano 充電盒，充電的同時清潔殺菌。
防水防塵功能助您在灰塵、汗水及潮濕環境中持續播放
IP67 文字跟前顯示 TONE Free fit 耳機。水及水滴環繞耳機。 圖片顯示有位紥起頭髮的女士戴著 TONE Free fit 產品。
*IP67 是 IP6X 和 IPX7 結合。IP6X 為防塵級別，可以完全防止粉塵與異物進入。
IPX7 為防水級別，能夠在深達 1 米的水中長達 30 分鐘而不會損壞。但不建議在海灘或泳池使用。
*充電盒並不防水。將耳機放入充電盒前，必須維持徹底乾燥，否則可能會造成損壞。使用充電盒前，必須擦乾雙手。
一次充電即可長時間使用
一位男士戴著 TONE Free fit 耳機，正望著智能手機。他剛剛在晚上做完運動，因此天色已暗。 一位女士戴著 TONE Free fit 耳機，在燦爛陽光下喘著氣。
*電池續航時間取決於裝置設定、環境、使用情況和眾多其他因素。
*根據 LGE 內部品質測試顯示，關閉主動降噪功能時，耳機電池和充電盒電池的續航時間分別為 10 小時和 20 小時。
輕鬆配對連線您的耳機
連接到 Android 裝置或電腦的方法非常簡單。只需讓您的耳機進入配對模式，Google 快速配對的彈出視窗將立即跳出引導您。若要在 Windows 電腦上使用，Microsoft 快速配對的連接視窗會帶領您完成整個過程。
*如果未出現彈出視窗，請在兩個耳機都在充電盒中時，輕觸右邊耳機 10 秒。充電盒將閃爍藍光並進行連接。
*僅支持 Android 裝置。
*必須開啟定位和藍牙功能才能進行操作。
*Google 快速配對僅支援 Android 裝置。
*MS 快速配對僅支援 Windows 10 1803 版或更高版本。
*在 Google 驗證前，您可以開啟並使用裝置的除錯模式。
*沒有單獨的距離調節選項。
LG TONE Free 系列
1. 本裝置或其任何部件之用途皆非用於預防或治療任何健康問題，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代品。
2. 矽膠耳塞的基本物料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
3. 在關掉主動降噪功能的狀況下，耳機電池及充電盒電池各分別續航 10 及 14 個小時。
*價格、促銷活動和供應情況可能因商店和網絡管道而異。價格如有變動，恕不另行通知。數量有限。請向當地零售商了解最終價格和供應情況。
*可用顏色和功能可能因零售商、國家/地區或運營商而異。
*實際的顏色和尺寸可能與螢幕上的影像有所不同。
*功能和規格如有變化，恕不另行通知。
主要規格
-
3D 聲場
是
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
單元體積
6Φ
-
Meridian 音效
是
-
UVnano
是
-
防水/防濺
IP67
所有規格
喇叭
-
單元體積
6Φ
-
單元種類
Dynamic
SOUND SOLUTION
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
環境模式
是
-
Talk Thru
是
-
麥克風數量
3
EQ
-
自訂 EQ
是
-
LG EQ
是
-
Meridian EQ (自然、浸沉)
是
-
Meridian 音效
是
-
3D 聲場
是
音頻編解碼器
-
AAC
是
-
SBC
是
連接性
-
BLE
是
-
Google 快速配對
是
-
藍牙版本
5.3
電量 (小時)
-
電量 (耳機, ANC off)
10
-
電量 (耳機+充電盒, ANC off)
30
充電時間 (小時)
-
充電時間 (耳機)
1
-
充電時間 (耳機+充電盒)
2
方使性
-
快速充電
是
-
多點配對
是
-
多重配對
是
-
快速配對
是
-
UVnano
是
-
語音控制 (Google 助理, Siri)
是
-
防水/防濺
IP67
尺寸 (WXHXD)
-
充電盒
65.5 x 51.9 x 32.7 mm
-
耳機
24.8 x 23.5 x 26.7 mm
重量
-
充電盒淨重
43 g
-
產品淨重
5.9 g
配件
-
充電線
是
-
醫療級矽膠耳塞
是
-
耳掛式
是