We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG TONE Free FP8 (黑色)
影像顯示一位女士望向窗外，一位女士在日落時分的海灘上聽音樂，一位女士在城市背景下戴著耳機。 影像旁有「with meridian」標誌。
英國頂級音響品牌 MERIDIAN
影像顯示置於尊尚空間中的兩個 Meridian 音訊。
MERIDIAN 的說法
- Meridian 的政總裁, Audio John Buchanan
Alt text
Meridian 領先音響技術
有關 Meridian 音訊的四張圖片
「清晰立體音效」文本
小巧裝置呈現高質音效
*與舊型號相比，驅動單元膜片的面積提高約 75.5%。
主動降噪(ANC)功能
音樂新體驗
影像顯示 TONE Free 左側設有噪音圖形的圖像，右側設有降噪圖形的圖像。
自訂環境音效
環境模式圖標看起來像是戴著耳機穿過斑馬線行人道。聊天模式是一位女士與一位戴著耳機的男士交談的圖像。
值得信賴的 UV 真無線藍牙耳機 — LG TONE Free
左側是耳塞中細菌放大圖，右側是對比圖，所有細菌在 UVnano 的照射下均已消失。
*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。
*獨立測試顯示，Uvnano紫外線充電盒在有線充電並關上盒蓋時，可於 5 分鐘內殺滅耳塞部分高達 99.9% 的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。紫外線 LED 功能只有在充電盒連接到電源線時才會運作。
*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會運作。藍色指示燈僅用於美觀目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。
讓耳機每天都煥然一新
影像顯示 Tone Free 置於手掌上。
乾淨舒適
白色耳機和一套 3 種尺寸的耳塞：大號、中號和小號。
*本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
*矽膠耳塞的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
*LG 獨特的耳廓設計目前已在歐盟、英國、俄羅斯、澳洲、中國和韓國註冊。
了解 LG 對耳朵研究的故事
創造超貼合耳形設計
影像顯示 3D 形狀的人耳模型圖像以 4 個階段發展。
時尚舒適的設計
專為高質通話而設
影像顯示透視額耳機中外置麥克風、內置麥克風和語音麥克風的位置以及耳機圖像上的「3-MIC」字樣。
*在關掉主動降噪功能的狀況下。
*將耳機放入充電盒中充電 5 分鐘後，即可享受最長 1 小時的音樂播放時間。
*達到 IPX4 等級，可抵禦任何方向的水花。
免費下載
LG TONE Free 應用程式！
手機上的 TONE Free 實驗室螢幕和旁邊的 TONE Free 產品圖像。 圖像底部共列出 TONE Free 應用程式的五大功能，EQ 自訂、環境音效控制、觸摸板設訂、TONE Free 實驗室和尋找我的耳機。
嶄新設計 極具風格
主要規格
-
3D 聲場
是
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
單元體積
8Φ
-
Meridian 音效
是
-
UVnano
是
-
防水/防濺
IPX4
-
無線充電
是
所有規格
喇叭
-
單元體積
8Φ
-
單元種類
Dynamic
SOUND SOLUTION
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
環境模式
是
-
Talk Thru
是
-
麥克風數量
3
EQ
-
自訂 EQ
是
-
LG EQ
是
-
Meridian EQ (自然、浸沉)
是
-
Meridian 音效
是
-
3D 聲場
是
音頻編解碼器
-
AAC
是
-
SBC
是
連接性
-
BLE
是
-
Google 快速配對
是
-
藍牙版本
5.2
電量 (小時)
-
電量 (耳機, ANC off)
10
-
電量 (耳機+充電盒, ANC off)
24
充電時間 (小時)
-
充電時間 (耳機)
1
-
充電時間 (耳機+充電盒)
2
方使性
-
快速充電
是
-
多重配對
是
-
快速配對
是
-
UVnano
是
-
語音控制 (Google 助理, Siri)
是
-
防水/防濺
IPX4
-
無線充電
是
尺寸 (WXHXD)
-
充電盒
54.5 x 54.5 x 30.0 mm
-
耳機
21.2 x 28.3 x 23.2 mm
重量
-
充電盒淨重
39 g
-
產品淨重
5.2 g
配件
-
充電線
是
-
醫療級矽膠耳塞
是