LG TONE Free T90 (白色)

1.本裝置或其任何部件之用途皆非用於預防或治療任何健康問題，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代品。

2.矽膠耳塞的基本物料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。

3.部份遊戲機不適用即插即用無線功能，且兼容性會因裝置而異。

4.Snapdragon Sound 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的產品。

5.Snapdragon 和 Snapdragon Sound 是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。

*價格、促銷活動和供應情況可能因商店和網絡管道而異。價格如有變動，恕不另行通知。數量有限。請向當地零售商了解最終價格和供應情況。

*可用顏色和功能可能因零售商、國家/地區或運營商而異。

*實際的顏色和尺寸可能與螢幕上的影像有所不同。

*功能和規格如有變化，恕不另行通知。