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طريقة تنظيف الثلاجة
February 26, 2024
تخيل هذا: تتوجه إلى المطبخ في الصباح، وتشعر بالرغبة في شرب العصير، إلا أنك تواجه رائحة كريهة بمجرد فتح الثلاجة، مما يفسد شهيتك تمامًا. من الواضح تمامًا أنه لا أحد يحب الروائح الكريهة، أو أرفف الثلاجة اللزجة، أو الانسكابات الجافة. لكننا ندرك أنه قد يكون من السهل في بعض الأحيان التغاضي عن نظافة ثلاجتك عندما يكون لديك جدول أعمال مزدحم.
في هذه المقالة، سنرشدك إلى كيفية تنظيف الثلاجة والحفاظ عليها نظيفة ومنعشة بسهولة. قبل أن نبدأ، عليك أن تعرف سبب أهمية الحفاظ على نظافة ثلاجتك.
تنظيف ثلاجتك: ما الذي يجعله أمراً مهماً؟
يمكنك أن تطمئن إلى أن التنظيف الشهري لثلاجتك ليس ضروريًا؛ ومع ذلك، ننصحك بشدة بتنظيفها كل بضعة أشهر. وتؤكد الأسباب التالية توصيتنا:
1. سلامة الطعام
إن التخلص من الأطعمة الفاسدة والمنتهية الصلاحية يقلل من خطر التلوث المتبادل، ويمنع نمو البكتيريا، ويحافظ على نضارتها للاستهلاك الآمن.
2. منع الروائح
لا يمكن للمرء أن يتجاهل بسهولة الطعام الفاسد والمسكوب؛ لأنه يحمل روائح كريهة. لذلك، يعد التنظيف المنتظم للثلاجة أمرًا ضروريًا للحفاظ على رائحة منعشة. إذا كنت تنوي تخزين الأطعمة ذات الرائحة القوية، فيرجى توخي الحذر فيما يتعلق بنظافة ثلاجتك: فقد تنتشر رائحتها إلى عناصر أخرى، مما يؤثر ليس فقط على رائحتها ولكن أيضًا على مذاقها.
3. كفاءة الطاقة
الأسطح الداخلية والملفات وفتحات التهوية المتسخة في الثلاجة تؤدي إلى إجهاد الضاغط. يجبرها هذا الجهد على استخدام المزيد من الطاقة للحفاظ على درجة حرارة باردة؛ ومع ذلك، عندما تكون الثلاجة نظيفة - فإنها تعمل بكفاءة أكبر مع الحد الأدنى من استهلاك الطاقة مع الحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة.
4. الأداء والعمر الافتراضي
إذا قمت بتنظيف ثلاجتك بانتظام، فيمكنك تجنب التعامل مع المشكلات الفنية مثل خطوط التصريف المسدودة وانخفاض تدفق الهواء، وهذا يمكن أن يساعد في تحسين أداء الثلاجة وزيادة عمرها الافتراضي.
5. الرؤية
تنظيف ثلاجتك، والتخلص من الأطعمة الفاسدة فيها؛ يساعدك في معرفة محتوياتها بشكل أسهل، وفي معرفة المواد الغذائية التي نفدت أو تلك التي شارفت على النفاد؛ حتى تتمكن من تحضير قائمة مشترياتك بسهولة.
طريقة تنظيف الثلاجة بخطوات سهلة
1. أفرغ الثلاجة
ابدأ بالتخلص من الأطعمة الفاسدة ومنتهية الصلاحية لإفراغ الثلاجة.
2. افصل الثلاجة
يجب عليك فصل الثلاجة عن مصدر الكهرباء قبل أن تبدأ في عملية التنظيف؛ لتجنب حصول تماس كهربائي، وللحفاظ على سلامتك وسلامة منزلك.
3. أزل الرفوف والأدراج
انقع جميع الرفوف والأدراج والصناديق في الماء الدافئ والصابون لإزالة أي أوساخ.
4. نظف الثلاجة من الداخل
امسح الثلاجة من الداخل بلطف؛ باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ مع القليل من سائل تنظيف الصحون، واحرص على تنظيف الجدران الداخلية و أجزاء الباب، وإزالة البقع عنها بعناية. أما في حال كانت هناك بقعة عنيدة، فننصحك بصنع معجون من مسحوق بيكربونات الصوديوم والماء، ثم وضعه على البقعة وتركهما يتفاعلان معًا لبضع دقائق، ثم فركها بعناية مجددًا.
5. نظّف الحلقة المطاطية
تأكد من مسح الحلقة المطاطية حول باب الثلاجة جيدًا باستخدام قطعة قماش مبللة بماء دافئ وبعض من سائل غسيل الأطباق لإزالة الأوساخ.
6. قم بتنظيف أنابيب الثلاجة
أنابيب التوصيل الخاصة بالثلاجة مصنوعة من المعدن، وهي المسؤولة عن عملية التبريد. وعادة ما تكون هذه الأنابيب موجودة في الجزء الخلفي من الثلاجة، أو أسفلها بالقرب من الجزء الأمامي. ويجب أن تكون حذراً أثناء تنظيفها، لذا جهّز مكنستك الكهربائية مع فرشاتها ذات الفوهة، بالإضافة إلى فرشاة ذات يد طويلة، وقطعة قماش ناعمة لتبدأ بتنظيف الأنابيب بالطريقة التالية:
أولاً، قم بإزالة الغبار والأوساخ المتراكمة على الأنابيب باستخدام المكنسة الكهربائية بفرشاتها ذات الفوهة، أما بالنسبة للأوساخ الأكثر عنادًا؛ فاستخدم الفرشاة ذات اليد الطويلة للوصول إليها وإزالة الغبار المتماسك فوقها بحذر. ثم أعد استخدام المكنسة الكهربائية لسحب الغبار بشكل كامل. وأخيرًا، قم بمسح الأنابيب باستخدام قطعة القماش الناعمة لضمان التنظيف الكامل.
7. قم بتنظيف فتحات التهوية
فتحات التهوية الخاصة بالثلاجة؛ هي الفتحات الصغيرة التي تسهل تدفق الهواء داخل الثلاجة. وتكون موجودة عادةً في الجدار الخلفي للثلاجة، أو في الجزء العلوي من الأجزاء الداخلية. وإذا تعطلت الفتحات، فإن عملية التبريد ستتعطل كذلك؛ مما يؤدي إلى عدم تساوي درجات الحرارة، وبالتالي؛ تبريد غير فعال.
لتنظيف فتحات التهوية: أزل الأوساخ منها باستخدام فرشاة ناعمة؛ كفرشاة أسنان قديمة. واغمر الأجزاء القابلة للإزالة من فتحات التهوية في ماء دافئ فيه بعض من سائل تنظيف الأطباق. ثم امسح الفتحات باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بخليط من الماء الدافئ ومنظّف مخصص لهذا الغرض، أو سائل تنظيف الأطباق. ستساعد هذه العملية في التخلص من أي شيء يسد مجرى الهواء داخل فتحات التهوية، والتي ذكرنا سابقاً بأنها معرضة للانسداد بالأوساخ والغبار وبقايا الطعام.
8. قم بتنظيف الجسم الخارجي للثلاجة
امسح الأبواب والمقابض ولوحة التحكم باستخدام قطعة قماش مبللة، ثم جفف هذه الأجزاء بقطعة قماش جافة.
9. قم بتنظيف الرفوف والأدراج
بعد نقعها في الماء الدافئ والصابون، قم بشطف الرفوف والأدراج جيداً، ثم افركها بإسفنجة لإزالة أي بقع عنيدة. واتركها لتجف قبل أن تعيد تركيبها في الثلاجة.
10. أعد توصيل الثلاجة
بمجرد أن يجف كل شيء وتعيد تركيبه، أعد الأطعمة مرة أخرى إلى الثلاجة، وقم بتوصيلها بالكهرباء.
أنواع الثلاجات من إل جي
هل تبحث عن ثلاجة جديدة؟ تقدم إل جي مجموعة متنوعة من الثلاجات مثل ثلاجات بمجمد علوي، وثلاجة البابين، وثلاجة الباب الواحد، والثلاجة الكبيرة ذات الأربعة أبواب. والأهم من ذلك، توفر إل جي ثلاجات ذات نظام عاكس للتيار، والذي يستخدم تكنولوجيا تحويل التيار في نظام الضاغط العكسي ليحسّن استقرار درجة الحرارة، ويزيد كفاءة الطاقة، ويضمن التشغيل الهادئ، والتبريد السريع، مما يجعلها الخيار المثالي لمنزلك. اكتشف ثلاجات LG الآن، واشتر الثلاجة التي تناسب احتياجاتك.
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