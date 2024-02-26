أنابيب التوصيل الخاصة بالثلاجة مصنوعة من المعدن، وهي المسؤولة عن عملية التبريد. وعادة ما تكون هذه الأنابيب موجودة في الجزء الخلفي من الثلاجة، أو أسفلها بالقرب من الجزء الأمامي. ويجب أن تكون حذراً أثناء تنظيفها، لذا جهّز مكنستك الكهربائية مع فرشاتها ذات الفوهة، بالإضافة إلى فرشاة ذات يد طويلة، وقطعة قماش ناعمة لتبدأ بتنظيف الأنابيب بالطريقة التالية:

أولاً، قم بإزالة الغبار والأوساخ المتراكمة على الأنابيب باستخدام المكنسة الكهربائية بفرشاتها ذات الفوهة، أما بالنسبة للأوساخ الأكثر عنادًا؛ فاستخدم الفرشاة ذات اليد الطويلة للوصول إليها وإزالة الغبار المتماسك فوقها بحذر. ثم أعد استخدام المكنسة الكهربائية لسحب الغبار بشكل كامل. وأخيرًا، قم بمسح الأنابيب باستخدام قطعة القماش الناعمة لضمان التنظيف الكامل.