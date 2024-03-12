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LG TONE Free FP8 (黑色)

功能

圖庫

規格

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支援

LG TONE Free FP8 (黑色)

TONE-FP8

LG TONE Free FP8 (黑色)

(0)
影像顯示耳機漂浮在開著的充電盒上方。
CES 2021 Innovation Award 標誌。

CES 2021 Innovation Award

LG TONE Free FP8

Headphones & Personal Audio
reddot winner 2021 標誌。

reddot Design Award

LG TONE Free FP8

EISA Award 標誌。

EISA

LG TONE Free FP8

a mix of welcome features and impressive performance
TONE-UFP8

音質清晰立體
源於音訊大師 - Meridian

LG TONE Free 耳機由英國頂級音響品牌 Meridian 提供絕佳音質。採用 Meridian 在高端揚聲器系統方面的創新技術，重新設計貼合你耳機。

影像顯示一位女士望向窗外，一位女士在日落時分的海灘上聽音樂，一位女士在城市背景下戴著耳機。 影像旁有「with meridian」標誌。

英國頂級音響品牌 MERIDIAN

自 1977 年起 Meridian 一直在設計創新、優雅、高性能的音訊解決方案，於高解析度音訊領域及數碼訊號處理 (DSP) 領先同儕，為音樂提供革新的觀賞方式，從不受地點所限。

影像顯示置於尊尚空間中的兩個 Meridian 音訊。

MERIDIAN 的說法

「不論你是在家裡、在車上、上下班途中，還是在健身房，全新的 LG TONE 真無線藍牙耳機在音效創新和性能上都邁進一大步，它將為全球消費者提供絕佳的娛樂體驗，滿足用家對於隨處都想享受優質聆聽體驗的需求。」

- Meridian 的政總裁, Audio John Buchanan

Alt text

Meridian 領先音響技術

Meridian 為英國頂級音響品牌，於數碼訊號處理 (DSP) 方面的專業知識而聞名。DSP 可以全面掌握音頻訊號，實現許多具開創性的 Meridian 調音技術。

有關 Meridian 音訊的四張圖片

「清晰立體音效」文本

小巧裝置呈現高質音效

Meridian 的 Headphone Spatial Processing (HSP) 技術克服了耳機體驗的障礙 — 小巧外形及左右聲道間不連貫。藍牙 5.2 版本大大減少音訊損毀，精準地呈現原聲。你可透過 TONE Free 應用程式選擇聆聽、自然、增強低音、增強高音和 3D 環迴音效 EQ 預設，或自訂個人化 EQ 功能。
驅動單元膜片的面積提高約 75.5%。


驅動單元膜片的面積提高約 75.5%。
「動感重低音」文本

更強重低音 讓你心跳加速

LG TONE Free 耳機配備更大、更先進的驅動單元，膜片的邊緣由高品質矽膠製成，更加靈活適合移動。動感重低音可在不影響清晰度或保真度的情況下，創造更強勁飽滿的重低音。

*與舊型號相比，驅動單元膜片的面積提高約 75.5%。

一位女士正戴著 TONE Free 耳機用手機看電影，一道透明屏障環繞著她，上面出現「3D 聲場」字樣。

身歷其境的感官體驗

使用立體混響聲場，帶來更逼真的音效。3D 環迴音效讓你更易於投入音樂、電影、電視節目或遊戲世界中。你可以在 TONE Free 應用程式中調節遊戲模式設定。

主動降噪(ANC)功能
音樂新體驗

強化版主動式降噪(ANC)功能透過產生等量的抗噪因子來消除外部噪音，改良的驅動單元能更有效偵測和降低噪音，高度保留內容，讓你輕易投入於任何內容中。

影像顯示 TONE Free 左側設有噪音圖形的圖像，右側設有降噪圖形的圖像。

自訂環境音效

按一下 LG TONE Free 可關閉降噪功能，切換音效模式。根據當下場景自訂環境模式，讓你更易掌握周遭環境 - 此功能非常適合過馬路，或使用「聊天模式」在咖啡館內點餐，不需取出耳機，即可進行短暫對話。

環境模式圖標看起來像是戴著耳機穿過斑馬線行人道。聊天模式是一位女士與一位戴著耳機的男士交談的圖像。

影像顯示 TONE Free 耳機與清潔物品(如肥皂、牙刷和牙膏)放置在一起。影像中包含「讓耳機完美煥新」文本和 UVnano 標誌。

讓耳機時刻保持衛生

充電盒打開，藍色紫外線燈照射 tone-free 耳機，下方突顯「UVnano 殺滅細菌達 99.9%」字樣。

UVnano™ 殺滅細菌達 99.9%

值得信賴的 UV 真無線藍牙耳機 — LG TONE Free

UVnano™ 殺滅細菌達 99.9%

左側是耳塞中細菌放大圖，右側是對比圖，所有細菌在 UVnano 的照射下均已消失。

*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。
*獨立測試顯示，Uvnano紫外線充電盒在有線充電並關上盒蓋時，可於 5 分鐘內殺滅耳塞部分高達 99.9% 的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。紫外線 LED 功能只有在充電盒連接到電源線時才會運作。
*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會運作。藍色指示燈僅用於美觀目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。

讓耳機每天都煥然一新

只需將 TONE Free 耳機放入充電盒中充電(無論是有線還是無線充電)，UVnano 僅需 5 分鐘，即可殺滅 99.9% 細菌。

影像顯示 Tone Free 置於手掌上。

醫療級物料

乾淨舒適

LG TONE Free FP8 採用舒適衛生的耳塞，由無毒、低過敏原性的有機矽膠製成，即使全天候使用也不必擔心。從三種尺寸中找到最合適你的選擇。

白色耳機和一套 3 種尺寸的耳塞：大號、中號和小號。

*本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
*矽膠耳塞的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。

影像顯示一位男士閉著眼睛，耳朵上戴著 TONE Free 耳機，上方層疊帶有「完美煥新的設計」字樣的圖像。

完美煥新設計

影像顯示 TONE Free 佩戴在 3D 人耳模型上。下方顯示「符合人體工學設計」字樣。

耳廓設計

採用透過分析數百個不同耳形而研發的全新耳廓設計。更貼合耳形，時尚舒適。

*LG 獨特的耳廓設計目前已在歐盟、英國、俄羅斯、澳洲、中國和韓國註冊。

了解 LG 對耳朵研究的故事

                    

        

                                                               

創造超貼合耳形設計

我們與韓國著名的 Ergonomic Design Technology Lab 於浦項工科大學 (Pohang University of Science And Technology) 合作，共同研發 LG TONE Free 的 EarSeal 設計。我們分析 300 個人的耳廓和耳道的形狀，透過 3D 人耳模型人體工學分析，幫助我們研發耳機，提供最佳舒適度同時外形時尚的耳機。

影像顯示 3D 形狀的人耳模型圖像以 4 個階段發展。

時尚舒適的設計

更貼合耳形，防止耳機脫落，佩戴更時尚舒適。
「TONE Free 帶來更清晰的通話」文本

更清晰通話

專為高質通話而設

LG TONE Free 耳機設有三個麥克風對列，降低環境噪音同時清晰地收接你的聲音，讓對話更自然，你的聲音響亮而清晰。

影像顯示透視額耳機中外置麥克風、內置麥克風和語音麥克風的位置以及耳機圖像上的「3-MIC」字樣。

耳機漂浮在「24 小時」字樣前方。

長久續航力 整天玩樂

LG TONE Free 完成充電一次可供播放 24 小時，而使用耳機可連續播放 10 小時*。

*在關掉主動降噪功能的狀況下。

影像顯示 TONE Free 在「5 分鐘」字樣前方充電。

快速充電

忙碌到連等充電也沒有？快速充電 5 分鐘就可供使用 1 小時。

*將耳機放入充電盒中充電 5 分鐘後，即可享受最長 1 小時的音樂播放時間。

帶有水滴的耳機圖像位於「IPX4」字樣上方。

IPX4 等級 防水防汗

別擔心你在健身時流汗或在細雨中走路，防水設計可保護耳機。LG TONE Free 的防護等級為 IPX4，代表可以抵抗來自任何方向的水花，讓你繼續放心聆聽。

*達到 IPX4 等級，可抵禦任何方向的水花。

免費下載
LG TONE Free 應用程式！

手機上的 TONE Free 實驗室螢幕和旁邊的 TONE Free 產品圖像。 圖像底部共列出 TONE Free 應用程式的五大功能，EQ 自訂、環境音效控制、觸摸板設訂、TONE Free 實驗室和尋找我的耳機。

嶄新設計 極具風格

  • 女士戴著 TONE Free 黑色耳機在城市中閉眼睛享受音樂
    @bryanadamc
  • TONE Free 白色充電盒打開，只有右側耳機置於充電盒外
    @slt4k
  • 一位男士佩戴 LG TONE Free 黑色耳機、面帶微笑、手握充電盒的側視圖
    @manunoraced
  • 一位女士在戶外佩戴 TONE Free 金色耳機、看著相機笑容燦爛的側視圖
  • AV-TONEFree-FP8-33-with-style-7
  • AV-TONEFree-FP8-33-with-style-8
列印

主要規格

  • 3D 聲場

  • 主動式降噪 (ANC)

  • 單元體積

  • Meridian 音效

  • UVnano

  • 防水/防濺

    IPX4

  • 無線充電

所有規格

喇叭

  • 單元體積

  • 單元種類

    Dynamic

SOUND SOLUTION

  • 主動式降噪 (ANC)

  • 環境模式

  • Talk Thru

  • 麥克風數量

    3

EQ

  • 自訂 EQ

  • LG EQ

  • Meridian EQ (自然、浸沉)

  • Meridian 音效

  • 3D 聲場

音頻編解碼器

  • AAC

  • SBC

連接性

  • BLE

  • Google 快速配對

  • 藍牙版本

    5.2

電量 (小時)

  • 電量 (耳機, ANC off)

    10

  • 電量 (耳機+充電盒, ANC off)

    24

充電時間 (小時)

  • 充電時間 (耳機)

    1

  • 充電時間 (耳機+充電盒)

    2

方使性

  • 快速充電

  • 多重配對

  • 快速配對

  • UVnano

  • 語音控制 (Google 助理, Siri)

  • 防水/防濺

    IPX4

  • 無線充電

尺寸 (WXHXD)

  • 充電盒

    54.5 x 54.5 x 30.0 mm

  • 耳機

    21.2 x 28.3 x 23.2 mm

重量

  • 充電盒淨重

    39 g

  • 產品淨重

    5.2 g

配件

  • 充電線

  • 醫療級矽膠耳塞

網上購買/零售商

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